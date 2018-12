Nukraujavęs „Žalgiris“ bandys užimti „Bayern“ tvirtovę

Kauno ekipai dėl traumų penktadienį nepadės Nate‘as Woltersas ir Antanas Kavaliauskas, bet aikštėje jau gali pasirodyti pasveikęs Paulius Jankūnas. Taip pat turėtų žaisti ir Aaronas White‘as. „Bayern“ gretose traumą patyręs pagrindinis vidurio puolėjas Devinas Bookeris.

Abi komandos iškovojo po penkias pergales ir patyrė po šešis pralaimėjimus. Žalgiriečiai užima aštuntąją vietą, o Vokietijos ekipa – dešimtąją. Tokį pat laimėjimų ir nesėkmių santykį turi ir Atėnų „Panathinaikos“.

Kauniečiai laimėjo du pastaruosius mačus, o „Bayern“ – du iš paskutinių trijų. Miuncheno klubas keturias pergales iš penkių šventė savo aikštėje.

„Žalgiris“ žaidžia rezultatyviau už varžovus. Lietuvos čempionai vidutiniškai per dvikovą pelno 83,3 taško, o „Bayern“ – 79,5. Be to, Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai kur kas geriau kaunasi dėl atšokusių kamuolių – atitinkamai 34,7 ir 30,1.

Tačiau Vokietijos čempionai praleidžia mažiau taškų – 80,0 ir 82,3, perima daugiau kamuolių – 7,0 ir 5,2, rečiau klysta – 11,5 ir 13,5.

Miuncheno komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja puolėjas iš JAV Derrickas Williamsas. Šis ilgametis NBA krepšininkas renka po 12,1 taško, atkovoja po 4 kamuolius.

„Bayern“ su „Žalgiriu“ Eurolygoje jėgas išbandys trečią kartą. 2013-2014 metų sezone TOP-16 varžybose Miuncheno ekipa triumfavo 84:66 ir 79:73.

„Bayern“ tvirtai pirmauja Vokietijos čempionate – laimėjo visas dešimt rungtynių.

