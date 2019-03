E. Straleckaitės atradimas – 20 minučių treniruotės

Profesionali šokėja Eglė Straleckaitė neįsivaizduoja savo gyvenimo be širdžiai mielo sporto. Kaunietė mėgsta išbandyti vis naujas sporto rūšis ar aktyvų laisvalaikio leidimo būdą.

„Mane sugundė tai, kad sportuoti reikia tik 20 minučių, du kartus per savaitę. Treniruotės yra intensyvios, daug kardio pratimų, todėl labai greitai galima pasiekti norimų rezultatų. Treniruojama 12 raumenų grupių, todėl viena treniruotė prilygsta pusantros valandos treniruotei įprastame sporto klube. Išvykstu „viskas įskaičiuota“ atostogų į Egiptą. Žinau, kad tikrai leisiu sau pasmaguriauti. O grįžus eisiu pasportuoti su elektros impulsais, kurie man padės susigrąžinti buvusias formas“, – pasakoja E. Straleckaitė.

Į treniruotes vienoje Kauno elektros impulsų treniruočių studijoje šokėja atsivesdavo ir savo dukterį Vakarę. Vakarė sportuodavo kartu su mama: bandė daryti pritupimus, kėlė lengvus svarmenis. „Nuostabu, kai gali ir pasportuoti, ir nereikia rūpintis, kur palikti vaiką. Vakarė visos treniruotės metu būna šalia manęs, o jei reikia pagalbos – padeda trenerė“, – pasakoja E. Straleckaitė.

Labiausiai Eglei patinkantis dalykas yra tai, kad treniruotėje dirbi su asmeniniu treneriu. Specialistas parodo, kaip taisyklingai daryti pratimus. Taip pat stebi, ar nėra per sunku, o gal atvirkščiai – reikia padidinti impulsus. „Kad ir kiek žinių turėtume apie sportą, tačiau profesionalo priežiūra yra didelis privalumas. Be to, treneris labai paskatina judėti į priekį, neleidžia tinginiauti“, – apie iš Amerikos į Lietuvą atkeliavusias elektros impulsų treniruotes pasakoja E. Straleckaitė.

Per dieną E. Straleckaitė turi 5-6 šokių pamokas. Moteris nemėgsta lieti prakaito sporto salėje. Kilnoti svarmenis E. Straleckaitė neturi kantrybės ir noro. Kaunietė kur kas mieliau renkasi sportą gamtoje. Eglė labai mėgsta važinėtis riedučiais, šiltuoju metų laiku bėgioja. Būtent bėgiojimas yra viena mėgstamiausių moters sporto rūšių, ne tik deginantis riebalus, gražinantis kūną, bet ir pravalantis mintis.

Viena žinomiausių šalies šokėjų, televizijos projektų dalyvių neslepia – baigusi profesionaliai sportuoti ji pagaliau galėjo lengviau atsipūsti. Moteris suprato, kad be skanaus maisto ji gyventi negali, o įvairių tautų virtuvės pažinimą ji įvardina kaip vieną iš gyvenimo malonumų. E. Straleckaitė atvira – valgyti ji sau leidžia viską, tačiau su saiku.

„Šokant šalia manęs visada būdavo žodžiai „negalima valgyti“. Juk laukia varžybos, dalyvavimas TV projekte, repeticijos. Todėl ir prasidėjo problemos su svoriu. Kai galvoje visada yra draudimas valgyti, beprotiškai norisi. Dabar, kai nebereikia lipti į sceną, atsipalaidavau. Esu atsakinga tik pati prieš save. Galiu valgyti ar nevalgyti tada, kai pati to noriu. Nebegalvoju apie tai, kiek turiu sverti. Natūraliai galvoje atsirado riba, saikas. Žinoma, visada yra įmanoma atrodyti dar geriau, tačiau esu patenkinta savo kūno formomis. Visada buvau apvalių formų ir myliu save tokią, kokia esu. O sportuoju tam, kad gerai jausčiausi. Žinoma, turiu ribas ir jų laikausi. Tik jos nebėra tokios griežtos“, – šypsosi viena žaviausių šalies moterų.