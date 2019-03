Pernai gyventojai daugiau skolinosi didesniems pirkiniams

Paskolų suma namų atnaujinimui ir įsirengimui taip pat išaugo 13 proc. iki 41 mln. eurų. Bendra praėjusių metų banko suteiktų vartojamojo finansavimo paskolų suma siekė 95 mln. eurų.

„Mūsų duomenys rodo, kad gyventojai į banką dažniau kreipiasi dėl didesnių vartojimo paskolos sumų. Pavyzdžiui, prireikus įsigyti automobilį ar atlikti namų remontą, pasigerinti buities sąlygas. Tuo metu gyventojų poreikis skolintis einamosioms reikmėms tampa mažiau aktualus“, - sakė „Swedbank“ Vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento vadovas Tomas Pulikas.

Pasak jo, galima daryti prielaidą, kad gyventojų skolinimasis einamosioms vartojimo reikmėms tiesiogiai priklauso nuo gyventojų pajamų dydžio. Pajamoms augant tampa paprasčiau valdyti kasdienes išlaidas, atsiranda galimybių pradėti kaupti ar pasirūpinti draudimu.

Banko duomenimis, vidutinė paskolos automobiliui suma praėjusiais metais paaugo 6 proc. ir siekė 5,8 tūkst. eurų. Vidutinė vartojimo paskola namams ūgtelėjo 3 proc. ir pasiekė 10,2 tūkst. eurų. Tuo metu paskolos suma vartojimo reikmėms išliko panaši kaip pernai bei sudarė 2,1 tūkst. eurų.

Skiriasi ir skirtingos paskirties vartojimo paskolų grąžinimo terminas. Vartojimo paskolą namams gavę klientai ją dažniausiai įsipareigoja grąžinti per 7 metus, paskolą automobiliui per maždaug 5-erius, paskolą vartojimo reikmėms - per kiek daugiau nei 3 metus.

Banko duomenys taip pat rodo, kad gyventojai skolinasi vis atsakingiau, nuosekliai auga klientų skaičius, kurie kartu su vartojimo paskola pasirenka ir paskolos įmokų draudimą. 2018-aisiais tokių klientų skaičius sudarė daugiau kaip 40 proc. Didžiausia dalis klientų rinkosi drausti paskolos namų įsirengimui ir remontui įmokas.