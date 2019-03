S. Skvernelis: migracijos sistemą būtina pertvarkyti

„Pačios procedūros šiandien nėra efektyvios ir lanksčios, nėra modernios. Tai čia migracijos sistemos pertvarka yra būtina“, – trečiadienį po Investuotojų forumo renginio žurnalistams Vyriausybėje sakė S. Skvernelis.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad svarbiausia yra spręsti demografines problemas – skatinti gimstamumą, sugrąžinti emigrantus bei sudaryti sąlygas, kad žmonės nenorėtų emigruoti iš Lietuvos.

Investuotojų forumo kartu su Vyriausybe surengtame renginyje asociacijos „Investors Forum“ atstovai pabrėžė tris svarbiausius pastarojo meto iššūkius – švietimo reforma, viešojo sektoriaus efektyvumas ir kvalifikuotos darbo jėgos stoka bei migracija, pranešė Vyriausybė.

„Pripažįstame, kad Lietuvos gyventojų sugrąžinimas į Lietuvą yra prioritetas, bet jis yra per lėtas ir per sunkus, per klampus, kad tai įvyktų greitai ir efektyviai. Jei Lietuvos ekonomika nori vystytis, mums reikia imigrantų, papildomos darbo jėgos. Mums reikia tam, kad kad pensijos būtų mokamos didesnės, kad atlyginimai valdiškame sektoriuje būtų mokami didesni“, – žurnalistams teigė „Investors Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.

Pasak jo, Lietuvos darbdaviai daugiausiai darbuotojų ieško Ukrainoje ir Baltarusijoje, tačiau paslaugų centrų darbuotojų ieškoma visame pasaulyje.

Asociacijos teigimu, reikėtų leisti Lietuvoje laikinai gyventi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių piliečiams. Ji taip pat siūlo kai kurių trečiųjų šalių piliečiams leisti pradėti dirbti Lietuvos įmonėse iš karto, kai pateikiami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi šalyje.

Vyriausybės duomenimis, imigrantai iš užsienio Lietuvoje sudaro apie 1,8 proc. visuomenės, pagal šį rodiklį valstybė priskirtina prie besivystančių šalių.