Ištyrus 9 pastatų fasadus, paaiškėjo, kad 5 neatitiko projektų

Specialiai komisijai baigus metus trukusį pastatų fasadų degumo tyrimą, kuris buvo inicijuotas po Londone įvykusio daugiabučio „Greenfell Tower“ gaisro, Aplinkos ministerija (AM) norėtų, kad panašių tyrimų apimtį reikia plėsti, rašo „Verslo žinios“.

Komisija per metus ištyrė 9 aliuminio kompozito fasadų plokščių mėginius, iš kurių 5 neatitiko projektinių sprendinių. „Kitu etapu, atliekant statinio dalinę ekspertizę, turi būti patvirtinti arba paneigti to tyrimo rezultatai“, - sako tyrimą atlikusios komisijos pirmininkas, AM Teritorijų planavimo ir statybos departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus vedėjas Dainius Čergelis.

Norėta ištirti 15, tačiau 5 pastatų savininkai – privačios įmonės – nesutiko to padaryti. Šių pastatų savininkai sako galintys įrodyti, kad jie yra saugūs.

Komisija norėjo patikrinti nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „Hanner“ verslo centrą „City“ Vilniuje, verslo centro „Premium“ fasadą bei tris pastatus, kurie priklauso įmonei „Rivona“, kurią valdo prekybos tinklo „Norfa“ įkūrėjas Dainius Dundulis.