Š.Jasikevičius ieškos receptų prieš vieną greičiausių Eurolygos komandų

Drauge su dar trimis komandomis po 7 pergales turinčiam „Žalgiriui“ laimėjimas Ispanijoje leistų tvirčiau pasijusti „TOP 8“ draugijoje. Las Palmo klubui mačas svarbus tuo, kad tai viena retų realių galimybių įsirašyti laimėjimą prieš panašaus rango priešininką. Juolab, kad kauniečiai į Ispaniją šiandien išskrido be traumuotų Leo Westermanno, Pauliaus Jankūno ir Antano Kavaliausko.

- Treneri, kaip apibūdintumėte „Gran Canaria“ komandą?

- Varžovas – komanda, kuri demonstruoja vieną iš greičiausių žaidimų Eurolygoje. Daug taškų greitame puolime įmetanti komanda. Pagrindinis akcentas ir būtų tai sustabdyti. Bandysime paimti ir savo taškus greitame puolime, bet nebūtų naudinga 40 minučių bėgti su jais pirmyn atgal. Turime žaisti savo krepšinį.

– „Gran Canaria“ yra daugiausiai taškų praleidžianti turnyro ekipa. Kuo jie pažeidžiami gynyboje?

– Sunku pasakyti. Jie turėjo rungtynių, kuriose praleido ir apie 70 taškų, bet buvo ir kuriose praleido 95 taškus. Tai labai banguojanti komanda, bet ir jie gerina žaidimą. Neveltui iškovojo jau penkias pergales, yra rimta Eurolygos komanda.

– Koks varžovų žaidimo braižas? Juk Las Palmo klubas neturi vieno rezultatyvumu išsiskiriančio žaidėjo, be to, traumuotas vienas jų lyderių C.Hannah...

– Su senu treneriu jie daug žaisdavo per C.Hannah, per D.J.Strawbery. Pasikeitus treneriams lyg M.Erikssonas įgauna didesnį pagreitį, jo vaidmuo išaugęs. Tai – komanda be ryškių žvaigždžių, žaidžianti komandinį krepšinį, daug metanti tritaškių, aiškiai pasiskirsčiusi roles. Meta daug tritaškių, „centrai“ „lipa“ ant lentos ir visi penki bėga į greitą puolimą. Lengvų taškų dalinimas bus vienas svarbiausių faktorių.

– Kas neskrenda į Las Palmą?

– A.Kavaliauskas, P.Jankūnas, L.Westermannas.

– Kas nutiko L.Westermannui?

– Treniruotės metu vakar gavo kelio traumą. Šiandien ryte atėjo ir nelabai gerai juda. Reikia daryti tyrimus.

– Ar po traumos atsigaunantis N.Woltersas jau pasiruošęs žaisti? Kokia gali būti jo forma?

– Treniruotėse atrodo kaip žmogus, kuris nežaidė dvi savaites, bet jis stengiasi, bando įeiti į žaidimą. Turėtų žaisti, jei niekas nepasikeis. O kiek žais, žiūrėsime pagal situaciją.