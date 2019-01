Septyni patarimai, kaip sustiprinti imunitetą ir išvengti ligos

Tais atvejais, kai papildomai pasireiškia ir viršutinių kvėpavimo takų ligų simptomai, tokie kaip sloga, kosulys, gerklės peršėjimas, galvos skausmas ar nedidelis karščiavimas, svarbu suskubti – sustiprinus organizmą, galima išvengti ilgos ar sunkių komplikacijų.

Žiema – pereinamasis sezonas, kurio metu mūsų organizmas natūraliai gauna mažiau saulės šviesos, šviežių vaisių ir daržovių bei gryno oro. Dėl šių pokyčių imuninė sistema yra dažniau nusilpusi, mažiau atspari antigenams.

Atslinkus šaltiems ir drėgniems orams, kai suaktyvėja oro lašeliniu būdu plintantys virusai ir kiti mikroorganizmai, daugelis žmonių neatsilaiko prieš virusines infekcijas. Todėl siekiant išvengti kasmetinio peršalimo ir rimtesnių ligų, būtina stiprinti organizmą.

1.Grūdinkitės

Net jeigu to ir nedarėte anksčiau – dabar yra palankus metas kiekvieną rytą pradėti nuo kontrastinio dušo. Ši procedūra ne tik sustiprina imuninę sistemą, bet ir suteikia žvalumo, pakelia raumenų tonusą, be to, jaunina ir stangrina odą.

Taip pat svarbu tinkamai vėdinti patalpas, kuriose praleidžiate daugiausia laiko. Gaivus oras yra būtinas jūsų miegamajame, todėl prieš eidami miegoti, nepamirškite išvėdinti šio kambario arba miegokite vos pravėrę langą ar orlaidę.

2. Maitinkite organizmą

Šiuo laikotarpiu, jeigu norite išvengti ligų, pasistenkite rinktis visavertį, subalansuotą maistą, kuriame gausu organizmui būtinų vitaminų, mineralų bei antioksidantų.

Į savo racioną įtraukite daug fermentų turinčių vaisių, ląstelienos gausių daržovių, gyvulinių ar augalinių baltymų bei sudėtinių angliavandenių.

Venkite sunkaus, organizmą apkraunančio maisto, ar pasistenkite juo piktnaudžiauti rečiau.

3. Gerkite šiltus skysčius

Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, reikėtų rinktis augalinių ekstraktų pagrindu sukurtus karštus gėrimus, padedančius imuninei sistemai kovoti su ligos sukėlėjais.

Varginančius kvėpavimo takų ligų simptomus bei peršalimo eigą lengvina preparatai, kurių sudėtyje yra vaistinių čiobrelių, liepų žiedų, ežiuolės, tikrojo imbiero ekstraktų, o taip pat ir vitamino C.

4. Vartokite vitaminą C

Vienas iš svarbiausių vitaminų, padedančių stiprinti imunitetą ir užkirsti kelią peršalimo ligoms – vitaminas C (arba askorbo rūgštis). Organizme šis vitaminas veikia kaip antioksidantas, apsaugo ląsteles nuo laisvųjų radikalų žalos.

Rekomenduojama vitamino C dienos norma suaugusiam žmogui – 60 mg, paaugliui – 50–60 mg, o vaikui – 35–45 mg. Žindančioms moterims ir rūkantiems asmenims vitamino C poreikis siekia iki 100 mg/d.

Daugiausia vitamino C galime pasisavinti su šviežiais vaisiais ir daržovėmis, tačiau šaltuoju metų laiku rekomenduojama jo vartoti papildomai.

Imunitetas yra pažeidžiamas jau tuomet, kai kelias naktis iš eilės yra miegama po 4 valandas ar mažiau.

5. Rinkitės gamtinius ekstraktus

Įvairūs augaliniai ekstraktai – vaistai nuo daugybės ligų, kuriuos žmonija vartoja jau bemaž tūkstantį metų.

Imunitetui stiprinti itin vertingas yra ežiuolės ekstraktas, kurį vartojant tikimybė susirgti peršalimo ligomis sumažėja du kartus. Šis ekstraktas skatina žmogaus imunines ląsteles kovoti su bakterijomis ir virusais, padeda iš organizmo pašalinti toksinus ir veikia kaip natūralus antibiotikas.

Antimikrobinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis taip pat pasižymi ir tikrojo imbiero ekstraktas, kuris nuo seno vartojamas ir ajurvedoje. Jis padeda ne tik sergant peršalimo ligomis, bet ir esant uždegimui ar sutrikus virškinimui.

Svarbu nepamiršti, kad augalinius ekstraktus reikia vartoti atsakingai, atsižvelgiant į rekomenduojamą jų dienos normą bei tarpusavio suderinamumą. Todėl patartina pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir pasirinkti jau paruoštas receptūras.

Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus, verta išmėginti karštą gėrimą su čiobrelių ir islandinės kerpenos ekstraktu, kuris palaiko imuninę sistemą, kvėpavimo takų funkciją ir malšina peršalimo simptomus.

6. Skirkite laiko miegui

Daugelis nustemba išgirdę, kad miegas – vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką imuninei sistemai. Imunitetas yra pažeidžiamas jau tuomet, kai kelias naktis iš eilės yra miegama po 4 valandas ar mažiau. Taigi, norėdami išlikti darbingi ir produktyvūs, pasirūpinkite tinkamu poilsiu ir ramybe naktį.

7.Būkite gryname ore

Nors rudenį dangus mus dažniau apdovanoja lietumi ir dargana, rečiau norisi kišti koją į lauką, visgi sveikatos specialistai sutaria, kad grynas oras – atsparumo ligoms ir imuniteto stiprinimo garantas.

Jeigu jus dažnai kamuoja kvėpavimo takų ligos, kenčiate nuo nuolatinės įtampos bei nemigos – rekomenduojama praleisti bent 30 minučių gryname ore. Pasivaikščioti tinkamai apsirengus rekomenduojama net ir esant žemai temperatūrai – ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams.