„Žalgiris“ išplėšė dramatišką pergalę Stambule

Rungtynių pradžioje kauniečiai taškus vertė iš po krepšio – visų pirma, iš savo stipriosios pusės pasižymėjo Edgaras Ulanovas, netrukus atstumą iki 5:2 didino pražangos nesustabdytas Brandonas Daviesas. Į du Markelio Browno tolimus šūvius vienu atsakė Marius Grigonis, o po kiek ilgesnės tylos „Žalgirį“ į priekį išvedė savo šoklumą demonstravęs Aaronas White‘as – 11:10. Greitajame puolime savo taškų kraitį Eurolygoje atsidarė ryžtingai sužaidęs jaunasis Rokas Jokubaitis, tačiau antrąsias progas kūręsi šeimininkai jau pirmavo 13:17. Po Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlės baudų stojo mesti Artūras Milaknis, bet pirmosios dešimt minučių lengvo gyvenimo Stambule nežadėjo – 15:19.

Po apmaudžių klaidų antrajame kėlinyje deficitas augo iki 15:23. Tuomet Lietuvos čempionus už ausų ėmėsi tempti baudos aikštelėje dominavęs B.Daviesas, po kurio dėjimo pasitarimui komandą sušaukė „Darussafaka“ trenerių štabas – 21:23. Prie B.Davieso prisijungė Derrickas Waltonas, taškų kraitį atsidarė pusiausvyrą 31:31 grąžinęs Leo Westermannas. Prieš didžiąją pertrauką varžovai buvo nubausti technine pražanga, tačiau sulaukė fortūnos šypsnio, susimetė metimus su sirena ir ilsėtis keliavo pirmaudami 33:39.

Trečiajame kėlinyje atsilikimą mažinti ėmėsi B.Daviesas ir D.Waltonas, bet tolimi šeimininkų šūviai visą kauniečių darbą vertė niekais (38:45). Kamuolį puolime ėmė B.Daviesas, tarsi vidurio puolėjas sužaidė L.Westermannas, o vos antrą komandos tritaškį smeigė deficitą iki 45:48 nurėžęs M.Grigonis. Tiesa, čia pat skirtumas ir vėl pavojingai išaugo (45:52). Prieš lemiamą rungtynių atkarpą situaciją kiek sušvelnino baudas sumetęs B.Daviesas – 49:53.

Vos per 26 sekundes „Daruššafaka“ užsidirbo tris komandines pražangas, dėl išnaudoto pražangų limito aikštelę priverstinai paliko svarbus varžovų krepšininkas, o dar daugiau vilties įkvėpė iki 52:53 sumažėjęs atstumas. Dar geresnės nuotaikos įsivyravo po fantastiško Thomaso Walkupo dėjimo, čia pat žalgirietis ir ėmė kamuolį puolime bei išvedė kauniečius į priekį 56:55. Ketvirčiui įpusėjus svarbų tolimą dūrį smeigė A.Milaknis, baudomis 61:61 rezultatą lygino A.White‘as. Tuomet savo atsaką sudavė šeimininkai, kurie tirpstant laikui privertė labai sunerimti Š.Jasikevičių (61:66). Po pasitarimo gudriai pražangas provokavo be kamuolio buvę E.Ulanovas ir A.Milaknis – 65:66. Tritaškiu į tritaškį atsakė A.White’as, o prasidėjus paskutinei minutei tas pats A.White‘as dvitaškiu vėl surado atsakymą (70:71). Puikiai atidirbus gynyboje aukso vertės tritaškį be jokių dvejonių paleido varžovus į kampą įspraudęs L.Westermannas – 73:71. Šeimininkams nesurengus rezultatyvių atakų, „Žalgirio“ pergalę rezultatu 75:71 įtvirtino tas pats L.Westermannas.

„Žalgiris“: B.Daviesas 17 (2 per. kam.), L.Westermannas 12, A.White‘as 10 (6 atk. kam.), M.Grigonis 10, A.Milaknis 8 (5 atk. kam.), T.Walkupas 6, E.Ulanovas 6, D.Waltonas 4 (5 atk. kam.), R.Jokubaitis 2, L.Birutis 0, A.Kavaliauskas 0.

„Daruššafaka“: R.McCallumas 17 (4/8 trit.), J.Diebleris 12 (3/7 trit., 4 rez. perd.), M.Brownas 11 (3/5 trit., 4 rez. perd.).