S. Jakeliūnas: dėl „Revolut“ turėtų būti atliekamas tyrimas

BFK pirmininkas Stasys Jakeliūnas Eltai sakė, kad komitete bus apsvarstytas nutarimo projektas, jeigu jam bus pritarta, jis bus teikiamas Seime. Jeigu Seimas nuspręs, jis savo vardu kreipsis į komisiją, kad visos naujai apie „Revolut“ paaiškėjusios aplinkybės būtų įvertintos.

„Aplinkybių yra tikrai daug. Jų („Revolut“. - ELTA) elgesys čia, Lietuvoje, atsakant į klausimus ir teikiant politinius vertinimus, neefektyvi valdymo struktūra, kompetencijos trūkumas pareigūnų akivaizdžiai, kas buvo pademonstruota ir Jungtinėje Karalystėje, rodo, kad licencija jiems galimai suteikta be pakankamo pagrindo ir galbūt aktyviai dalyvaujant Lietuvos bankui - kviečiant „Revolut“ į Lietuvą. Visų šių aplinkybių visuma skatina dar kartą inicijuoti kreipimąsi į komisiją“, - Eltai sakė S. Jakeliūnas.

Kas buvo pademonstruota ir Jungtinėje Karalystėje, rodo, kad licencija jiems galimai suteikta be pakankamo pagrindo ir galbūt aktyviai dalyvaujant Lietuvos bankui.

ELTA primena, kad Lietuvos bankas pernai gruodį išdavė „Revolut” specializuoto banko licenciją. „Revolut” Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut” iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus, ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut” aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

S. Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

Jei Seimas pritars nutarimui, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos patikrinimas dėl „Revolut” bus atliekamas trečią kartą.