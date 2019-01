Už daugiau nei 4,8 mln. eurų bus atnaujinami viešojo naudojimo pastatai

Ministro įsakymu numatyta skirti finansavimą Lietuvos nacionalinio dramos teatro Vilniuje ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos Kaune pastatų atnaujinimui. Abiem projektams numatoma skirti daugiau nei 2,6 mln. eurų, praneša Energetikos ministerija.

Šiedu projektai papildo kitus šešis objektus, kurių atnaujinimui finansavimas skirtas praeitų metų spalį. Tada numatyta skirti lėšas modernizuoti keturis Panevėžio pataisos namų pastatus, Kauno apskrities viešąją biblioteką bei Respublikinį priklausomybės ligų centrą Vilniuje. Šiems šešiems projektams numatyta skirti daugiau nei 1,8 mln. eurų.

Sausio viduryje paskirtas finansavimas ir dar vieno pastato - Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Operacinių korpuso - atnaujinimui, kuriam planuojama skirti beveik 476 tūkst. eurų.

Įgyvendinant visus devynis projektus, bus atnaujinta per 47 tūkst. kvadratinių metrų viešųjų pastatų ploto. Atnaujinti objektai turės pasiekti ne mažesnę nei C energinio efektyvumo klasę, be to, šiuose pastatuose galutinės energijos sąnaudos turės būti bent 30 proc. mažesnės.

Planuojama, kad modernizavus šiuos pastatus, kasmet juose bus sutaupoma daugiau kaip 3 gigavatvalandės pirminės energijos. Taip pat į atmosferą bus išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų - kasmet 793 tonomis CO2 ekvivalento mažiau.

Pastatų atnaujinimas ne tik pagerins jų energetines charakteristikas, bet ir sukurs geresnes darbo bei gyvenimo sąlygas darbuotojams, lankytojams bei pacientams.

Visų projektų įgyvendinimui finansavimas bus patvirtintas, kai UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra įvertins pastatų naudotojų parengtas paraiškas.

Iki 2020 metų planuojama modernizuoti apie 365 tūkst. kv. metrų centrinės valdžios viešųjų pastatų. Tai leistų šiuose objektuose sutaupyti apie 60 gigavatvalandžių metinės pirminės energijos kiekio, tai yra kasmet sutaupyti apie 3 mln. eurų.