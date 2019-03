Pensijas kaupiantiems gyventojams – beveik 10 mln. eurų iš valstybės biudžeto

Kaip skelbiama „Sodros“ pranešime, iš valstybės biudžeto pensiją kaupiantiems gyventojams vien už sausį pervesta 9,35 mln. eurų. Tai yra 1,78 mln. eurų daugiau nei tą patį mėnesį prieš metus.

Pervedama suma padidėjo, nes nuo šio sausio valstybės paskata pervedama visiems pensijų kaupimo dalyviams, kurie moka įmokas. Šį sausį valstybės paskatą 840 tūkst. šalies gyventojų, 360 tūkst. daugiau nei pieš metus. Be to, per metus 12 tūkst. padaugėjo ir pensijų kaupimo dalyvių, augo jų pajamos.

„Nuo šių metų pradžios visi gyventojai, dalyvaujantys pensijų kaupime, gauna ir valstybės paskatą. Todėl į gyventojų pensijų kaupimo sąskaitas pervedama didesnė suma iš valstybės biudžeto. Be to, mūsų duomenimis, 43 tūkstančiai gyventojų, kuriems buvo taikomas pereinamasis 1,8 proc. įmokos tarifas sausį, nusprendė kaupti iškart 3 proc. tarifu ir gauti didesnę valstybės paskatą“, – sakė „Sodros“ laikinasis vadovas Ježy Miskis.

Nuo šiol visi pensijų kaupime dalyvaujantys gyventojai kiekvieną mėnesį gauna paskatą iš valstybės biudžeto. Gyventojai, nuo savo atlyginimo kaupimui skiriantys 3 proc., gauna 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU) paskatą –16,4 euro per mėnesį arba beveik 200 eurų per metus. Jeigu gyventojas kaupia pereinamuoju 1,8 proc. tarifu, valstybės paskata yra 3,3 euro per mėnesį.

Iš 1,3 mln. pensijų kaupimo dalyvių sausį aktyviai dalyvavo ir įmokas nuo darbo užmokesčio mokėjo bei valstybės paskatą gavo ne visi. Aktyvių dalyvių sausį buvo 840 tūkst. Dalis pensijų kaupimo dalyvių sausį neturėjo darbo pajamų, todėl nemokėjo nei socialinio draudimo, nei pensijų kaupimo įmokų.

Pasak „Sodros“, tikėtina, kad didelę dalį neaktyvių pensijų kaupimo dalyvių sudaro gyventojai, kurie yra išvykę jau po to, kai sudarė pensijų kaupimo sutartį – sutartis ir toliau galioja, tačiau jie nemoka įmokų nes negauna pajamų Lietuvoje.

Be to, savarankiškai dirbantys gyventojai, dalyvaujantys pensijų kaupime, įmokas sumokės vėliau – kai deklaruos šių metų. pajamas, tai yra 2020 metais. Tuomet jie gaus ir valstybės paskatą.

Tie gyventojai, kurie sustabdė pensijų kaupimą, o lėšas paliko pensijų kaupimo fonde, taip pat laikomi pensijų kaupimo dalyviais. Tačiau kol jie nemoka įmokų, negauna ir valstybės paskatos ir nėra aktyvūs.

„Sodros“ nuotr.