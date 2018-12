„Kibirkšties“ šventės: artimiausi žmonės, tradicijos ir dovanų slėpimai

Vilniaus „Kibirkšties“ komandos krepšininkės ir treneriai per gražiausias metų šventes pasklido po visą Lietuvą, kad Kūčias ir Kalėdas galėtų sutikti su jiems pačiais brangiausiais žmonėmis. Tačiau dovanų pirkimo ir maisto ruošimo maratone Vilniaus klubo atstovai pravėrė savo namų duris ir papasakojo apie tradicijas.

„Man labiausiai patinka Kūčios, nes per jas susirenka visa šeima prie bendro stalo ir smagiai leidžiame laiką visi kartu, – sakė „Kibirkšties“ puolėja Gabija Meškonytė. – Per Kūčias su mama ir seneliais važiuojame pas krikšto tėvus, o per Kalėdas būnu pas tėtį.“

„Man labiau patinka Kalėdos, tikriausiai todėl, kad gaunu dovanų, – juokėsi „Kibirkšties“ treneris Valdas Gecevičius. – Kūčias šventėme su žmona namuose, o Kalėdos bus jau platesniame rate. Atvyks sūnus Martynas su šeima, marčios tėtis, pirmosios Kalėdos ir anūkei Emai. Gaila, kad šįkart negalės atvykti kitas sūnus Marijus, nes šiuo metu jie gyvena Vengrijoje, kur krepšinį žaidžia jo žmona.

Mūsų šeimoje tradicijas puoselėjame jau seniai. Pagal tradicijas turi būti ne mažiau kaip 12 patiekalų, tačiau čia jau didžiausias žmonos nuopelnas, aš atlieku pagalbinius darbus. Dažniausiai, nesulaukę dvylikos, einame ieškoti dovanų. Dovanų apsikeitimo variantai būdavo patys įvairiausi, nuo paprasto padėjimo po egle iki slėpimų. Dar ir dabar man vaikai primena, kaip aš ieškojau ir neradau 2 metrų ilgo kopėčių, kurios buvo padėtos už sofos, o aš apsukau net kelis ratus ir vis tiek nepamačiau. Galite tik įsivaizduoti kokia atmosfera buvo tada kambaryje.“

„Kalėdos yra mano mėgstamiausia metų šventė, – pasakojo „Kibirkšties“ žaidėja Agnė Bobinaitė. – Per šventes vykstu namo į Kėdainius. Susirenka visa šeima ir kartu praleidžiame laiką. Kai buvau maža, tai Kūčių vakarą norėdavau kuo anksčiau eiti miegoti, kad galėčiau kuo anksčiau atsikelti Kalėdų rytą ir pakuočiau dovanas. Dabar iš to amžiaus išaugau ir labiau patinka stebėti kitų reakcijas į dovanas.“

„Per Kūčias būna susikaupimo metas, nuostabios vakarinės mišios, – teigė „Kibirkšties“ kapitonė Ieva Šimkutė. – Bet Kalėdos… jos man labiausiai patinka, ypač, jeigu yra sniego. Susirenka man visi brangiausi žmonės, keičiamės dovanomis, valgome ypatingą Kalėdų antį. Šių švenčių metu su tėvais vyksiu į Bariūnus, ten bus ir draugo visa šeima, tai pagaliau būsime visi kartu. Tuom šios Kalėdos dar labiau ypatingos.“

„Dabar patinka labiau dovanoti nei gauti“, – šypsosi A.Bobinaitė. – Jau gruodžio 1 dieną turėjau supirkusi visas dovanas, nes prieš pusę metų pradedu galvoti kam ko reikia.“

„Labiausiai patinka žiūrėti kaip į dovanas reaguoja keturmečiai anūkai Lukas ir Gerda, – pasakoja V.Gecevičius. – Jie dar tiki Kalėdų senelio galiomis. Anksčiau patikdavo dovanoti, o dabar patinka ir gauti. Šiais metais visi šeimos nariai nubalsavo maksimalią dovanų pirkimo sumą, išsitraukėme vardus kam dovanojame. Aišku, seneliai anūkams turi išskirtines teises.“

„Man labai patinka dovanoti dovanas, bet neneigsiu, esu iš tų, kuriems patinka ir gauti, – juokėsi I.Šimkutė. – Pas mus šeimoje visi atviri, garsiai išsiduodam kokias dovanas norėtume rasti po eglute.“

„Šeimoje traukiam lapelius, kur būna surašyti vardai ir tam žmogui dovanojame, – sakė G.Meškonytė. – Patinka rinkti dovanas, bet negaliu sakyti, jog nepatinka ir pačiai gauti.“