Lietuvos įmonės darbuotojų iš užsienio priimti neskuba

„Kvalifikuotos jėgos tikrai dar trūksta, pavyzdžiui, laisvų vietų skaičius IT ir telekomunikacijų, finansų, apdirbamosios gamybos sektoriuose yra didesnis negu šalies vidurkis (1,3 proc.). Daugiau specialistų užsienyje dairosi didžiosios Lietuvos įmonės – pernai rudenį SEB banko atlikta didžiųjų įmonių finansų vadovų apklausa parodė, kad beveik 40 proc. įmonių svarsto galimybę didinti užsieniečių skaičių. Tačiau didesnės įmonės tam turi geresnes sąlygas – daugiau patirties ir žmogiškųjų išteklių administruojant užsieniečių įdarbinimą, be to, kadangi joms reikia gerokai daugiau darbuotojų, jos nemažai investuoja į užsieniečių paiešką ir jų įdarbinimo procedūrų išmanymą. Dar viena priežastis – didelės įmonės veikiausiai yra įdomesnės ir patiems užsieniečiams, nes apie jas, kaip apie potencialų darbdavį, yra daugiau informacijos ir atsiliepimų“, – teigia SEB banko valdybos narys, Mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorius V. Žagūnis.

Pasak jo, Lietuva dėl užsieniečių, ypač iš Ukrainos, varžosi su kitomis Vidurio ir Vakarų Europos šalimis, tačiau Lietuvoje IT, finansų, mokslinės, profesinės veiklos sektoriuose aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai dar gauna mažesnius atlyginimus, todėl mūsų šaliai dar gana sunku konkuruoti pritraukiant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojus. Pasak jo, kol kas į Lietuvą dažniau atvyksta žemesnės ar vidutinės negu aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai.

„Pavyzdžiui, Migracijos departamento duomenimis, tarp Patvirtintų įmonių sąraše esančių 600 įmonių, kurios yra skelbusios apie paprastesnį užsieniečių įdarbinimą, beveik 60 proc. yra transporto bendrovių, apie penktadalį (20 proc.) statybos sektoriaus įmonių, 15 proc. – apdirbamosios gamybos. Tik dalis iš apdirbamosios gamybos įmonėse dirbančių užsieniečių darbuotojų turi aukštos profesijos kvalifikaciją atitinkančią specialybę, tad akivaizdu, kad kol kas kvalifikuotų darbuotojų iš užsienio mūsų šalis daug nepritraukia“, – teigia V. Žagūnis.

Apklausos duomenimis, šiemet apskritai didinti darbuotojų skaičių ketina beveik penktadalis (19 proc.) apklaustų Lietuvos įmonių. Latvijoje personalą gausinti ketino 16 proc. įmonių, Estijoje – 17 proc. Išlaikyti tą patį darbuotojų skaičių planavo 73 proc. Lietuvos, 76 proc. Latvijos ir 78 proc. Estijos įmonių. Kadangi vis dar yra daugiau įmonių, kurios ketina didinti, o ne mažinti darbuotojų skaičių, darbo rinka šiemet liks palanki darbuotojams.

2018 metų gruodį atlikta Baltijos šalių mažų ir vidutinių įmonių apklausa buvo siekiama atskleisti šių įmonių lūkesčius 2019-aisiais. Tyrimo metu apklausta 4 500 mažų ir vidutinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių.