Butų kainų šuoliu Kaunas lenkė ir Klaipėdą, ir Vilnių

Nekilnojamojo turto (NT) agentūros skaičiuoja, kad tarp trijų didžiausių miestų būstas per metus nuo pernai lapkričio iki šio labiausiai pabrango Kaune – 4,1 proc. Klaipėdoje užfiksuotas 2,6 proc. padidėjimas, o Vilniuje – 2,3 proc. Tačiau visus rekordus sumušė Panevėžys, ten kainos šoktelėjo net 11,4 proc.

Vėl rekordinis lygis

Šių metų trečiąjį ketvirtį būsto (butų ir namų) rinkos aktyvumas Lietuvoje pasiekė naujas aukštumas per pastarąjį dešimtmetį. T.y. per šių metų trečiąjį ketvirtį įsigyto būsto kiekis buvo didžiausias nuo pat 2007 m. Registrų centro duomenimis, per šių metų trečiąjį ketvirtį Lietuvoje sudaryta 4 proc. daugiau butų ir 3 proc. daugiau namų pirkimo ir pardavimo sandorių, palyginti su 2017 m. trečiuoju ketvirčiu. Šiemet trečiąjį ketvirtį Lietuvoje vidutiniškai per mėnesį buvo sudaryta 998 namų ir 2 988 butų sandoriai.

Tiesa, lapkritį, negalutiniais duomenimis, pirkimo sandoriais įsigyta 10,8 tūkst. NT objektų. t.y. 13 proc. mažiau nei spalį, tačiau palyginti su 2017-ųjų tuo pačiu mėnesiu jų skaičius ūgtelėjo 1,1 proc.

Pasak Registrų centro specialistų, lapkritį rinkos aktyvumo mažėjimą iš dalies lėmė ir tai, kad spalį aktyvumas buvo pasiekęs aukščiausią tašką per pastaruosius ketverius su puse metų: "Be to, vertinant daugiametes tendencijas, lapkričio mėnesį NT pirkėjų entuziazmas paprastai sumažėja, o paskutinį metų mėnesį vėl atsigauna."

Lapkritį daugiabučiuose parduoti 3 tūkst. butų – 6,6 proc. mažiau nei spalį, tačiau 4,5 proc. daugiau nei pernai lapkritį. Registrų centro teigimu, tai ketvirtas kartas šiais metais, kai butų pardavimas perkopė simbolinę 3 tūkst. ribą.

Šių metų trečiąjį ketvirtį būsto (butų ir namų) rinkos aktyvumas Lietuvoje pasiekė naujas aukštumas per pastarąjį dešimtmetį.

Kainų rekordai

Tik Vilniuje butų pardavimai lapkritį, palyginti su spaliu, ūgtelėjo 6,2 proc. iki 1,1 tūkst. Šiemet sostinėje daugiau butų parduota tik per gegužės mėnesį. Palyginti su praėjusių metų lapkričio mėnesiu, butų pardavimai Vilniuje išaugo 22,9 proc. Kituose šalies didmiesčiuose fiksuotas mažesnis butų pardavimas. Kaune praeitą mėnesį parduotas 441 butas – 9,1 proc. mažiau nei spalį, bet 13,4 proc. daugiau nei pernai lapkritį. Uostamiestyje butų pardavimas per mėnesį sumenko 1,4 proc., bet per metus – ūgtelėjo 1 proc. iki 286.

Šiauliuose ir Panevėžyje per lapkričio mėnesį savininkus pakeitė atitinkamai 120 ir 88 butai (pernai lapkritį – atitinkamai 125 ir 113 butai, o šių metų spalį – 153 ir 124 butai).

Individualių gyvenamųjų namų kategorijoje savininkus praėjusį mėnesį pakeitė 989 NT objektai – 15,9 proc. mažiau nei spalį, bet 11,9 proc. daugiau nei prieš metus. Lapkritį iš viso perleista 5,3 tūkst. žemės sklypų – 14,8 proc. mažiau nei spalį, tačiau 1,5 proc. mažiau nei 2017-ųjų lapkričio mėnesį.

Šių metų trečiąjį ketvirtį buvo fiksuojamos augančios butų kainos visuose šalies didmiesčiuose. Pasak NT agentūros "Ober-Haus", sparčiausiai jos kilo liepą, rugpjūtį ir rugsėjį Panevėžyje, kur butų kainos vidutiniškai ūgtelėjo 4,4 proc. Šiauliuose butų kainos per tą patį laikotarpį augo 2,4 proc., Vilniuje – 1,2 proc., Kaune – 1,1 proc. ir Klaipėdoje – 0,6 proc. O per metus butų pardavimo kainos Panevėžyje augo 11,4 proc., Šiauliuose – 6,4 proc., Kaune – 4,1 proc., Klaipėdoje – 2,6 proc. ir Vilniuje – 2,3 proc.

Kiekiu Vilniui neprilygsta

"Ober-Haus" duomenimis, 2018 m. trečiąjį ketvirtį Vilniuje tiesiogiai iš statytojų buvo nupirkti arba rezervuoti 1 195 naujos statybos butai jau pastatytuose ir statomuose daugiabučiuose. Tai yra 34 proc. daugiau nei jų buvo realizuota per šių metų antrąjį ketvirtį ir net 48 proc. daugiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį (šiemet per tris ketvirčius, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu metu, butų pirkta 3 proc. daugiau). Tai yra geriausias ketvirčio rezultatas per pastaruosius 10 metų.

Šiemet NT plėtotojai sostinėje planuoja pastatyti 4 700 butų daugiabučiuose, t.y. daugiausiai nuo 2008-ųjų. O per pirmuosius 9 mėnesius jų jau pastatyta 3 500 butų. Tačiau didėjant statybų apimtims ir pasiūlai "Ober-Haus"ekspertai pastebi, kad šiemet trečiojo ketvirčio pabaigoje Vilniuje neparduotų naujos statybos butų jau pastatytuose daugiabučiuose skaičius pasiekė 1 545, arba 43 proc. daugiau nei prieš metus. Tai didžiausi skaičiai apskritai nuo 2012-ųjų.

Kauno NT prekybos apimtys neprilygsta Vilniaus. Laikinojoje sostinėje šių metų trečiąjį ketvirtį tiesiogiai iš statytojų buvo nupirkta arba rezervuota 191 naujos statybos butas jau pastatytuose ir statomuose daugiabučiuose. Tai yra 10 proc. daugiau nei antrąjį ketvirtį ir 19 proc. daugiau nei per 2017 m. trečiąjį ketvirtį. Deja, lyginant pirmuosius 9 šių ir praėjusių metų mėnesius, sandorių sumažėjo 1 proc.

Tačiau, "Ober-Haus" ekspertų apskaičiavimais, per šių metų tris ketvirčius plėtotojai Kaune jau pastatė daugiau nei 850 butų daugiabučiuose, kai per visus 2017-uosius jų pastatyti 633. Bet daugiabučiuose neparduotų butų skaičius šiemet pasiekė 309 arba 78 proc. daugiau nei prieš metus. Tiesa, pastebima, kad butai čia statomi ne tik parduoti, bet skirti ir nuomai. Tokių pasiūlyta net 150. Ir tai sulaukė itin didelio susidomėjimo, ypač užsieniečių studentų. Šio NT agentūros žiniomis, kitąmet planuojama išplėsti butų nuomai projektus pasiūlant dar maždaug 100 tokio tipo patalpų.

Klaipėdoje trečiąjį šių metų ketvirtį tiesiogiai iš statytojų buvo nupirkti arba rezervuoti 101 naujos statybos butas. 29 proc. daugiau nei šių metų antrąjį ketvirtį. Tačiau palyginus tris šių ir praėjusiųjų metų ketvirčius pardavimai sumažėjo 16 proc. Statybų mastai uostamiestyje šiemet gerokai didesni nei pernai. Ketinama pastatyti 400–450 butų, kai pernai jų buvo tik 186. Daug pabaigtuvių planuojama metų pabaigoje, nes per 9 metų mėnesius NT plėtotojai Klaipėdoje pastatė maždaug 170 butų daugiabučiuose.

"Ober-Haus" tikina, kad vis drąsesni plėtotojų žingsniai sukuria prielaidas tolesniam nuosaikiam naujo būsto pasiūlos kiekio augimui uostamiestyje, tačiau vargu ar artimiausiu metu išvysime tokį spartų pasiūlos šuolį koks, pavyzdžiui, buvo fiksuojamas Kaune 2017–2018 m. Tačiau bendras būsto rinkos aktyvumas Klaipėdoje išlieka vienas didžiausių tarp visų šalies didmiesčių (skaičiuojant pagal butų sandorių kiekį tenkančių 1 000 miesto gyventojų), o neparduotų butų kiekis mieste ir toliau mažėja. 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje Klaipėdoje bendras neparduotų naujos statybos butų jau pastatytuose daugiabučiuose skaičius sudarė 316 arba beveik 24 proc. mažiau nei prieš metus. Analizuojant neparduotus butus jau pastatytuose daugiabučiuose, matyti, kad didžiąją jų dalį (71 proc.) sudaro butai pastatyti iki 2015-ųjų.

Brango ir paskolos

Anot "Ober-Haus" specialistų, NT rinkos aktyvumą ir toliau lemia palankios ekonominės ir skolinimosi būstui sąlygos. Lietuvos banko duomenimis, per 2018 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvoje suteikta naujų būsto paskolų už 339 mln. eurų ir tai yra beveik tiek pat, kiek jų buvo suteikta per šių metų antrąjį ketvirtį, tačiau 16 proc. daugiau nei per tą patį 2017 m. laikotarpį.

Suskaičiavus šių metų trijų ketvirčių rezultatus, naujų būsto paskolų per mėnesį vidutiniškai buvo išduodama už 106 mln. eurų, kai tuo metu pernai – už 98 mln. eurų. Taip pat toliau fiksuojamos nestipriai, bet stabiliai augančios palūkanų normos naujai išduodamoms būsto paskoloms Lietuvoje. Naujų būsto paskolų vidutinė metinė palūkanų norma 2018 metų liepos–rugsėjo mėnesio laikotarpiu vidutiniškai sudarė 2,32 proc. arba 0,27 proc. daugiau nei prieš metus.