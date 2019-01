Lietuvoje turėtų nebelikti popierinių licencijų

Pasak ministerijos, atsisakius popierinių licencijų bus sutaupyta laiko ir žmogiškųjų išteklių popieriniams dokumentams tvarkyti, kaupti ir informacijai teikti. Be to, per sistemą bus kur kas paprasčiau patikrinti, ar licencija galioja.

Nuo 2015 metų veikiančioje Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) duomenis kaupia tik Vyriausybei pavaldžios institucijos. Seimui priėmus įstatymo pataisas, sistemoje informaciją turės skelbti ir kitos licencijas išduodančios institucijos – 60 šalies savivaldybių, Lietuvos bankas, Kainų komisija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija bei Ryšių reguliavimo tarnyba.

Netrukus LIS turėtų atsirasti duomenys apie savivaldybių išduodamas licencijas keleiviams vežti taksi, verstis įvairia mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, duomenys apie Lietuvos banko išduodamas banko, kredito unijos licencijas, Kainų komisijos išduodamos licencijos už energetikos veiklos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą ir kita.

LIS duomenys yra vieši, šiuo metu sistemoje galima rasti duomenis apie 394 licencijuojamas veiklas ir apie daugiau nei 300 tūkstančių fizinių ar juridinių asmenų licencijas.