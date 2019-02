Klubo „Sintek-Jonava“ fizinio rengimo treneris: komanda turi potencialo

Vasario mėnesį prie Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujančio Jonavos „Sintek-Jonava“ klubo prisijungė turbūt greičiausias Lietuvoje krepšinio klube dirbantis fizinio rengimo treneris Aivaras Pranckevičius. 29-erių metų buvęs sprinteris savo karjeroje 100 m distanciją yra įveikęs per 10,55 sek. laiką. Be to, Jonavoje naują karjeros etapą pradėjusiam savo srities specialistui priklauso ir Lietuvos rekordas 4 x 100 m rungtyje.