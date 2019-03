Meilę daržovėms ugdo nuo mažens: darželinukams vėl dovanos šiltnamius

Edukuoja ne žodžiais, o darbais

Kaip pasakoja prekybos tinklo IKI komunikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė, šis projektas yra sėkmingas socialinės atsakomybės pavyzdys, kurio rezultatai ir kasmet didėjantis vaikų įsitraukimas pranoksta lūkesčius.

„Džiaugiamės, jog ši iniciatyva taip plačiai pasklido po šalį ir tiesiogiai prisideda prie vaikų ugdymo, edukacijos. Tikime, jog tai yra vienas smagiausių kelių, siekiant padėti vaikams susidraugauti su sveika mityba, daugiau sužinoti apie vaisių ir daržovių kelią, o svarbiausia – patiems dalyvauti visame procese. Per du metus į projektą jau įsitraukė daugiau kaip 12 tūkst. vaikų visoje Lietuvoje ir šis skaičius toliau auga, o nuo projekto pradžios darželiams jau padovanota 40 šiltnamių. Šiais metais taip pat laukiame aktyvaus darželių bendruomenių įsitraukimo, o aktyviausius ir kūrybiškiausius nekantraujame apdovanoti šiltnamiais“, – teigia B. Čaikauskaitė.

Šiltnamiai darželiuose: pačių augintas daržoves vaikai valgo noriau

Projekto sėkmę bei naudą vaikams patvirtina ir pačių darželių atstovai. Pirmajame etape 2017 m. šiltnamį savo darželiui laimėję Vilniaus lopšelio-darželio „Gėlynas“ vaikai jau du metus džiaugiasi nauja veikla, kuri tampa ypač laukiama artėjant pavasariui.

Vaikai į pačių augintas daržoves žiūri visai kitaip – atsiranda smalsumas, noras paragauti.

„Šis projektas visą mūsų bendruomenę – vaikus, darbuotojus ir tėvelius – pavertė tikrais sodininkais. Kasmet augam, tobulėjam, plečiam savo šiltnamį, o visų svarbiausia, kad tos veiklos mus be jokios prievolės, o savo noru taip smagiai įtraukia. Be to, pastebime, jog vaikai į pačių augintas daržoves žiūri visai kitaip – atsiranda smalsumas, noras paragauti. Kiekviena išaugusi gėrybė atneša daug džiaugsmo, tad nė sykio nesigailėjom, kad ryžomės dalyvauti projekte. Vaikų akys spindi, kai patys ją nuskina, nusiplauna ir čia pat ragauja“, – pasakoja „Gėlyno“ direktorė Rasa Žukauskienė.

Jai antrina ir praėjusių metų etapo laimėtojai iš Panevėžio. Čia įsikūręs lopšelis-darželis „Sigutė“ taip pat džiaugiasi šiltnamiu ir jau ruošiasi antram sodininkystės sezonui.

„Mūsų darželis puoselėja gamtosauginę temą, daug kalbamės su vaikais ir mokome meilės gamtai, tad dalyvavimas šiame projekte buvo labai natūralus. Na, o laimėjus pasipylė pačios geriausios emocijos. Atsiradęs šiltnamis tapo puikia lauko veikla: vaikai labai noriai įsitraukia į jo priežiūrą, smalsiai dalyvauja visuose daržovių auginimo etapuose. Matome, kad smarkiai prasiplėtė jų akiratis – su daržo atsiradimu vaikai pamatė, kad daržovės – tai ne vien raudoni pomidorai, o ir morkos, agurkai, geltonos paprikos bei daugybė kitų gėrybių. Jie tikrai su didesniu apetitu ir susižavėjimu valgo pačių augintą derlių. Juk taip kruopščiai laistė, kiekvieną augalėlį su meile prižiūrėjo“, – įspūdžiais dalijasi darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė.

Į daržoves ir jų naudą kviečia pažiūrėti kūrybingai

Du metus iš eilės sėkmingai įgyvendintas ir didelio mažųjų susidomėjimo sulaukęs „IKI Sodinčiaus“ konkursas šiemet vėl kviečia vaikus aktyviai dalyvauti ir savo darželiui laimėti nuosavą šiltnamį su visa reikalinga įranga (žeme, darbo įrankiais, sėklomis ir sodinukais).

Konkurso taisyklės paprastos ir visiems įveikiamos: vaikai turi išsirinkti mėgstamiausią daržovę ir jai sukurti plakatą. Jame turi būti pavaizduota ne tik pasirinkta daržovė, bet ir užrašytas sakinys, kuo ta daržovė naudinga, kodėl vaikai ją patys mėgsta ir siūlo kuo dažniau valgyti visiems. 20 šiltnamių laimėtojų bus išrinkti burtų keliu ir paskelbti kovo 26 dieną. Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas bei dalyvio anketą rasite čia.