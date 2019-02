Ekonomikos mokslininkams – Lietuvos banko premijos

Šiais metais Vlado Jurgučio premija skirta už kolektyvinį M. Gerhardo Weberio ir A. Schramo darbą „The non-equivalence of labour market taxes: a real-effort experiment“ (Mokesčių darbo rinkoje nelygiavertiškumas: faktinių pastangų eksperimentas). Šis mokslinis tyrimas - dalis M. Gerhardo Weberio disertacijos, apgintos Amsterdamo universitete, buvo publikuotas prestižiniame ekonomikos žurnale „The Economic Journal“.

„Jurgučio premiją pelnęs dviejų mokslininkų tyrimas, pagrįstas elgsenos eksperimentu, svariai prisidėjo ir prie Lietuvos mokesčių reformos diskusijų. Jis atskleidė, kad žmonių polinkis dirbti išauga padidėjus ikimokestiniam atlyginimui, net jei pajamos į rankas nesikeičia“, - įvykį komentavo Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Tuo metu premija už ekonomikos disertaciją skirta A. Kovaliukaitei už darbą „The role of strategic beliefs in understanding strategic, pro-social and socially complementary behavior“ (Strateginių įsitikinimų vaidmuo tiriant strateginį, socialinį ir socialiai tinkamą elgesį) dėl originalaus ir kokybiško tyrimo. A. Kovaliukaitė disertaciją apsigynė Teksaso „A&M“ universitete (JAV), skelbiama pranešime.

Pateiktus darbus vertina komisija, iš Lietuvos banko Tyrimų centro, Lietuvos bei užsienio universitetų atstovų sudaryta komisija. Šiemet ji nagrinėjo 4 mokslo darbus Vlado Jurgučio premijai gauti ir 17 paraiškų premijai už ekonomikos mokslo disertaciją. Nors dauguma paraiškas pateikusių mokslininkų yra kilę iš Lietuvos, paraiškas taip pat pateikė keli užsienio piliečiai, susiję su Lietuvos universitetais.

Kaip teigiama pranešime, šie metai yra pirmieji, kai Lietuvos banko premija skirta ne tik lietuviams mokslininkams. Tai patvirtina, kad Lietuvos ekonomikos mokslas tampa pasaulinių mokslinių tendencijų dalimi.

Premijos mokslininkams bus įteiktos Baltijos ekonomikos konferencijoje, bendrai organizuojamoje su kitais dviem Baltijos centriniais bankais ir pagrindiniais regiono universitetais.