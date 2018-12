Kūčių stalui lietuviai vis dažniau renkasi ekologiškus žieminius obuolius

Į parduotuves obuolius daugiau negu dešimtmetį tiekianti bendrovė „Luksnėnų sodai“ iš viso šiemet užaugino per 1600 tonų obuolių. Bendrovės direktorius Vaidas Stanaitis teigia, kad prekybos tinklo „Maxima“ parduotuves pasiekia tik skinti ir rankomis atrinkti sveiki vaisiai, atitinkantys griežtus standartus.

Alytaus rajone veikiantis ūkis yra sertifikuotas pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą. Jis ypatingas tuo, kad trečdalį sodų užima obelys, sunokinančios ekologiškus žieminius „Bogatyr“ rūšies obuolius. Šaltuoju metų sezonu sodo gėrybės keliauja į lietuvišką prekybos tinklą „Maxima“.

„Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė pastebi, kad gruodį žieminių lietuviškų obuolių pardavimai išauga ir būna apie 12–15 procentų didesni negu lapkritį.

„Žieminiai obuoliai nuskinami vėliau negu rudeniniai, todėl yra kietesni, juos lengviau transportuoti ir sandėliuoti, išsaugant gerą prekinę išvaizdą. Šie vaisiai lėčiau sirpsta, tačiau būna sultingesni, išlieka traškūs ir neįgauna miltingos struktūros. Mūsų duomenimis, šiemet lapkritį ekologiškų žieminių „Bogatyr“ obuolių buvo parduota per 10 tonų, o vien per pirmąją gruodžio savaitę pardavimai siekė 5,5 tonos – net pusantro karto daugiau negu per tą patį laikotarpį pernai“, – teigia V. Drulienė.

Ji pastebi, kad žieminių obuolių paklausa piką pasiekia gruodžio antroje pusėje, kadangi lietuviai tradiciškai dažnai naudoja obuolius ruošdami šventinius, o ypač – Kūčių stalo – patiekalus.

„Bogatyr“ obuoliai labai tinka koncentruotų sulčių gamybai. Šių veislių obuoliai būna kiek rūgštesni nei įprasti, tačiau daug žmonių dėl to juos dar labiau mėgsta. Jie ypač tinka įvairiems kepiniams. Pavyzdžiui, tokių obuolių pyragas būna daug skanesnis, nes obuolio rūgštis persipina su tešlos saldumu ir skonis tampa subalansuotas. V. Stanaitis primena, kad obuoliais lengva praturtinti mitybos racioną, o šiuos vaisius valgyti itin sveika – odelėje, minkštime ir net sėklose esančios vertingos medžiagos mažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, padeda palaikyti cholesterolio pusiausvyrą, gali pagerinti virškinimą.

Bendrovės vadovo V. Stanaičio teigimu, ūkyje esančiose saugyklose obuolius pavyksta lengvai išlaikyti iki kitų metų gegužės, nes tam naudojamos modernios technologijos – sandariose patalpose sumažinamas deguonies kiekis, oras nuolat filtruojamas ir palaikoma pakankamai žema temperatūra, todėl vaisiai natūraliai išlieka švieži ilgą laiką.

„Žinoma, vaisių saugyklose iki pavasario beveik nelieka, nes jaučiame didelę paklausą ir stengiamės patenkinti klientų poreikius“, – teigia V. Stanaitis.

„Bogatyr“ obuoliai Lietuvos soduose auginami jau kone pusę amžiaus. „Luksnėnų soduose“ taip pat sunoksta „Alva“, „Ligol“, „Gloster“, „Champion“, „Auksis“, „Noris“ ir kitų rūšių obuoliai, kurie atsiduria prekybos tinklo vaisių skyriuje.