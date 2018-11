Krepšinio aikštėje – lėtesni, bet medalių srautas nesenka

Pasaulyje – tarp lyderių

Vis dėlto net ir "lėčiau judantys" Tarptautinės krepšinio veteranų asociacijų federacijos (FIMBA) pasaulio reitingų lentelėje yra ketvirti – po JAV, Brazilijos ir Rusijos, o Europoje – antri (po Rusijos).

Lietuvos krepšinio senjorai pasaulio ir Europos čempionatuose bei Pasaulio sporto meistrų žaidynėse ("World Masters Game") yra iškovoję kelias dešimtis visų spalvų medalių.

Derlingi taip pat buvo ir 2017-ieji, ir 2018-ieji.

Pernai iš Naujosios Zelandijos mieste Oklande surengtų "World Masters" žaidynių lietuviai krepšininkai grįžo su auksu (per 45 m. amžiaus grupė) ir sidabru (per 40 m.).

Savo sportinių trofėjų kolekcijas papildė ne vien Europos ir Eurolygos čempionai Saulius Štombergas, Mindaugas Žukauskas, bet ir Vaidas Jurgilas, Dainius Staugaitis, Singaras Tribė, Vaidas Stiga.

2017-aisiais Italijoje surengtame 14-ajame FIMBA pasaulio čempionate tik finale amerikiečiams 47:64 pralaimėjo Lietuvos vyrų (per 65 m.) ekipa, kuriai atstovavo ir buvę žinomi Vilniaus "Statybos" krepšininkai Edmundas Narmontas, Eduardas Kairys.

Bronzą pelnė moterų (per 30 m.) ir vyrų (per 35 m.) komandos. Pasaulio čempionate dalyvavo 367 ekipos (daugiau nei 5 800 žaidėjų) iš 50-ies šalių.

Derlingi metai

Šiemet FIMBA Europos čempionate Slovėnijoje mūsų šalies krepšinio senjorai iškovojo po du aukso (vyrų per 35 m. ir moterų per 45 m. amžiaus grupės), sidabro (vyrų per 45 m. ir per 60 m.) bei bronzos (vyrų per 55 m. ir moterų per 35 m.) medalius.

Europos krepšinio senjorų asociacijos (ESBA), kuriai vadovauja Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinis direktorius Romualdas Brazauskas, čempionate Kroatijoje vyrų varžybose sėkmingiausiai pasirodė Kauno "LT United" (per 50 m.), Vilniaus "Statybos senjorai" (per 60 m.), moterų turnyre – Vilniaus "Svajos" žaidėjos (per 50 m.).

S.Jovaiša pasinėrė į politiką, o kviečiamas pažaisti krepšinį sakydavo: sąnariai vis garsiau traška, palikite mane ramybėje.

Sidabro medalius iškovojo Kauno "Patvankos" (per 50 m.) ir Vilniaus "Perlo" (per 55 m.) krepšininkai, bronzos – Vilniaus "Statybos senjorai" (per 70 m.) ir Radviliškio "Šeduvos malūno" krepšininkės (per 45 m.).

Laukia Meksika

"Šiemet spalį, dar neprasidėjus veteranų krepšinio čempionatui, išmėginome naujovę – surengėme turnyrą "3 prieš 3". Jeigu neklystu, tokio pobūdžio varžybas senjorams suorganizavome pirmieji ne vien Europoje, bet ir pasaulyje, – teigė V.Masalskis. – Tai padarėme neatsitiktinai: FIMBA numačiusi 2019-aisiais Meksikoje surengti 1-ąjį veteranų "3 prieš 3" pasaulio čempionatą, kuriame turėtų dalyvauti ir kelios mūsų šalies komandos. Tad mūsų varžybos – geras apšilimas."

Kaune įvykusiame turnyre, kuris tapo sudedamąja LKVL inicijuoto vyrų "3 prieš 3" čempionato dalimi, rungtyniavo 14 komandų (per 60, 65 ir 70 m.). Žaidėjų amžiaus vidurkis viršijo 67 metus, aikštėje jėgas išmėgino daugiau nei 50 krepšininkų – buvusių profesionalų, mėgėjų.

Pirmąsias vietas užėmė Vilniaus "Perlas" (per 60 m.), Kauno "Žalgirio-Jutos" 1-oji ekipa (per 65 m.) ir Vilniaus "Statybos senjorų" 1-oji komanda (per 70 m.).

Rytoj Tauragėje – antrasis turnyras (vyrų per 55 m. ir moterų per 40 m. amžiaus grupių).

Paraiškos jau plaukia

Lietuva vėl sugrįžo į FIMBA varžybų kalendorių – 2019-ųjų balandį Kaune bus surengtos krepšinio veteranų Pasaulio lygos varžybos.

"Tai bus šeštasis tokio lygio turnyras – anksčiau jie įvyko Buenos Airėse ir Paranoje (Argentinoje), Liubline (Lenkijoje), Zadare (Kroatijoje), šiemet – Matsue (Japonijoje). Paraiškos jau plaukia, tikimės sulaukti komandų ne vien iš Europos, bet ir Azijos, Šiaurės bei Pietų Amerikos", – pasakojo V.Masalskis.

Kitąmet lietuviams taip pat teks artimiausių kaimynų iššūkiai – tradicinis Baltijos taurės turnyras vyks Latvijoje. Šiemet mūsiškiai Estijoje laimėjo penkių (iš dešimties) amžiaus grupių moterų bei vyrų varžybas.

"Prie trijų Baltijos šalių krepšinio senjorų pageidauja prisijungti suomiai, tad konkurencija sustiprės", – sakė LKVL direktorius.

Susibūrė ir pakruojiečiai

Šį sezoną LKVL čempionate varžysis 36-ios septynių amžiaus grupių vyrų komandos, netrukus paaiškės, kiek ekipų dalyvaus moterų pirmenybėse.

"Mūsų geografija – plati, nors galėtų būti dar solidesnė. Po kelis kolektyvus yra subūrę ne vien didieji miestai – Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Panevėžys, bet ir mažesnieji – Pakruojis, Mažeikiai, – pasakojo V.Masalskis. – Pažymėtina, kad vyriausių krepšininkų – per 70 metų – grupėje rungtyniaus keturios komandos, kuriose yra žaidėjų, gimusių 1934-aisiais, 1936-aisiais, 1940-aisiais."

FIMBA taisyklėse numatyta, kad veteranų varžybose gali dalyvauti žaidėjos, ne jaunesnės nei 35 m. ir žaidėjai, ne jaunesni nei 40 m.

"Aktyviai sportuoti ar tapti tik žiūrovu – asmeninis pasirinkimas, įvertinus ir savo sveikatą, užimtumą, kitas aplinkybes. Antai vieni žinomi buvę krepšininkai imasi verslo, kiti tiesiog mėgaujasi poilsiu ir net varžybose nesilanko, – svarstė V.Masalskis. – Pavyzdžiui, iš 1985-ųjų "Žalgirio", tapusio SSRS čempionu, kelerius pastaruosius metus buvau vienintelis, dalyvavęs veteranų varžybose. 2012-aisiais Kaune įvykusiame Europos veteranų čempionate dar žaidė Sergejus Jovaiša, Mindaugas Arlauskas, tačiau vėliau Sergejus pasinėrė į politiką, o kviečiamas paprakaituoti aikštėje sakydavo: sąnariai vis garsiau traška, palikite mane ramybėje... O Mindaugas, regis, vėl ketina dažniau žaisti, jau dalyvavo turnyre "3 prieš 3".

Be to, kelionės į užsienyje rengiamas varžybas – papildomas iššūkis asmeniniam biudžetui, nebent komandai padeda mecenatai, rėmėjai, dažniausiai ir patys žaidžiantys krepšinį.

"Kaune solidžią paramą teikia verslininkai Valdas Petkevičius, Kęstutis Švedas", – sakė LKVL direktorius.

64-erių V.Masalskis juokauja, kad tik tapęs veteranu paragavo legionieriaus duonos.

"Padėjau Estijos krepšinio senjorams. Tai FIMBA nedraudžia. O buvęs Talino "Kalevo" vidurio puolėjas Rašidas Abejanovas dažnai atstovavo Lietuvos komandoms, šiemet su Vilniaus "Statybos senjorais" tapo ESBA čempionu ir naudingiausiu savo amžiaus grupės varžybų žaidėju", – atskleidė buvęs ilgametis žalgirietis.