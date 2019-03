Šviesa tunelio gale dar matyti

Legendinį krepšininką įkvėpė triuškinanti žalgiriečių pergalė 98:64 prieš Las Palmaso "Gran Canaria", atgaivinusi trapias viltis apie Eurolygos atkrintamąsias varžybas.



Greta sėdėjęs kolega iš Estijos nespėjo įjunginėti savo telefono filmavimo kameros, kai pilnutėlė "Žalgirio" arena imdavo griaudėti galingais palaikymo šūkiais.



Nors atvykęs papasakoti, kaip Kaune seksis "Gran Canaria" legionieriui Siimui Sanderiui Venei, jo tautietis užsikrėtė simpatijos žalgiriečiams virusu.



S.S.Venei ir jo ekipos draugams kova Kaune baigėsi jau po pirmo kėlinio. Svečiai klimpo "Žalgirio" gynybos liūne ir leido Lietuvos čempionams iškovoti vieną didžiausių savo pergalių per visą Eurolygos istoriją. Iki rekordo žalgiriečiams pritrūko nedaug: 2012-ųjų lapkritį jie 37 taškų skirtumu nušlavė Vitorijos "Caja Laboral" (82:45).



"Žalgirio" gretose labiausiai pasižymėjo Edgaras Ulanovas, sužaidęs geriausias savo rungtynes šį Eurolygos sezoną: puolėjas pelnė 18 taškų ir surinko 23 naudingumo balus.



– Modestai, ar jums nekilo noras išjungti televizorių dar iki ilgosios pertraukos, kai žalgiriečiai jau triuškino "Gran Canaria"?



– Buvau "Žalgirio“ arenoje, tad neprireikė išjunginėti (juokiasi). Mes su savo komanda turime likti visais atvejais: ir kai jai nesiseka, ir kai lydi pergalės viena po kitos. Norėčiau pagirti mūsų vyrus. Jie įrodinėja, kad padarė išvadas po ankstesnių nesėkmių ir bet kokia kaina kabinsis į atkrintamųjų varžybų traukinį. Viltys teorinės, bet komanda rankų nenuleidžia.



– Po tokios pergalės norisi paklausti: kas gi, po galais, nutiko per pirmą mačą Las Palmase, kai žalgiriečiai tam pačiam varžovui pralaimėjo 66:73?



– Gal nepavyko nusiteikti, gal buvo juoda diena? Nepavyko sužaisti, ir tiek. Taip būna: kartais ir žemesnio lygio komanda sužaidžia idealiai. Apmaudu, kad nepasiėmėme taškų tiek Kanarijoje, tiek per dvikovas su "Chimki" ar su "Barcelona".



Pridėkime tris ar keturias pergales, ir jau būtume septinti. Visi būtų patenkinti, bet jau nieko nebepakeisime. Reikia toliau kautis ir tikėtis geriausio.



– Iki Eurolygos reguliariojo sezono finišo liko tik penki turai. Ar "Žalgirio" pergalių kraitis dar didės?



– Neabejoju. Žalgiriečiams gana palankus grafikas, nes namuose priimsime Miuncheno "Bayern" ir Stambulo "Darussafaka". Tai tikrai įveikiami varžovai. Juolab kad arena bus vėl pilna. Manau, kad krepšininkus tai labai įpareigoja ir jiems padeda. Žinoma, išvykos bus sunkesnės – pas Tel Avivo "Maccabi", Pirėjo "Olympiakos" ir Madrido "Real". Kol matome šviesą tunelio gale, reikia eiti jos link.