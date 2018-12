Maža gudrybė, kad šventės nesukeltų streso skandžiui

Laikantis tradicijų ant Kūčių stalo turėtų būti dvylika skirtingų patiekalų, o Kalėdų dieną įprasta pradėti per pasninką išsiilgtais mėsos gaminiais. O jei jūsų artimieji gyvena skirtinguose miestuose, paprastai tenka viską išragauti net ne prie vieno stalo. Toks maisto smūgis per šventes gresia rimtu stresu skrandžiui: nuo persivalgymo iki rimto apsinuodijimo. Paradoksalu, tačiau maži užkandžiai gali padėti to išvengti.