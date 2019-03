Lietuvos gyventojai kompiuteriniams žaidimams išleidžia vis daugiau

„Nuo MOSS sistemos įdiegimo praėjus ketveriems metams pastebima, kad Lietuvos gyventojai vis dažniau naudojasi ES bendrovių teikiamomis elektroninėms, telekomunikacijų ir transliavimo paslaugomis, o kasmet didėjančios PVM sumos į Lietuvą sugrįžta ir iš žaidimų industrijos gigantų, sukūrusių tokius kompiuterinius žaidimus kaip „World of Warcraft“, „Fortnite“ „World of Tanks“ ar „League of Legends“, – teigia VMI Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus vedėjas Rolandas Puncevičius, primindamas, kad MOSS sistema sudaro galimybę e. paslaugas teikiantiems asmenims registruotis PVM mokėtoju tik vienoje ES valstybėje ir su PVM susijusius klausimus spręsti per tą valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju, t. y. nemokėti PVM tose šalyse, kuriose suteikiamos paslaugos.

VMI taip pat pastebi, kad didėja ir sumos, kurias lietuviai išleidžia žaisdami vaizdo žaidimus. Preliminariais duomenimis, Lietuvos gyventojai pirkdami apmokestinamas skaitmenines prekes ir paslaugas iš „Sony“, „Twitch“, „Ubisoft“, „Blizzard“, „GOGׅ“ ir „Epic Games“ 2018 m. išleido daugiau nei 1,4 mln. eurų. Šių bendrovių apmokestinami pardavimai, lyginant su 2017 m. padidėjo beveik dvigubai (2017 m. buvo parduota apmokestinamų skaitmeninių prekių ir paslaugų už daugiau nei 800 tūkst. eurų).

VMI nuotr.

Informacija apie MOSS dalyvius:

* „Ubisoft EMEA“ (Prancūzija) MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 14 tūkst. eurų.

* „Blizzard Entertainment SAS“ (Prancūzija) MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 373,3 tūkst. eurų, didžiausia suma 121,6 tūkst. eurų 2017 m.

* „Riot Games Limited“ („Riot Games Inc“), MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 426 tūkst. eurų.

* „Sony Computer Entertainment Europe LTD“ MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 36,8 tūkst. eurų.

* „Epic Games International, S.à r.l.“ MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 88,6 tūkst. eurų, iš jų už 2018 m. 84,2 tūkst. eurų.

* „Twitch Interactive“ (US), MOSS įregistruota GB, MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 12,8 tūkst. eurų.

* „Adobe Systems Software Ireland Limited“ MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 182,8 tūkst. eurų.

* „Netflix International B.V. Nyderlandai“ MOSS sistemoje deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. 311 tūkst. eurų, iš jų už 2018 m. 184 tūkst. eurų.

* „Amazon grupės“ MOSS sistemoje įregistruoti mokėtojai deklaravo mokėtiną PVM sumą už paslaugų pardavimus Lietuvos galutiniams vartotojams už 2015-2018 m. už 1 479 tūkst. eurų („Amazon Web Services Inc“ už 216,1 tūkst. eurų, „Amazon Digital Services“, Inc. už 130,1 tūkst. eurų, „Amazon Services LLC“ už 510,7 tūkst. eurų, „Amazon Services Europe, Sàrl“ už 518,6 tūkst. eurų ir kt.).