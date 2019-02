Pirkėjo ir pardavėjo santykiai: kas pastebima šiandien?

Tiria pagal skundus

VVTAT 2018 m. Lietuvos rinkoje nustatė 133 nesaugius gaminius: 94 kosmetikos gaminius, 16 žaislų, 8 elektrotechnikos gaminius, 5 chemines medžiagas, 3 baldus, ir 7 kitus gaminius.

Be to, pernai atliko 7861 įvairių gaminių ir paslaugų grupių patikrinimą, ir beveik trečdaliu atvejų buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai – nepateikta informacija lietuvių kalba, nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba, neatitiko ženklinimo reikalavimai ir pan. Net 65 proc. patikrinimų buvo atlikti vartotojų skundų pagrindu.

Visuomenėje paplitęs požiūris į vartotoją, kaip į silpnesniąją ir pažeidžiamą sandorio šalį, pamažu keičiasi. Šiuolaikinis vartotojas yra sumanus, kritiškai mąstantis ir lygiavertis sandorio dalyvis, o šiuolaikinis verslininkas orientuojasi ne tik į pelną, bet ir į vartotojo interesų užtikrinimą.

Vartotojų nuomonių tyrimų rezultatai parodė, kad bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas 2018 m. siekė +13,4 ir yra 3,3 punktais didesnis nei 2017 m. (+10,1). Per metus labai padidėjo vartotojų teisių pažeidimų indeksas, kuris rodo, kad vartotojai rečiau susiduria su savo teisių pažeidimais, 2018 m. tik 10 proc. gyventojų nurodė, kad buvo pažeistos jų, kaip vartotojų, teisės, ir tai yra mažiausias rezultatas nuo 2008 m. o informuotumo apie vartotojų teises bei vartotojų aktyvumo indeksai šiek tiek sumažėjo. Beveik pusė Lietuvos gyventojų yra patenkinti savo žiniomis apie vartotojų teisių apsaugą (44 proc.), ir teigiamai vertina vartotojų teisių apsaugos būklę (36 proc.). Be to, 64 proc. apklaustųjų žino, kur reikėtų kreiptis, jei verslininkas atsisakytų kompensuoti nuostolius, o kad žino arba yra girdėję apie Tarnybą, nurodė 80 proc. respondentų. Nepaisant to, dalis gyventojų vis dar vengia kreiptis į ginčus nagrinėjančias institucijas, manydami, kad tokiu būdu tik sugaiš savo laiką.

Ekonominiai iššūkiai ir sistemingas visuomenės švietimas ugdo atidų, atsakingą ir sumanų vartotoją.

Verslininkų nuomonių tyrimų rezultatai parodė, kad teigiamai vartotojų teisių gynimą Lietuvoje vertinančių verslininkų dalis išaugo 9 proc. Reikšmingas pokytis pastebėtas ir verslo bei vartotojų ginčų sprendime – net 16 proc. išaugo verslininkų, kurie konflikto su vartotojais metu siekia susitarti nesikreipiant į teismą, dalis. Manančių, kad vartotojų teisių įgyvendinimas skatina sąžiningą konkurenciją, dalis kiek sumažėjo.

Batai ir neįvykę renginiai

Nors tyrimų rezultatai rodo pozityvius pokyčius, tačiau vartotojų informuotumas ir aktyvumas lemia kasmet augantį Tarnyboje išnagrinėjamų vartojimo ginčų skaičių: 2018 m. Tarnyboje išnagrinėti 4 559 vartotojų ginčai, 2017 m. – 4 395. Daugiau nei 70 proc. visų ginčų kilo dėl vartojimo prekių, daugiausia avalynės bei drabužių, vartotojai skundėsi atsiklijuojančia, peršlampančia, dažančia avalyne, greitai nusidėvinčiais drabužiais ir pan. Kitų prekių srityje vartotojai dažniausiai susidūrė su nekokybiškais mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, buitine technika bei interjero reikmenimis ar užtrukusiu šių prekių garantiniu aptarnavimu.

Paslaugų srityje gauti vartotojų nusiskundimai pasižymėjo įvairove. Daugiausiai nemalonumų kėlė atšaukti ar nekokybiškai suorganizuoti renginiai, tad pramogos džiugino ne visus. Kita dažna nusiskundimų sritis – automobilių remonto paslaugos (vartotojai skundėsi nekokybiškai atliktais darbais, nepagrįstomis sąskaitomis bei netinkamai suteikta informacija). Taip pat nemažai skundų sulaukta dėl drabužių ir avalynės taisymo, cheminio valymo bei grožio paslaugų. Keliaujantys vartotojai daugiausiai kreipėsi dėl apgyvendinimo paslaugų kokybės bei neišsamios ar klaidinančios informacijos apie viešbutį ir jame teikiamus patogumus.

Prioritetas – taika

Tarnybos prioritetas – sutaikyti ginčo šalis, todėl gavusi vartotojo prašymą, Tarnyba pirmiausia siūlo kilusį ginčą spręsti taikiai, ir tik nesutarus yra priimamas privalomas Tarnybos komisijos sprendimas. 2018 m. taikiai išspręstų ginčų dalis pasiekė rekordą – net 54 proc. atvejų vartotojai ir verslininkai sutarė taikiai. Likusi vartojimo ginčų dalis, t.y. kiek daugiau nei 20 proc. vartotojų reikalavimų buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies ir apie 20 proc. vartotojų prašymų buvo atmesti kaip nepagrįsti.

Verslininkai atsakingiau vertino ne tik vartotojų lūkesčius, bet ir Tarnybos priimtus sprendimus – Tarnybos sprendimų tenkinti arba iš dalies tenkinti vartotojų reikalavimus įvykdymas 2018 m. siekė 87 proc. (8 proc. daugiau nei 2017 m.).

"Šiandienos ekonominiai iššūkiai ir sistemingas visuomenės švietimas ugdo atidų, atsakingą ir sumanų vartotoją. Lietuvos vartotojas atidžiai renkasi prekes ir paslaugas, aktyviai domisi savo teisėmis ir ryžtingai jas gina" – teigia VVTAT direktorė Neringa Ulbaitė.

Lietuvos vartotojų teisių statistika

Metai 2017 2018

Vartotojų teisių apsaugos indeksas +10,1 / +13,4

VVTAT išnagrinėti ginčai 4 395 / 4 559

Taikiai išspręstų ginčų dalis 47 proc. / 54 proc.

Įvykdyta VAAD sprendimų dėl ginčų 79 proc. / 87 proc.