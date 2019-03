Cigarečių kontrabanda mauna valstybei kelnes

Laimi nusikaltėliai

Faktai rodo, kad kovojant su cigarečių kontrabanda persvara yra ne valstybės, bet nelegalios prekybos organizatorių pusėje. Ir tai yra labai keista, nes kontrabanda mauna valstybei kelnes.

Neteisėtos tabako rinkos mastus Lietuvoje atskleidė neseniai atliktas plataus masto kontrabandinių cigarečių rinkos tyrimas, aprėpiantis visas Europos Sąjungos šalis. Pasaulyje pripažintos audito kompanijos KPMG tyrimo išvadose, skirtose Jungtinės Karalystės Gynybos ir saugumo studijų institutui, pabrėžiama, kad tabako kontrabanda maitina ir teroristines organizacijas.

Tačiau kuklias biudžeto pajamas (lyginant su kitomis ES šalimis) surenkančiai Lietuvai finansinė žala ypač skausminga. Jos mastas parodo stulbinančias biudžeto netektis.

Per metus Lietuvoje nuperkama apie 30 mln. pakelių nelegalių cigarečių, todėl šešėlinės prekybos tinkle tarpstantys kriminaliniai klanai žarsto įspūdingas sumas. Net ir visko matę pasienio tarnybos pareigūnai stebisi plačiais kontrabandos eilinių mostais. Pavyzdžiui, su nelegaliu cigarečių kroviniu sulaikyti vilkikų vairuotojai nemirktelėję siūlo 10 tūkst. eurų, kad būtų paleisti.

Traukia it magnetas

Viešosios įstaigos "Lietuva be šešėlio" vadovas Kęstutis Kupšys pabrėžė, kad kontrabandai palanki terpė kaip magnetas traukia juodus pinigus ir visas su tuo susijusias negeroves bei grėsmes. Tai turėtų kelti didelį nerimą atsakingoms valdžios institucijoms.

"Lietuvoje per metus legaliai nuperkama apie 150 mln. pakelių cigarečių. Nelegalių pakelių – apie 30 mln. Nuo vieno pakelio cigarečių apie 80 proc. pakelio kainos per įvairius mokesčius patenka į valstybės biudžetą. Pakelis kainuoja maždaug 3,2 euro. Taigi biudžetas dėl prekybos nelegaliomis cigaretėmis per metus netenka apie 77 mln. eurų. Bet tai ne visi nuostoliai. Reikia įskaičiuoti ir nelegalios rinkos uždarbį", – atkreipė dėmesį K.Kupšys.

Pasak jo, nelegalios investicijos į cigarečių kontrabandą duoda net penkiagubą grąžą, todėl neteisėta veikla įtraukia vis naujų žmonių – jie peržengia raudoną liniją ir tampa kontrabandininkais.

"Pakelis cigarečių tose šalyse, iš kurių jos tiekamos, kainuoja 0,3 euro (didmeninė kaina už Lietuvos sienos). Didžiausi nelegalių cigarečių kiekiai į Lietuvą patenka iš Baltarusijos. Lietuvoje pakelis parduodamas už 1,8 euro. Nuo pakelio cigarečių nusikalstama grandinė uždirba apie 1,5 euro. Susidaro 45 mln. eurų nelagalus metinis uždarbis, kurį pasidalija kontrabandininkai, korumpuoti pareigūnai, nusikalstamos grupuotės. Savo dalį gauna tie, kurie nelegalius krovinius perveža per sieną. Nusikalstamu būdu generuojamas didžiulis pelnas ir nebaudžiamumo iliuzija daro ne tik ekonominę, bet ir socialinę bei moralinę žalą", – pabrėžė K.Kupšys.

Rinko tuščius pakelius

Atliekant nelegalių cigarečių vartojimo mąstą nustatantį tyrimą buvo renkami tušti pakeliai gatvėse ir viešuosiuose konteineriuose.

Tai buvo daroma praėjusių metų rugsėjo–spalio mėnesiais dvidešimtyje Lietuvos miestų, kurių gyventojų skaičius sudaro 53 proc. nuo visų šalies gyventojų. Šiuose miestuose buvo surinkta 5800 tuščių cigarečių pakelių. Papildomai tušti cigarečių pakeliai dar buvo renkami 6 miestuose, esančiuose netoli pasienio zonų. Čia surinkta 600 pakelių.

Tyrimo išvadose konstatuota, kad nelegalios cigaretės Lietuvoje sudaro apie 19,3 proc. visos cigarečių rinkos. Tačiau yra keletas miestų, kuriuose gerokai viršijamas nelegalių cigarečių pardavimo šalyje vidurkis. Tai Marijampolė (31,3 proc.), Alytus (28,3 proc.) Radviliškis (28,4 proc.), Kaunas (25,3 proc). Toliau pagal surūkytų nelegalių cigarečių kiekį rikiuojasi Šiauliai, Panevėžys, Vilnius, Utena.

Mažiausiai nelegalių cigarečių, tyrimo duomenimis, aptikta Mažeikiuose, Klaipėdoje, Plungėje, Tauragėje.