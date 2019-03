Naujovė: deklaruojant pajamas galima paremti ir profsąjungas

Kaip trečiadienį žurnalistus informavo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, šiuo metu VMI jau gavo per 26 tūkst. deklaracijų, o iš viso yra parengusi beveik 2 mln. preliminarių deklaracijų.

„Tikėtina, kad didelis kiekis deklaracijų bus pateiktos pačia lengviausia forma, nes duomenų į jas sukrauta daug ir teisingų“, - sakė S. Aliukonytė-Šnirienė.

Šįmet taip pat atsirado kita naujovė - auginantiems vaikus nereikės papildomai skaičiuoti metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD), todėl, kaip žada VMI, deklaruoti pajamas ir turtą bus paprasčiau.

Kaip akcentuoja VMI, pajamų deklaracijos turėtų pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl einamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.), bei gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį mokesčių.

„Pirmuoju numeriu įvardijame ir prašome, kad gyventojai, kurie vykdo individualią veiklą ir dėl to yra uždirbę pajamų, suskubtų, suskaičiuotų savo pajamas ir deklaruotų. Individualią veiklą vykdantiems apmokestinimo tarifai yra nuo 5 iki 15 proc. Jei pajamų (per metus uždirbo. - ELTA) iki 20 tūkst. eurų, tarifas yra 5 proc., jei daugiau - 15 proc.“, - sakė S. Aliukonytė-Šnirienė.

Ji sakė, kad šįmet nėra numatyta VMI padalinių darbo laiko pailginimo, tačiau, kaip ir anksčiau, pasak jos, VMI darbo laiką baigs išėjus paskutiniam klientui.

„Kaip ir kiekvienais metais, VMI durys atsidaro su klientų atėjimu ir užsidaro, kai klientui bus suteikta pagalba. Specialiai pailgintų valandų nėra numatyta, jausime, kokia yra situacija“, - komentavo VMI atstovė.

Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio (GPM) arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas NPD, nurodo VMI.

Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Kaip anksčiau pranešė VMI, šiemet paruošta daugiau kaip 1,9 mln. preliminariųjų pajamų deklaracijų, 1,4 mln. gyventojų jas galės pateikti vos keliais mygtukų paspaudimais. Skelbiama, kad greičiausiai tai galima padaryti e. būdu - pasinaudojant e.VMI arba Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS).

Mokesčių inspekcijos duomenimis, praėjusiais metais pajamų deklaracijas laiku pateikė 1,2 mln. gyventojų.