Analizė: degalų kainos šiais metais stabilizavosi

Vasarį portalo atlikta analizė rodo, kad pigiausias A95 rūšies benzinas Vilniuje ir Kaune išliko degalinėse „Jozita“, kur 1 jo litras kainavo 1,04 euro (per mėnesį pabrango 0,97 proc.), o brangiausiai - po 1,15 euro - tos pačios rūšies litras benzinas buvo parduodamas degalinėse „Circle K“ (per mėnesį atpigo 1,70 proc.). Labiausiai per mėnesį benzino kainas sumažino degalinė „Neste“ (6,04 proc.).

Tuo metu dyzelinu taip pat pigiausiai prekiavo degalinė „Jozita“, kur 1 litro degalų kaina buvo 1,04 euro (per mėnesį pabrango 2,97 proc.)., brangiausiai dyzelinas buvo parduodamas degalinėse „Circle K“, kur 1 jo litras kainavo 1,156 euro (per mėnesį atpigo 1,70 proc.). Dyzelino kainas degalinė „Neste“ sumažino 6,04 proc.

Anot Pricer.lt, mažiausia automobilinių dujų kaina užfiksuota degalinėje „Jozita“ - 0,45 euro (be pokyčių), kitose degalinėse („Stateta“, „Viada“, „Skulas“ ir „Orlen“) užfiksuotos vienodos dujų kainos - 0,49 euro.

Tuo metu didmeninės degalų kainos nuo vasario 13 dienos kilo: didmeninė A95 rūšies benzino kaina vienkartiniams sandoriams, palyginti su sausio mėnesiu, išaugo 1,6 proc. ir siekė 1,005 euro už litrą, o didmeninė dyzelinio kuro kaina pakilo 3,3 proc. ir siekė 1,010 euro už 1 litrą dyzelino.