Trys priežastys, kodėl pavasarį svarbu nepamiršti vitamino C

Visiems žinomai tiesai, kad vitaminas C gali apsaugoti nuo peršalimo ir gripo, specialistai turi tam tikrų išlygų ir pastabų. Kita vertus, šis vitaminas tikrai labai svarbus organizmui sveikstant, tad žiemą jis turėtų būti kiekvienų namų vaistinėlėje.

Tačiau net ir prasiautus peršalimo virusams šio vitamino pamiršti nereikėtų. Suglebusi oda, lėčiau gyjančios žaizdos, nusilpęs regėjimas – tai tik dalis simptomų, kurie pasireiškia, kad organizmui pradeda trūkti vitamino C.

Lietuvoje dar vis siaučiant gripo ir peršalimo ligoms, į pagalbą dažnas pasitelkia ne tik svarbiausius vaistinius preparatus, bet ir vitaminą C (kitaip žinomą, kaip askorbo rūgštį). „Eurovaistinės“ vaistininkas Dainius Viederis perspėja – jei norima apsisaugoti nuo ligų ir sirgti rečiau, vien šiuo vitaminu pasikliauti nereikėtų, nes nėra įrodyta, kad askorbo rūgštis turi įtakos peršalimo atvejų dažnumui.

„Tačiau gera žinia ta, kad reguliariai vartojama askorbo rūgštis paties peršalimo metu, jau susirgus, tikrai gali padėti sutrumpinti nemalonių simptomų trukmę. Be to, pakankamas vitamino C kiekis gelbsti nuo daugybės kitų negalavimų“, – pažymi vaistininkas ir priduria, kad būtent šis vitaminas labai svarbus norint išlaikyti net ir odos grožį.

Pagalba odai

Natūralus senėjimo procesas, saulės poveikis, žalingi įpročiai ar nuovargis – viskas atsispindi mūsų veide. Jei oda glemba ir yra papilkėjusi, pats metas į pagalbą pasitelkti būtent vitaminą C.

Šis vitaminas yra stiprus antioksidantas, kuris mažina laisvųjų radikalų poveikį ir taip atitolina priešlaikinio senėjimo procesus.

„Šis vitaminas yra stiprus antioksidantas, kuris mažina laisvųjų radikalų poveikį ir taip atitolina priešlaikinio senėjimo procesus, padeda atstatyti saulės paveiktą odą. Ne ką mažiau svarbu, jog būtent askorbo rūgštis padeda užtikrinti kolageno gamybą, o kartu padeda išsaugoti jaunystę, palaikyti sveiką odos struktūrą, lygumą, elastingumą“, – paaiškina „Eurovaistinės“ vaistininkas. Pasak jo, visos šios savybės svarbios ne tik pačios odos grožiui, bet dar ir padeda greičiau gyti odos žaizdoms.

Svarbu atsiminti tai, kad gautą vitaminą C organizmas visų pirma paskirsto svarbesniems organams, odai atitenka tik tai, kas lieka, todėl nuo vitaminų trūkumo oda kenčia itin dažnai.

Valdyti cholesterolį

Vitamino C vartojimas yra svarbi pagalba ir reguliuojant cholesterolio kiekį organizme. Dėl neteisingų mitybos įpročių, gyvenimo būdo ar tam tikrų ligų padidėjęs cholesterolio kiekis organizme šiandien jau tapo viena iš labai plačiai paplitusių sveikatos problemų. Jis žaloja širdį, kraujagysles, o kartu padidina infarkto ar smegenų insulto riziką. Pastebima, kad šios ligos vargina vis daugiau ne tik vyresnio amžiaus, bet ir gana jaunų žmonių.

„Kad ir kaip gražiai skambėtų vitamino C savybė kontroliuoti cholesterolio kiekį, jis yra tik pagalbinė priemonė. Vien šis vitaminas nepadės, jei nesilaikoma sveiko gyvenimo būdo. Svarbu kasdien mankštinantis, sveikai maitintis, kad netrūktų skaidulų ir omega riebiųjų rūgščių“, – pataria vaistininkas.

Sveikesnės akys

Pasak D. Viederio, dar viena įrodyta, tačiau mažiau žinoma vitamino C nauda – pagalba akims. Šis vitaminas padeda palaikyti akies drėgmę ir lėtina akies senėjimo procesus.

„Pastebėta, jog žmonėms, kurie vartoja didesnį vitamino C kiekį savo maisto racione, pastebimai sumažėja akies lęšiuko padrumstėjimo rizika, vitaminas teigiamai veikia ir akių kraujagysles, todėl mažėja amžinės geltonosios dėmės degeneracijos tikimybė“, – vardija vaistininkas ir pataria, artėjant pavasariui, neskubėti išimti vitaminą C iš namų vaistinėlės.