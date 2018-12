Po sunkios Eurolygos savaitės „Žalgiriui“ užteko jėgų palaužti „Juventus“

Susitikime puikiai startavo Marius Grigonis, per pirmąsias keturias minutes vienintelis rinkęs taškus „Žalgirio“ komandai – 6:7. Kėliniui jau įpusėjus ledus pralaužė jaunasis Rokas Jokubaitis, tačiau įsidrąsinę svečiai pirmavo 8:17 ir provokavo Šarūno Jasikevičiaus minutės pertraukėlę. Po pasitarimo išjudinti komandą dėjimu ėmėsi Aaronas White‘as, tritaškį smeigė Leo Westermannas, o atsilikimas iki 15:17 mažėjo po taiklių Derricko Waltono baudų metimų. Tiesa, kėlinio pabaiga priklausė uteniškiams, kurie ir vėl pavojingai atitrūko – 15:24.

Antrajame kėlinyje krepšį dėjimu sudrebino puikų L.Westermanno perdavimą gavęs Brandonas Daviesas, mesdamas iš tolimos distancijos subauduotas buvo D.Waltonas – 19:24. Tuomet puikų kamuolio judėjimą tritaškiu iš dešiniojo krašto įformino Thomasas Walkupas, o vos vienas taškas komandas skyrė po taiklių žalgiriečių baudų metimų – 25:26. Po labai ilgos pertraukos kauniečius į priekį 32:29 išvedė 18-mečio R.Jokubaičio sėkmingi epizodai. Prieš didžiąją pertrauką A.White‘o tritaškiui asistavo Artūras Milaknis, taškų kraitį baudos metimu „Betsafe–LKL“ čempionate atsidarė Erikas Venskus, bet pirma rungtynių pusė neišryškino nė vienos komandos pranašumo – 38:37.

Po didžiosios pertraukos į du „Juventus“ tritaškius atsakyti teko D.Waltonui – 41:43. Stringantį puolimą aštriais reidais judino lygybę 47:47 atstatęs D.Waltonas. Tuomet svečiai rinko 8 taškus be atsako ir sunerimęs Š.Jasikevičius kvietė komandą pasitarimui (47:55). Tylą nutraukė prie baudų metimų linijos stojęs T.Walkupas, iš toli iššovė Edgaras Ulanovas, o slalomą per visą aikštelę surengęs A.White‘as į priekį prieš lemiamą rungtynių atkarpą 56:55 jau išvedė žalgiriečius.

Per pirmąsias keturias lemiamo kėlinio minutes Lietuvos čempionai niekaip neatsidarė taškų sąskaitos, o tuo pasinaudoję uteniškiai persvėrė rezultatą 56:59. Galų gale taškų sausrą metimu iš vidutinio nuotolio nutraukė A.White‘as, apie save svarbiu metu priminė B.Daviesas – 63:62. Netaiklų metimą triuškinančiu dėjimu pavertė A.White‘as, o vis labiau ryškėjančiu varžovų nuovargiu naudojosi likus 78 sekundėms šaltakraujiškai iš toli pasižymėjęs L.Westermannas – 70:64. Po pasitarimo savo šou surengė Tomas Dimša, po kurio fantastiško tritaškio bei dėjimo, intriga grįžo visu gražumu (70:69). Rankos nuo baudų metimų linijos nesudrebėjo D.Waltonui, kuris ir uždarė rezultatu 72:69 pasibaigusias pergalingas rungtynes.

„Žalgiris“: A.White‘as 15 (5 atk. kam., 3 per. kam.), D.Waltonas 13 (2 per. kam.), L.Westermannas 10 (4 rez. perd.), T.Walkupas 7 (2 per. kam.), M.Grigonis 6, B.Daviesas 6, R.Jokubaitis 6, E.Ulanovas 5, A.Milaknis 3 (3 per. kam.), E.Venskus 1, L.Birutis 0.

„Juventus“: M.Gebenas 22 (8/13 dvit., 14 atk. kam., 2 blk.), T.Dimša 20 (4/6 trit., 7 rez. perd., 5 atk. kam., 3 per. kam.), M.Runkauskas 6, D.Bičkauskis 6 (4 rez. perd., 3 per. kam.), G.Radzevičius 6.