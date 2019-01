Ką reikėtų žinoti apie kosmetikos gaminius?

Turbūt daugelis dienos negalėtų pradėti ir užbaigti be dantų pastos, muilo, veido ar rankų kremo; reta moteris nepasiryškina lūpų ar akių kontūrų, o vyrai neapsieina be skutimosi priemonių.

Kosmetikos gaminiai naudojami didžiausiam žmogaus organui – odai ir jos priedams (plaukams, nagams), burnos ertmės gleivinės priežiūrai, todėl itin svarbu juos tinkamai pasirinkti.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) – tai nacionalinė kompetentinga institucija kosmetikos gaminių saugos srityje. NVSC specialistai, rūpindamiesi, kad būtų užtikrinta vartotojų teisė į saugaus kosmetikos gaminio pasirinkimą, teikia jums patarimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį prieš jį įsigyjant.

Išbandykite kosmetikos mėginius

Kosmetikos gaminys, kuris tiko jūsų draugui, nebūtinai tiks jums. Kiekvieno individo organizmas skirtingai reaguoja į kosmetikos produktus ir tos reakcijos stiprumas priklauso nuo individo odos būklės – apsauginio barjero ir jautrumo vienokioms ar kitokioms cheminėms medžiagoms. Čia negalioja moteriškojo patarimų klubo taisyklė "Aš naudojau, man labai tiko ir patiko, todėl pagalvojau, kad turėtų tikti ir tau." Jeigu suskaičiuotume kosmetikos gaminio etiketėje išvardytus ingredientus, pamatytume, kad sąrašas dažnai siekia net dvi dešimtis ir daugiau medžiagų, neįskaitant kvėpiklių, kurių sudėtinė kvapiųjų medžiagų kompozicija slepiasi po bendriniu pavadinimu "Parfume". Sudėtinga nuspėti, kaip mūsų oda gali sureaguoti į kiekvieną iš šių medžiagų. Užrašas "hipoalerginis" ar "jautriai odai" ne visada garantuoja, kad konkrečiam individui toks produktas nesukels odos paraudimo, niežulio, perštėjimo, paburkimo, bėrimo ar kitokios alerginės reakcijos. Gamintojai, gerbiantys vartotoją, pardavimo vietose pasirūpina gaminių mėginiais. Tad išbandykime juos! Jautrumo testas atliekamas nedidelį kiekį kosmetikos gaminio užsitepus ant dilbio odos ir už ausies. Ypač atsakingai reikėtų elgtis su kosmetika vaikams ir paaugliams. Jų oda turi išskirtinių fiziologinių ypatumų.

Įvertinkite gaminio paskirtį ir galiojimo terminą

Šiandieną gamintojai daug dėmesio skiria pakuotėms, jų originalumui ir grožiui. Tačiau mūsų akis turėtų patraukti ne tai. Labai svarbu, kad ant pakuotės būtų nurodyta gaminio paskirtis arba, kitaip tariant, kosmetikos gaminio funkcija. Ji gali būti nenurodyta tik tada, kai tai aišku pagal gaminio išvaizdą, pvz., gabalinis tualetinis muilas. Jeigu gaminio sudėtyje yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, kad būtų užtikrintas teisingas jo naudojimas, privaloma nurodyti ir atsargumo įspėjimus, kadangi nepageidaujamas kosmetikos gaminio poveikis gali atsirasti ne tik dėl jo sudėtyje esančių medžiagų cheminės sandaros, žmogaus organizmo savybių, bet ir dėl kosmetikos gaminio naudojimo taisyklių pažeidimo. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, ar gaminio ženklinime nurodytas minimalaus tinkamumo terminas – tai yra data, iki kurios tinkamomis sąlygomis laikomas kosmetikos gaminys išlaiko savo pirminę funkciją, o svarbiausia – išlieka saugus. Ši data turi būti pažymėta aiškiai, ją sudaro mėnuo ir metai arba diena, mėnuo ir metai. Prieš datą arba vietą ant pakuotės, kurioje ši data yra užrašyta, nurodomas simbolis arba žodžiai "Geriausias naudoti iki". Jeigu gaminiui yra būtinos atitinkamos specialios laikymo sąlygos, jos turi būti nurodytos gaminio etiketėje. Kosmetikos gaminiams, kurių minimalus tinkamumo terminas yra ilgesnis nei 30 mėnesių, minimalaus tinkamumo termino nurodyti nebūtina. Jiems nurodomas laikas, per kurį gaminys, jį atidarius, yra saugus ir gali būti naudojamas visiškai nepakenkiant vartotojui. Ši informacija pažymima atidaryto indelio simboliu, nurodant trukmę (mėnesiais ir (arba) metais), išskyrus tuos atvejus, kai tinkamumo terminas po atidarymo nesvarbus. Ant gaminio pakuotės taip pat turi būti ingredientų sąrašas, atsakingo asmens vardas arba registruotas pavadinimas bei adresas.

Vartotoją gerbiantis gamintojas (jo atstovas ar platintojas) informaciją pateiks lengvai įskaitomomis ir gerai matomomis raidėmis. Jei dėl praktinių priežasčių ant muilo, vonios burbulų ar kitų smulkių kosmetikos gaminių nurodytos informacijos neįmanoma pateikti etiketėje, žymelėje, juostoje, kortelėje ar pridėtame lapelyje, tie duomenys pateikiami atskirame lape kuo arčiau pirminės pakuotės, kurioje kosmetikos gaminys pateikiamas parduoti. Visa ši informacija turi būti pateikta valstybine kalba. Jeigu matosi informacija ir originalo kalba (kuri jums yra suprantama), įvertinkite, ar tikrai vertimo turinys atitinka originalą.

Atkreipkite dėmesį į teiginius apie gaminį

Nors ženklinant ir reklamuojant kosmetikos gaminius draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi, visgi pasitaiko tikrovės neatitinkančių teiginių apie gaminį ar jo sukeliamą efektą. Nereikėtų tikėtis "stebuklingo" poveikio. Joks serumas ar kremas per pusvalandį nepašalins nuovargio nuo jūsų veido, nesugrąžins odos spindesio ir elastingumo. Šiandien pirkėjai dažnai ieško ekologiškų ir natūralių produktų. Tai įvertinę kosmetikos gaminių formulių kūrėjai ir kosmetikos gamintojai stengiasi papildyti rinką būtent tokiais produktais. Tačiau ar visada vykusiai? Niekas negali paneigti, kad natūraliai užaugę arba auginti laikantis griežtų ekologiškos žemdirbystės reikalavimų augalai turi medžiagų, kurios gali būti labai vertingos. Tačiau ar visada tokios savybės išsaugomos augalus perdirbant ir gaminant kosmetikos gaminį. Siekiant tuo įsitikinti, kosmetikos profesionalų bei sertifikavimo ir standartizacijos organizacijų pastangomis buvo parengti kriterijai, vertinimo sistemos ir standartai. Tik pagal šias vertinimo sistemas atlikus gaminio vertinimą, gamintojui suteikiama teisė ženklinti ir naudoti atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinantį logotipą. Tad, prieš perkant ekologišką gaminį, reikėtų įsitikinti, ar jis įvertintas nepriklausomos organizacijos kaip atitinkantis ekologinio standarto reikalavimus, ar ant pakuotės yra atitinkamas logotipas. Tačiau tiek natūrali, tiek ekologiška kosmetika, nors ir paženklinta sertifikavimo logotipu, dar negarantuoja, kad kosmetikos gaminys yra saugus vartotojo sveikatai. Dėl saugos sveikatai kosmetikos gaminys turi būti įvertintas pagal Kosmetikos gaminių teisyno reikalavimus. Be to, individualaus jautrumo rizika galima ir natūralioms medžiagoms.

Venkite itin kvapių ir spalvotų gaminių

Praktikoje teko susidurti su atvejais, kai eteriniai aliejai pateikiami kaip natūralios kosmetikos gaminiai. Norėtųsi įspėti, kad ne visi eteriniai aliejai yra kosmetikos gaminiai. Dažniausiai jie visgi priskirtini aromaterapijos gaminiams arba cheminėms medžiagoms, kurios skirtos kitų gaminių gamybai. Eteriniai aliejai pagal savo prigimtį yra kvapus angliavandenilių, alkoholių, aldehidų, ketonų, esterių, eterių ir kitų junginių mišinys, todėl jų kaip kosmetikos gaminių naudojimas gali būti tik labai individualus. Dažniausiai apsinuodijama eukalipto ir arbatmedžio eteriniais aliejais, pasitaiko sveikatos sutrikimų ir dėl levandų bei jazminų aliejų. Panaudojus nedidelį kiekį, apsinuodijimas dažniausiai pasireiškia sudirgusio virškinimo trakto simptomais, tačiau didesnis kiekis gali būti ir rimtesnių sutrikimų priežastimi.

Norint apsaugoti vaikus ir išvengti apsinuodijimų namų aplinkoje, reikėtų vengti įmantrių formų, t. y. į maisto gaminius panašių formų muilų. Virtuoziški gamintojų sugebėjimai pagaminti ryškias, kvapnias, panašias į vaikų mėgstamus skanėstus higienos priemones kartais prasilenkia su sauga sveikatai. Tokiuose gaminiuose paprastai daugiau dažiklių ir kvėpiklių. Be to, išauga rizika, kad šių gaminių sieks paragauti negalintys perskaityti ant etiketės esančių užrašų vaikai. Tokių paragavimų pasekmės gali būti išties nepalankios sveikatai. Jeigu susimaišęs su seilėmis muilas pateks į kvėpavimo takus, gana realus cheminės kilmės kvėpavimo takų ir (ar) plaučių uždegimo pavojus. Gaminius, kurie savo forma, kvapu, spalva, išvaizda, ženklinimu, pakuote, dydžiu panašūs į maistą, tiekti rinkai yra draudžiama.

Tikroji odos spindesio paslaptis – sveika gyvensena

Grožis ir sveikata – dvi labai dažnai kartu vartojamos sąvokos. Grožį tam tikra prasme reprezentuoja mūsų oda. "Odą privalome traktuoti ne tik kaip bejausmį nuo lietaus ir saulės spindulių saugantį apvalkalą, o kaip vieną svarbiausių mūsų kūno organų, be kurio nepriekaištingo veikimo mūsų sveikata ir ilgaamžiškumas gali tapti nepasiekiamu tikslu" (Christophas Wilhemas Hufelandas). Odos puoselėjimui kartais reikia pasitelkti kosmetikos priemones, tačiau vien kosmetikos priemonėmis, net jei jų naudojama daug ir labai brangių, tikslo nepasieksime. Oda – tai mūsų sveikatos ir gyvenimo būdo atspindys, todėl rūpinkimės savo sveikata, mityba, poilsiu ir nepamirškime būti fiziškai aktyvūs.