2019-aisiais lietuvių kišenės ir papilnės, ir paplonės

Mokesčių pokyčiai

Įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įstatymo pakeitimams, VSD įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Sujungus darbuotojo ir darbdavio mokesčius, darbdavys privalo perskaičiuoti darbuotojo darbo užmokestį prieš mokesčius, padidindamas 1,289 karto ir pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Be to, numatyta, kad perskaičiuojant atlyginimą jis negali būti mažinamas, prireikus apvalinti – turėtų būti apvalinamas darbuotojo naudai.

Iki mokesčių reformos "Sodrai" iš darbo užmokesčio buvo atskaitoma 9 proc. darbuotojo įmoka ir 31,18 proc. darbdavio įmoka. Dabar, sujungus šiuos du mokesčius, teks mokėti 19,5 proc. iki "Sodros" viršutinių ribų (nuo 11 070 eurų atlyginimo per mėnesį pagal naująją sistemą), o daugiau uždirbantiems liks 6,98 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoka. Darbdavys mokės nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų socialinio draudimo įmoką – 1,47 proc.

Buvęs 15 proc. gyventojų pajamų mokestis (GPM) didėja iki 20 arba 27 proc. Jis bus taikomas pajamoms iš darbo santykių, kurios šiemet neviršija 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus (maždaug 8 800 eurų per mėnesį), ateityje ši riba vis mažės. Didesniam uždarbiui bus taikomas 27 proc. mokestis.

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) 2019 m. bus 300 eurų. Šiuo metu NPD yra 380 eurų, tačiau, perskaičiavus pagal naują mokesčių konsolidavimo tvarką, jis būtų 272 eurai. Keičiasi ir NPD taikymo riba: iki reformos siekė 1,3 vidutinio darbo užmokesčio (VDU), kiek daugiau nei 1 000 eurų, iki 2 VDU, beveik 2 000 eurų.

Tantjemos, kitas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio gaunami autoriniai atlyginimai bei mažųjų bendrijų vadovų pagal civilines sutartis gaunamos pajamos apmokestinamos taikant tokius pat GPM tarifus, kaip ir pajamas iš darbo santykių (20 proc.).

Gyventojai, kurie iki šiol kaupime nedalyvauja ir yra jaunesni nei 40 metų, bus automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą.

Pensijų kaupimas

Pasikeitė ir dalyvavimo pensijų kaupimo sistemoje mokesčiai, valstybės įmokos daliai gyventojų mažėja. Jeigu šie gyventojai norėtų kaupime nebedalyvauti, jie turėtų apie tai informuoti savo kaupimo bendrovę iki birželio 30 d. Įmokų pervedimas stabdomas nuo to mėnesio, kai įsigalioja kaupimo bendrovei pateiktas prašymas.

Gyventojai, kurie iki šiol kaupime nedalyvauja ir yra jaunesni nei 40 metų, bus automatiškai įtraukiami į pensijų kaupimą. Taip pat ir tie, kurie dalyvavimą kaupime sustabdė 2013 m., nepriklausomai nuo jų amžiaus. Visi šie asmenys gali atsisakyti dalyvauti kaupime, bet apie tai jie turėtų informuoti "Sodrą", prisijungę prie asmeninės "Sodros" paskyros gyventojui ir iki birželio 30 d. pateikę prašymą.

Pajamos augs

Minimali mėnesio alga nuo sausio didėja 7,5 proc. – nuo 400 iki 430 eurų (dabar sujungus darbuotojo ir darbdavio mokamus mokesčius, bus 555 eurai). Darbo kodekse numatyta, kad minimali alga gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

Nuo 132,5 euro iki 134,2 euro didėja pareiginės algos bazinis dydis (pagal naująją mokesčių sistemą iki 173 eurų). Jis taikomas apskaičiuojant visų valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės pareigūnų, teisėjų, karių ir valstybės politikų darbo užmokestį.

Vaikus auginančios šeimos jau nuo šio mėnesio gaus 20 eurų didesnius vaiko pinigus – 50 eurų. 70 eurų sulauks šeima, kur auga neįgalus vaikas, tiek pat taip pat bus mokama už vaikus, auginamus ar globojamus nepasiturinčiose ar gausiose šeimose, neatsižvelgiant į tėvų pajamas.

Išlaidos pūsis

Nuo sausio gyventojams pabrango elektra ir dujos. Populiariausias standartinis vienos laiko zonos tarifas didėja 15 proc. (1,7 cento) iki 13 centų už kilovatvalandę (su PVM), o dviejų laiko zonų – 17,2 proc. (2,1 cento) iki 14,3 cento (dienos) ir 9,9 proc. (0,9 cento) iki 10 centų (nakties). Pasak gyventojams elektrą tiekiančios bendrovės "Lietuvos energijos tiekimas" (LET), pagal standartinį tarifą suvartojančiųjų 100 kWh per mėnesį, išlaidos padidėtų tik 2 eurus.

Gamtinės dujos buitiniams vartotojams pabrango 7 centais už kub. m, arba 12–18 proc. LET skaičiavimais, dėl kainų pokyčių statistiniam namų ūkiui, naudojančiam dujas maisto ruošai, sąskaitos išaugs apie 40 centų per mėnesį. Tiems kurie šildosi būstą, per metus sudarys apie 90–100 eurų, ekonomiškuose būstuose –50–60 eurų.

Nuo 21 iki 9 proc. sumažėjo PVM malkoms. Tačiau jos pigs tik perkant iš urėdijos ar kitų PVM mokėtojų. Dirbantiems su verslo liudijimais mažesnio tarifo gali ir netaikyti, nes nėra nustatyta tvarka, kaip tai daryti.