Š. Jasikevičius: komandos ir žmonių charakteris išaiškėja, kai labai sunku

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai nežinojo, kaip susiklostė kitos ketvirtadienio vakaro rungtynės, kol treneris Šarūnas Jasikevičius jiems to nepasakė per paskutinę minutės pertraukėlę. Nors tiksli frazė liks tarp stratego ir žaidėjų, po Jasikevičiaus žodžių krepšininkai suošė taip, kad tai nuskambėjo per visą Madrido „WiZink Center“ areną.