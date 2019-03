Kaunas laukia krepšinio senjorų

Varžybos – balandį

"Paraiškos vis dar plaukia. Tikimės, kad iki kovo 31-osios bus suformuotos visos komandų grupės", – sakė vienas organizacinio komiteto narių, Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) direktorius Vitoldas Masalskis.

Tarptautinė krepšinio veteranų asociacijų federacija (FIMBA) surengti 6-ąsias Pasaulio lygos varžybas patikėjo Kauno "Žalgiriečių veteranų" klubui (prezidentas – Anatolijus Čupkovas), jam talkina LVKL.

Turnyras numatytas balandžio 22–27 d. Kaune. Pernai krepšinio veteranai dėl Pasaulio lygos trofėjų kovojo Japonijoje.

"Šiemet taip pat vyks planetos ir Europos krepšinio veteranų asociacijos čempionatai. Kartu su Pasaulio lygos turnyru – tai pagrindinės tarptautinės varžybos šį sezoną."

Moterys neskuba

Kaune jėgas išmėgins moterų (per 40 metų, per 45-erių ir per 50 metų amžiaus grupių) ir vyrų (per 40, per 45-erių, per 50 ir per 60 metų) komandos.

"Minimalus dalyvių skaičius – po keturias ekipas kiekvienoje amžiaus grupėje. Dažniausiai į Pasaulio lygos varžybas susirenka po 40–50 komandų, tačiau beveik pusė jų būna iš šalies, kurioje vyksta turnyras, – kalbėjo V.Masalskis. – Kol kas daugiau paraiškų pateikė vyrų kolektyvai, krepšininkės – pasyvesnės, tačiau jų delsimas – įprastas."

Tarp jau užsiregistravusių yra komandų iš Argentinos, Rusijos, Ispanijos, Latvijos, Slovėnijos, Sakartvelo ir Lietuvos.

"Potencialių dalyvių prioritetus komplikuoja tai, kad balandį – pats nacionalinių čempionatų įkarštis. Kita vertus, rugpjūtį – pasaulio čempionatas Suomijoje, daug kas taupo savo pinigėlius tik šiam renginiui", – teigė V.Masalskis.

Atvyks FIMBA vadovai

Per krepšinio veteranų Pasaulio lygos varžybas Lietuvoje planuoja apsilankyti ir FIMBA vadovai – prezidentas Rubenas Rodriguezas Lamas, viceprezidentas Juha Vettanenas, varžybų direktorė Viviana Busso ir FIMBA Europos tarybos pirmininkas Vincencas Butala.

Išskirtinių svečių dėmesys – neatsitiktinis: Lietuvos krepšinio senjorų pasiekimai – įspūdingi: mūsiškiai FIMBA pasaulio reitingų lentelėje (susumavus iškovotus aukso, sidabro ir bronzos medalius) yra ketvirti (po JAV, Brazilijos ir Rusijos), o Europoje – antri (po Rusijos).

FIMBA įkurta 1991-aisiais Argentinos sostinėje Buenos Airėse, kur buvo surengtas ir pirmasis pasaulio krepšinio veteranų čempionatas. Lietuviai planetos pirmenybėse debiutavo 1995-aisiais Kosta Rikoje.