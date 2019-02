„Žalgirio“ varžovai – apsilpę, bet ambicingi

Komandose – pokyčiai

"Žalgirio" krepšininkai pralaimėjo trejas pastarąsias Eurolygos rungtynes (70:80 – Milano "Armani Olimpia" komandai, 64:74 – Maskvos srities "Chimki" ir 72:78 – "Barcelonai"), "Budučnost" – dvejas (69:99 - Maskvos CSKA ir 90:98 – "Chimki").

Tačiau kauniečiai praeitą savaitę suklupo ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finale (67:70 nusileido Vilniaus "Rytui"), o Podgoricos ekipa iškovojo Juodkalnijos krepšinio taurę (85:71 įveikė Nikšičiaus "Sutjeska").

Kauno komandai šį sezoną jau nebepadės vidurio puolėjas Laurynas Birutis (jam atlikta kelio operacija), į Berlyno klubą "Alba" persikėlė įžaidėjas Derrickas Waltonas.

"Budučnost" gretas papildė 24-erių metų 206 cm ūgio puolėjas amerikietis Devinas Williamsas. Jis šį sezoną pradėjo Turkijoje, "Buyukcekmece" ekipoje (per rungtynes rinko vidutiniškai po 18,1 taško ir atkovojo po 11,5 kamuolio).

Keturi žaidėjai – rinktinėje

"Kaune kausimės, pasistengsime būti konkurencingi, nors esame nestipriausios sudėties", – sakė "Budučnost" strategas Jasminas Repeša.

Keturi Podgoricos komandos krepšininkai: Petaras Popovičius, Suadas Šehovičius, Seadas Šehovičius ir Filipas Barovičius – pakviesti į Juodkalnijos rinktinę, kuri šiandien Kijeve žais itin svarbias pasaulio čempionato atrankos I grupės rungtynes su Ukrainos nacionaline ekipa, o vasario 25-ąją savo aikštėje – su latviais.

Be to, vasario 10-ąją per Adrijos lygos mačą su Belgrado "Partizan" susižeidęs "Budučnost" vidurio puolėjas gruzinas Goga Bitadzė tik neseniai pradėjo treniruotis.

"Žalgiris" – gerai sukomplektuota komanda su puikiu treneriu. Tikimės pragariškos sirgalių reakcijos, bet mėginsime pateikti staigmenų. Išbandysime D.Williamsą, nors jis lėčiau nei tikėjomės įsilieja į mūsų žaidimą", – svarstė J.Repeša.

Sirgaliai – didelė jėga

Pirmo rato dvikovą Podgoricoje pernai lapkričio 9-ąją 72:60 laimėjo žalgiriečiai.

Tąkart šešis kartus kamuolį atkovojęs ir penkis rezultatyvius perdavimus atlikęs Leo Westermannas pabrėžė, kad "Žalgirio" sirgaliai – didelė jėga.

"Jie mums labai padeda, supranta, kad komandai būna sunkių, sudėtingų laikotarpių ir palaiko tokiu metu. Tai nuostabu, mes tai labai vertiname ir norime atsilyginti už visą mums skiriamą meilę", – interviu TV6 kalbėjo "Žalgirio" krepšininkas.

Podgoricos "Budučnost"

Edwinas Jacksonas Prancūzija gynėjas 190 cm

Nikola Ivanovičius Juodkalnija gynėjas 191 cm

Norrisas Cole'as JAV gynėjas 188 cm

Suadas Sehovičius Juodkalnija puolėjas 198 cm

Earlas Clarkas JAV puolėjas 208 cm

Filipas Barovičius Juodkalnija vidurio puolėjas 209 cm

Coty Clarke'as JAV puolėjas 201 cm

Seadas Sehovičius Juodkalnija puolėjas 201 cm

Nemanja Gordičius Bosnija ir Hercegovina gynėjas 193 cm

Goga Bitadzė Gruzija vidurio puolėjas 212 cm

Aleksa Iličius Juodkalnija puolėjas 204 cm

Petaras Popovičius Juodkalnija gynėjas 193 cm

Jamesas Bellas JAV puolėjas 196 cm

Danilo Nikoličius Juodkalnija puolėjas 210 cm

Devinas Williamsas JAV puolėjas 206 cm

Vyriausiasis treneris Jasminas Repeša (Kroatija).

Turnyro lentelė

1. "Fenerbahce" 19 3 +212

2. CSKA 17 5 +134

3. "Real" 17 5 +203

4. "Anadolu Efes" 14 8 +113

5. "Barcelona" 13 9 +39

6. "Olympiakos" 12 10 +29

7. "Bayern" 11 11 -28

8. "Baskonia" 11 11 +42

9. "Armani Olimpia" 11 11 +27

10. "Maccabi" 10 12 -19

11. "Chimki" 9 13 -34

12. "Panathinaikos" 9 13 -49

13. "Žalgiris" 8 14 -44

14. "Gran Canaria" 6 16 -196

15. "Budučnost" 6 16 -217

16. "Darussafaka" 3 19 -212