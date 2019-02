Sumažėjo sergamumas gripu, kai kur rekomenduoja atšaukti epidemiją

Septintąją šių metų savaitę (2019 m. vasario 11–17 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 121,0 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai (2018 m.) tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 139,0 atv./10 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 7-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, didžiausias – Klaipėdos administracinėje teritorijoje.

Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyta 218 asmenų, iš kurių – 32 vaikai iki dvejų metų, 104 vaikai – 2–17 m. amžiaus grupėje ir 82 suaugusieji. Intensyviosios terapijos skyriuje gydoma 16 asmenų, iš kurių – keturi vaikai ir 12 suaugusių asmenų. Ligoninėje gydytos dvi nėščiosios.

2018–2019 m. gripo sezono metu užregistruota 20 mirties nuo gripo atvejų.

Epidemiją skelbia savivaldybės. Šiuo metu gripo epidemiją skelbia 32 iš 60 šalies savivaldybių. ULAC specialistai primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atvejų/10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.

Kauno apskrityje susirgimų sumažėjo beveik trečdaliu

7-osios metų savaitės duomenimis, sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje siekia 131,9 atv./ 10 tūkst. gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kauno mieste – 164,5 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę ir Prienų rajone – 128,6 atv. 10 tūkst. gyventojų per savaitę. Mažiausiai peršalimo ligomis serga Birštono gyventojai, kur rodiklis siekia 31,3 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę. Vaikų (iki 17 m.) sergamumas sudaro 48 proc. nuo bendro sergančiųjų gripu ir ŪVKTI skaičiaus.

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaune ir Kauno apskrities teritorijose sumažėjo 29 proc., susirgimų gripu skaičius sumažėjo iki 1 546 atvejų. Gripas sudaro 21 proc. visų susirgimų.

Iš viso gripo epidemija paskelbta 7 Kauno apskrities savivaldybėse. Atsižvelgiant į tai, kad sergamumas gripu ir ŪVKTI nuosekliai mažėja, rekomenduojama Kauno rajono ir Kėdainių rajono savivaldybių teritorijose atšaukti gripo epidemiją, rašoma Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento pranešime.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo specifine profilaktikos priemone.

Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Skiepijimasis būtent tam gripo sezonui skirtomis vakcinomis yra pati veiksmingiausia gripo profilaktikos priemonė, rašoma ULAC pranešime.

Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens–žiemos laikotarpiu, nes reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai, kovai su gripo virusu.