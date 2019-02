„Valstietis“: viešinti algą darbo skelbimuose pasiūlė verslo asociacija

„Atskleisiu paslaptį, kad šitą idėją pasiūlė verslo asociacijos vienas iš vadovų, neminėsiu jos, bet tai verslo idėja, to verslo, kuris mano, kad atėjo jau laikas iš karto, tiesiai rodyti žmonėms, kiek jiems gali mokėti, kad žmogus nevargtų, neieškotų to darbo, kurio jis nenori dėl per mažos algos“, – Seime antradienį sakė T. Tomilinas, pristatydamas Darbo kodekso pataisas, kuriomis darbdaviai būtų įpareigoti nurodyti siūlomą darbo užmokestį ar jo intervalą.

Seimas pataisas priėmė svarstyti ir toliau diskusiją dėl jų tęs pavasario sesijoje.

Verslo atstovai tokias pataisas yra sukritikavę – esą darbo skelbime nurodytas atlyginimas nesuteiks papildomų žinių būsimam darbuotojui, nes paskelbti jį ne visuomet įmanoma.

Verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus BNS teigė, kad paskelbti konkretų atlyginimą kartais būtų sunku, nes jis susideda iš pastoviosios dalies ir priedų.