Organizmo valymas: mitai ir jų žala

Organizmas geba pats

"Esu ne kartą girdėjusi pacientų klausimų: gal man reikalinga žarnyno detoksikacija, nes organizme nuolat kaupiasi dujos ir sunkiai tuštinuosi; jaučiuosi nuolatos pavargusi, mano draugė ar draugas patarė detoksikuotis chlorofilu, ar jūs jo turite; vartoju daug vaistų, tikriausiai man reikia išvalyti organizmą ir panašiai", – pastebėjo vaistininkė Kristina Šnirpūnienė.

Norintiems išvalyti organizmą nuo toksinų ir prašantiems tam reikalingų preparatų primenama, kad sveiko žmogaus organizmas nereikalingų medžiagų šalinimą vykdo visų pirma pats.

"Kiekvieno žmogaus organizmas, nepaisant amžiaus, turi įgimtą gebėjimą saugoti save ir pašalinti į organizmą pakliuvusias ar jame susidariusias kenksmingas medžiagas. Šį darbą atlieka žarnynas, plaučiai, inkstai, limfinė sistema ir kepenys, atliekančios svarbiausią valymo ir apsaugos funkciją, todėl pirmiausia reikia rūpintis šiais organais", – pabrėžia K.Šnirpūnienė.

Tinkamai pašalinti iš organizmo nuodingas medžiagas: vaistus, alkoholį, narkotikus, maistą, užkrėstą mikrobais, endotoksinus, kurie susidaro, stipriai nudegus ar kitais klinikiniais atvejais, gali tik medikai. Kitu atveju, savarankiška detoksikacija gali stipriai išbalansuoti gyvybiškai svarbių organų veiklą, o kitais, ne ūmiais atvejais, ji yra tiesiog nereikalinga.

Parodo tik tyrimas

"Alkoholio, perdirbto ir daug cheminių priedų turinčio maisto bei vaistų kenksmingumas pašalinamas kepenų ląstelėse. Tiems, kurie klausia, ar reikia valyti organizmą, pirmiausia patariu paprašyti šeimos gydytojo atlikti kepenų fermentų aktyvumo tyrimą. Jei aktyvumas padidėjęs, vadinasi, kepenų ląstelėms reikalinga pagalba atlikti organizmo valymo funkciją", – aiškina K.Šnirpūnienė.

Organizmą valančių organų veiklai paskatinti specialistė pataria naudoti natūralias priemones. Siekiant palaikyti normalią inkstų funkciją, reikia gerti po du litrus vandens per parą, o kepenis galima stiprinti maisto papildais.

"Vaistai ir maisto papildai, į kurių sudėtį įeina margalapio margainio, artišoko, ciberžolės ekstraktai, sojų fosfolipidai, apsaugo ir atkuria kepenų ląstelių darbą. Jie vartojami valgio metu arba iš karto pavalgius. Prieš vartojant šiuos natūralius preparatus reikia kreiptis į vaistininką ir informuoti apie kitus tuo metu vartojamus vaistus tam, kad būtų galima patikrinti jų suderinamumą. Pavyzdžiui, margainio ekstrakto nepatariama vartoti vienu metu su antimikrobiniu vaistu metronidazoliu, nes sumažės šio vaisto efektyvumas. Suderinamumo tyrimas atliekamas nemokamai kiekvienoje "Gintarinėje vaistinėje", – pataria K.Šnirpūnienė.

Mokslinių straipsnių, įrodančių chlorofilo teigiamą poveikį kepenims, plaučiams ar limfinei sistemai, nėra. Jis pasižymi lengvu vidurius laisvinančiu efektu, bet vargu ar tai galima pavadinti organizmo valymu.

Beje, ji įspėja madų besivaikančius ir populiarėjantį skystą chlorofilą geriančius žmones.

"Mokslinių straipsnių, įrodančių jo teigiamą poveikį kepenims, plaučiams ar limfinei sistemai, nėra. Chlorofilas pasižymi lengvu vidurius laisvinančiu efektu, bet vargu ar tai galima pavadinti organizmo valymu", – tvirtina K.Šnirpūnienė.

Nėra gerai sveikatai

Sveikatos specialistė kritikuoja ir vieną populiariausių detoksikacijos būdų – žarnyno valymą.

Sulėtėjusią žarnyno veiklą, pasak K.Šnirpūnienės, nulemia ne jo užterštumas, o nesureguliuota mityba: per mažas vaisių ir daržovių bei vandens kiekis racione, per mažas fizinis aktyvumas ir per dažnas laisvinamųjų vartojimas.

"Net ir iš pirmo žvilgsnio nekalta svoriui mesti skirta arbata negali būti vartojama ilgiau kaip dešimt dienų, nes ilgesnio vartojimo padarinys – aptingęs žarnynas ir tai visai nesusiję su jo užterštumu", – perspėja vaistininkė.

Taip pat priduria, kad ne vienas žmogus po žarnyno valymo procedūrų, atliekamų įvairiuose vadinamuosiuose natūraliosios medicinos centruose, buvo priverstas gana ilgą laiką gerti gerąsias žarnyno bakterijas, kurios buvo išplautos klizmavimo metu.

"Dėl išplautų elektrolitų – natrio, kalio, kalcio, magnio druskų tokie centrų pacientai jautėsi blogai", – pabrėžė vaistininkė K.Šnirpūnienė.