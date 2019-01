Olimpinės rinktinės gydytojas: šaltis priverčia persijungti į išgyvenimo režimą

D. Barkauską jau mėgsta ir aktyviai sportuojanti visuomenės dalis – seminaruose ir konferencijose gydytojas renka sausakimšas auditorijas. Nes žino, apie ką kalba. Ir kalba įdomiai.

Tinklapiui „LTeam.lt“ D. Barkauskas pasakoja, jog sveikiausia sportuoti gryname ore. Net žiemą. Tiesa, reikia neperlenkti lazdos, mokėti „neprisidirbti“ ir žinoti kelias pagrindines taisykles.

„Kada mes treniruojamės gryname ore, mūsų kūnas patiria įvairių aplinkos faktorių poveikį, – kalbėjo specialistas. – Kūnas tampa atsparesnis. Kitaip tariant, mūsų imuninė sistema bei visos reguliacinės sistemos prisitaiko prie vyraujančių aplinkos sąlygų. Automatiškai išplečiamos mūsų adaptacinės galimybės. Tokiu atveju padidėja atsparumas ne tik šalčiui, bet ir jonizuojančiai radiacijai, įvairiems kitiems nepalankiems faktoriams.“

Nuo 1996 metų Atlantos olimpinių žaidynių Lietuvos sportininkus į svarbiausias varžybas lydintis D. Barkauskas pabrėžia – sporto lauke žiemos metu nereikia vengti. Tačiau svarbu sportavimą žiemą „prisijaukinti“ – t.y. nepulti bėgti į lauką sportuoti dideliais krūviais prieš tai to nebandžius.

Žmogus tampa atsparesnis stresui ir lengviau susitvarko su įtampa. Atsiranda ir mažesnė galimybė susirgti žiemos sezono ligomis.

„Sportą uždaroje patalpoje staigiai pakeisti į žiemišką orą yra sudėtinga. Šaltis labai stipriai veikia vidinius mechanizmus. Mokslininkai kalba apie tai, jog šaltis priverčia organizmą persijungti į „išgyvenimo režimą“. Tuo metu truputį atjungiame savo smegenų žievę ir pasijungiame prie primityvių senųjų išgyvenimo mechanizmų, esančių pailgose smegenyse. Žmogus tampa atsparesnis stresui ir lengviau susitvarko su įtampa. Atsiranda ir mažesnė galimybė susirgti žiemos sezono ligomis“, – apie įdomius poveikius žmogaus organizmui pasakojo gydytojas.

Išsiaiškinus, jog sportavimas žiemą gryname gali būti labai naudingas, reikia nepamiršti esminių saugumo taisyklių. Prieš uždarydami namų duris ir keliaudami į žiemos šaltį, anot D. Barkausko, turime pasirūpinti apranga, būsimu krūviu ir odos apsauga.

„Jeigu žiemos metu apsirengsime per lengvai, atsiranda peršalimo problema. Jeigu apsirengsime per daug sluoksnių, perkaisime. Kai lauke pučia stiprus vėjas, turime tai įvertinti labai kritiškai. Atsiranda grėsmė nušalti galūnes, gauti hipotermiją arba kūno atšalimą. Labai paprasta peršalti lauke sušlapus drabužiams. Be to, žiemą patariama kvėpuoti tik per nosį, ypatingai įkvepiant, todėl kad oras tada sušyla. Jeigu fizinio aktyvumo metu pradedame stipriai kvėpuoti per burną, tokiu atveju gresia gerklės problemomis. Būtina ir odos priežiūra. Reikia turėti omenyje, jog veidą reikia saugoti bei trinti riebiais kremais arba tam tikrais aliejais, bet jokiais būdais nenaudoti drėkinančių kremų“, – pagrindinius dalykus žiemą į lauką sportuoti ketinantiems aiškino D. Barkauskas.

