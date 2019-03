Klausimai, kurie neduoda ramybės pensijų kaupimo dalyviams

Kur kas daugiau gyventojų nei anksčiau pasirašo naujas pensijų kaupimo sutartis, nelaukdami, kol juos kur nors įtrauks. Vien per pirmus du šių metų mėnesius pasirašyta 9300 naujų pensijų kaupimo sutarčių, o jų augimas stebimas dar nuo praėjusio birželio, kai pensijų reforma buvo pristatyta.

Kad kiltų kuo mažiau rūpesčių, „Sodra“ atsako į klausimus apie pensijų kaupimą, kuriuos ne visiems kyla mintis užduoti, bet atsakymus žinoti svarbu.

Mano įmoka į pensijų fondą jau nuskaičiuota nuo darbo užmokesčio. O kada pinigai atsidurs mano pensijų fondo sąskaitoje?

Pensijų kaupimo įstatyme numatyta, kad įmokos į gyventojo pensijų fondą turi būti pervedamos per 30 dienų nuo termino, iki kurio draudėjai privalo pateikti duomenis apie kiekvienam apdraustajam apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir socialinio draudimo įmokų sumas. Tai svarbu, nes būtent pagal šiuos duomenis nustatomas įmokos į pensijų kaupimo fondą dydis.

Darbdaviai duomenis „Sodrai“ turi pateikti iki kito mėnesio 15 dienos, o kartais dėl duomenų tikslinimo tai užtrunka ir ilgiau. Pavyzdžiui, už sausį duomenys „Sodrai“ pateikiami iki vasario 15 dienos.

Tai reiškia, kad vasario mėnesį „Sodra“ pensijų fondams pervedė praėjusio gruodžio įmokas. Sausio mėnesio pensijų kaupimo dalyvių įmokos pensijų fondus pasieks pirmoje kovo pusėje.

Tai yra įprasta tvarka ir ji dėl reformos nesikeitė, o šis terminas reikalingas tam, kad būtų patikrinti draudėjų pateikti duomenys (nes nuo to priklauso pervedama suma), taip pat mokėjimo žiniaraščiams suformuoti ir pavedimų operacijoms atlikti.

Kaupimo bendrovei pateikiau prašymą nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime. Kaip žinoti, ar kaupimo bendrovė perdavė prašymą „Sodrai“?

Visi pensijų gyventojų kaupimo bendrovėms pateikti prašymai apdorojami iki einamojo mėnesio pabaigos.

Įprastai kaupimo bendrovės duomenis apie pateiktus kaupiančiųjų prašymus „Sodrai“ turi pateikti per 3 darbo dienas, jeigu duomenų perdavimas nėra laikinai sustabdytas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Dėl įvairių aplinkybių, kaip antai ir dėl to, kad visos pensijų kaupimo bendrovės per pirmąjį šių metų pusmetį turi perkelti savo klientų lėšas į gyvenimo ciklo pensijų fondus, pensijų kaupimo dalyvių duomenų perdavimas gali būti laikinai sustabdytas, o duomenys „Sodrą“ pasiekia ne iškart. Tačiau dėl to nerimauti nereikėtų – pasibaigus mėnesiui galutiniai ir tikslūs duomenys už praėjusį mėnesį yra įtraukiami į Pensijų kaupimo dalyvių sutarčių registrą.

Bet kuriuo atveju taikomi teisės aktai, kuriuose aiškiai nustatyta, jog gyventojas įmokų nemokės nuo to mėnesio, kai pateikė atitinkamą prašymą. Vadinasi, jeigu vasarį pateikėte prašymą, nuo jūsų vasario mėnesio darbo užmokesčio įmokos jau nebus nuskaičiuojamos. Paskutinis mėnuo, nuo kurio įmokos nuskaičiuotos – sausis.

Tiesa, svarbu, kad teisės aktuose numatytas maksimalus 3 darbo dienų terminas duomenimis perduoti, tad jeigu prašymas yra pateikiamas paskutinę mėnesio dieną, gali būti pavienių atvejų, kai duomenys į Pensijų kaupimo dalyvių sutarčių registrą bus įtraukti tik kitą mėnesį.

Jeigu pasirinkote nutraukti kaupimą ir visas lėšas pervesti „Sodrai“, tuomet pinigai „Sodrai“ bus pervesti iškart, kai sutarties nutraukimas užregistruojamas Pensijų kaupimo sutarčių registre.

Patikrinti informaciją apie dalyvavimo pensijų kaupime formą ar nutrauktą sutartį ir sugrąžintas lėšas galima asmeninėje „Sodros“ gyventojo paskyroje suformavus suvestinę REP.11 (Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos), o atnaujintą „Sodros“ pensijos taškų skaičių suvestinėje REP.49 (Informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai). Tituliniame asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui puslapyje pateikiami duomenys apie įgytus ir dėl kaupimo sumažėjusius apskaitos vienetus (taškus) visiems gyventojams bus atnaujinti pasibaigus sprendimo dėl pensijų kaupimo laikotarpiui.

Pasirašiau naują pensijų kaupimo sutartį, kada pirma įmoka bus pervesta į mano pensijų fondą?

Pasirašius naują pensijų kaupimo sutartį įmokos nuo gyventojo darbo užmokesčio pradedamos skaičiuoti už trečią mėnesį nuo sutarties pasirašymo mėnesio. Jeigu gyventojas naują pensijų kaupimo sutartį sudaro kovą, įmokos nuo jo darbo užmokesčio nuskaičiuojamos už gegužę, o pensijų kaupimo bendrovei bus pervestos liepą.

Šis laikotarpis reikalingas, nes gyventojas, pasirašęs pensijų kaupimo sutartį, turi teisę per mėnesį jos atsisakyti be jokių pasekmių.

Padidinau pensijų kaupimo tarifą nuo 1,8 iki 3 proc. Kada bus pervesta didesnė įmoka?

Jeigu gyventojui šiuo metu taikomas pereinamasis 1,8 proc. tarifas (atitinkamai valstybės paskata siekia 0,3 proc.), jis gali iki šių metų liepos 31 dienos pasirinkti 3 proc. tarifą (valstybės paskata tuomet – 1,5 proc.). Norint padidinti kaupimo tarifą reikia kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę. Didesnė įmoka į pensijų kaupimo fondą bus mokama nuo kito mėnesio.

Tai reiškia, kad pateikus prašymą padidinti tarifą kovo mėnesį, už kovą dar bus pervesta mažesnė įmoka, o didesnės įmokos pradedamos skaičiuoti nuo balandžio.

Esu jaunesnis nei 40 metų ir esu įtrauktas į kaupimą. Kodėl mano įmokos vis dar nepervedamos į pensijų kaupimo fondą?

Gyventojai, kurie yra jaunesni nei 40 metų ir yra įtraukiami į kaupimą, pensijų kaupimo dalyviais taps nuo liepos mėnesio toje kaupimo bendrovėje, kuri buvo parinkta atsitiktine tvarka, jeigu patys nepasirinks kitaip. Tai reiškia, kad 1,8 proc. įmokos nuo darbo užmokesčio bus skaičiuojamos nuo liepos mėnesio.

Tačiau galite kreiptis į bent kurią pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį nelaukdami liepos, taip pat pasirinkti iškart mokėti 3 proc. ir taip gauti didesnę valstybės paskatą, kuri, kaupiantiems 3 proc., siekia 1,5 proc. Taip pat turite teisę iki birželio 30 dienos atsisakyti dalyvauti kaupime.

Dirbu savarankiškai su individualios veiklos pažyma, dalyvauju pensijų kaupime, bet savo įmokų į pensijų kaupimo bendrovę nematau – kodėl?

Dirbant savarankiškai pensijų kaupimo įmokos mokamos tuomet, kai gyventojas deklaruoja pajamas ir sumoka kitas socialinio draudimo įmokas.

Jeigu pensijų kaupimo sutartį pasirašėte 2018 metais, o pajamas už praėjusius metus rengiatės deklaruoti ir įmokas mokėti iki šių metų gegužės, tuomet iki šiol jokios įmokos pensijų kaupimo bendrovės dar nepasiekė. Jas sumokėsite deklaravę 2018 metų pajamas. Atitinkamai gausite ir paskatą iš valstybės.

Kada valstybė į mano pensijų kaupimo sąskaitą perves pažadėtus 1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio? Kokia tai suma?

Valstybės paskata kaupiantiems 3 proc. sudaro 1,5 proc. nuo VDU – 16,4 euro per mėnesį arba maždaug 197 eurus per metus. Kaupiantiems pereinamuoju 1,8 proc. tarifu paskata yra mažesnė – 3,3 euro per mėnesį. Šią valstybės įmoką į gyventojo pensijų kaupimo fondą „Sodra“ perveda kartu su gyventojo įmoka.