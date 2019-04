Eurolygos čempionai apie dabartinį „Žalgirį“: charakteris – neįtikėtinas!

Prognozės – aukštyn kojomis

Kol nors viename lange dega žvakė, tol viltis gyva. Kol nors vienas karys tiki pergale, tol mūšis dar nepralaimėtas. Pirmą pavasario dieną Kauno "Žalgiris" grįžo iš Ispanijos, kur išvakarėse 73:80 nusileido Vitorijos "Baskonia" ekipai ir nusirito į 13-ąją poziciją. Tądien žalgiriečių nekritikavo tik tingiausi sirgaliai. Arba nepataisomi optimistai.

Ir dauguma krepšinio specialistų nė iš tolo netikėjo, kad pergalių ritmo nepagaunantys Lietuvos čempionai per likusį mėnesį aplenks net penkias aukščiau buvusias komandas ir įsiterps į geriausiųjų aštuntuką.

"Šansai? Kokie šansai? Nejaugi "Žalgiris" dar turi galimybių patekti į atkrintamąsias varžybas?" – kovo viduryje ironiškai šypsojosi Miuncheno "Bayern" ekipos treneris Dejanas Radonjičius.

Tačiau ir šis strategas iš Juodkalnijos, ir žalgiriečių kelyje po to pasitaikiusių Tel Avivo "Maccabi", Stambulo "Darussafaka" bei Pirėjo "Olympiakos" vairininkai savo kailiu patyrė – nuvertinus "Žalgirio" vyrus, galima skaudžiai nudegti. Užvakar tuo įsitikino ir "Real" treneris Pablo Laso.

Nutraukė Madrido užkeikimą

Balandžio 4-ąją Šarūno Jasikevičiaus vyrai Madride 93:86 pranoko Ispanijos čempionus ir nutraukė pralaimėjimų Karališkajam klubui prakeiksmą. Iki praėjusio ketvirtadienio žalgiriečiai Eurolygoje buvo kapituliavę per visas devynias akistatas Madride.

Amerikietis Brandonas Daviesas bei jo komandos draugai statistikos vadovėlių, matyt, neskaitė. 27 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas pakartojo asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą (27 taškai) ir, drauge su kolektyvu pelnė 15-ąją pergalę per 30 Eurolygos turų. Žalgiriečiai užfiksavo savo rekordinę modernios Eurolygos istorijoje (nuo 2000-ųjų, kai turnyro organizavimą perėmė ULEB) šešių pergalių iš eilės seriją, ir, nelaukdami paskutinės dienos rezultatų, užsitikrino 8-ąją vietą reguliariajame sezone.

Pasirengti – 10 dienų

Atkrintamosiose varžybose jų laukia dar kietesnis riešutas – pirmo etapo nugalėtoja Stambulo "Fenerbahce". Iki vakarykštės dvikovos su "Maccabi" turkai šį sezoną jau buvo laimėję net 24 mačus.

Ketvirtfinalio etape, truksiančiame nuo balandžio 16 d. iki gegužės 1 d., aikštės pranašumą turės Eurolygos vicečempionai, o serija truks iki trijų pergalių. Jos nugalėtojai keliaus į finalo ketverto turnyrą, vyksiantį gegužės 17–19 d. Vitorijoje.

"Turint tokį charakterį, kaip šitie žalgiriečiai, nieko nėra neįmanomo", – "Kauno dienai" sakė Eurelijus Žukauskas.

"Fantastika!" Tuo viskas pasakyta.

Netrukus sukaks lygiai 20 metų, kai šis buvęs garsus krepšininkas su Kauno klubu pirmą ir vienintelį kartą laimėjo Eurolygos taurę. 1999-ųjų Eurolygos čempionas, drauge su tuomečiu trenerio asistentu Algirdu Braziu įvertino dabartinio "Žalgirio" žygį.

Specialistai sužavėti

– Iki ketvirtadienio dvikovos "Žalgiris" dar niekada nebuvo įveikęs "Real" barjero Madride. Kas lėmė istorinę žalgiriečių pergalę?

Eurelijus Žukauskas (E.Ž.): Ketvirtadienį įdėmiai stebėjau kelerias Eurolygos rungtynes. Nuojauta nebuvo gera, nes prieš "Žalgirio" mačą kitose rungtynėse prieš CSKA pirmavusi "Baskonia" galiausiai pralaimėjo aukščiau esančiam varžovui. Tas pats nutiko ir su Milano "Armani Olimpia", žaidusia gerai, bet nusileidusiai Stambulo "Anadolu Efes". Bijojau, kad tas pats scenarijus nepasikartotų ir žalgiriečiams. Būtų žiauru, jei po tokios penkių pergalių serijos per paskutines rungtynes būtume palaidoję sezoną. Bet ir vėl tas žalgiriečių charakteris... Žinoma, be savo lyderių Rudy Fernandezo ir Sergio Llullo žaidusiems šeimininkams gal ir trūko ugnelės, tačiau visi matėme, kokia nervinga buvo pabaiga. Aš, kaip vidurio puolėjas, pažymėčiau mūsų aukštaūgių B.Davieso ir Antano Kavaliausko (10 taškų) naudingą žaidimą. Jų dėka kompensavome jų "centro" Walterio Tavareso siautėjimą puolant.

Algirdas Brazys (A.B.): Mūsiškiams tai buvo žūtbūtinės rungtynės. Blogai atrodė tai, kad jiems teko pats neparankiausias varžovas, turintis aukščiausio lygio krepšininkus, žaidžiantis laisvą improvizacinį krepšinį. Tačiau, kai žalgiriečiai taip galingai sužaidė pirmą mačo dalį, ėmė atrodyti, kad ispanai gal ir nepersistengs, nes jiems rungtynės nebeturėjo jokios turnyrinės reikšmės. Vis dėlto šeimininkai rimtai ėmėsi darbo. Matyt, kai atstovauji tokiam garsiam klubui, neturi teisės nuleisti rankas ir abejingai pralaimėti, ypač savo žiūrovų akivaizdoje. Po pertraukos pratrūko W.Tavaresas (pataikė visus 10 dvitaškių). Bepigu jam būnant tokio ūgio (221 cm) viską sukrauti į krepšį (šypsosi – aut. past.). Gerai, kad "Žalgiris" turėjo savo Tavaresą – B.Daviesą, kuris savo oponentui atsakė metimu į metimą. Taigi, atsirado lyderis. Ir, be abejo, vėl pasireiškė mūsų trenerio, sugebėjusio savo sprendimais suvaldyti rungtynių eigą, meistriškumas.

– Per 30 turų iškovota 15 pergalių. Praėjusį sezoną laimėta net 18 mačų ir užimta šeštoji vieta. Kaip vertinate kauniečių reguliarųjį sezoną?

E.Ž.: Likus keliems turams, "Žalgirio" galimybės buvo vertinamos vos keliais procentais. Todėl reikėjo stebuklo. Manau, kad pirmoje sezono dalyje žalgiriečiams labai trukdė traumos. Vienas po kito krito lyderiai, kuriems reikėjo laiko vėl įsibėgėti. Štai, Paulius Jankūnas nežaidžia iki šiol. Pritrūkdavo ir sportinės sėkmės, kai paleisdavome jau, regis, laimėtą mačą. Bet labai smagu, kad sunkus darbas atsipirko tada, kai labiausiai reikėjo, – artėjant prie finišo.

A.B.: Jau sunku ir prisiminti, kas buvo sezono pradžioje. Bet tai ir nesvarbu. Vis tiek viską vainikuoja finišas. Viską pasako šešių pergalių serija. Apie ją galima daug šnekėti, bet vakar "Žalgirio" vadovams parašiau labai trumpą žinutę: "Fantastika!" Tuo viskas pasakyta. Aišku, kai atsiduri tokioje duobėje, jau nebepriklausai vien nuo savęs. Tai man kėlė nerimą. Buvo baimės, kad net jei mes padarysime viską, kas priklauso nuo mūsų, kiti rezultatai gali nesusiklostyti taip palankiai. Laimė, viskas baigėsi taip, kaip norėjome.

– Šešios žalgiriečių pergalės paeiliui – nuostabus rezultatas. Tačiau jų ketvirtfinalio varžovė "Fenerbahce" šį sezoną laimėjo 12 rungtynių iš eilės. Ar ši krepšinio galiūnė mums įkandama?

E.Ž.: Ketvirtfinalyje kovą tęs tik aštuoni stipriausi Europos klubai. Silpnų priešininkų čia tiesiog nėra. Bet dabartiniai žalgiriečiai antrus metus iš eilės gali nesustoti ir ketvirtfinalyje. Prieš tai sirgaliai to laukė nuo pat 1999-ųjų. Man labai smagu, kad netapome paskutiniai, kurie prasibrovė į krepšinio klubų elitą.

A.B.: Turint tokio charakterio žaidėjus, galime tikėtis visko. Aš dar gerokai prieš tą pergalių seriją pabrėždavau, kad "Žalgiris" neturi fantastinio meistriškumo komandos, bet jie turi neįtikėtiną charakterį. Ir žaidėjai, ir treneris. Aišku, "Fenerbahce" – solidi komanda. Dauguma jos žaidėjų ne pirmą sezoną rungtyniauja kartu, moka mobilizuotis tada, kai labiausiai reikia. Jiems vadovauja itin patyręs treneris Željko Obradovičius – Šarūno bičiulis, tačiau neabejoju, kad sentimentų aikštėje nebus. Kita vertus, žinome, kaip "Žalgiris" žaidžia savo arenoje. Be to, turkus praėjusį sezoną esame įveikę į Stambule. Tad nieko nėra neįmanomo.

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Žinau, kad Kaunas švenčia, daug sirgalių švenčia. Mūsų organizacijai tai – tikrai labai puikus žingsnis ir turime tuo džiaugtis, vertinti tai, kas vyksta – išparduoti bilietai, fantastinis palaikymas ir namuose, ir svetur. O žaidėjai tai jaučia. Tikrasis žmonių charakteris išryškėja, kai būna labai sunku. Tokių momentų šiemet buvo, ypač kai lūkesčiai išaugo po praeito sezono. Tai, kad vėl patekome į atkrintamąsias varžybas, Madride patikėjau per paskutinę minutės pertraukėlę. Šiaip svilo padai, kaip ir per pastaruosius 2-3 mėnesius. Kai kiekvienos rungtynės – it finalas, galima laimėti tik žaidėjų charakteriu. Vis dėlto sezonas dar tęsiasi, tad viščiukus skaičiuosime vėliau."

Pablo Laso ("Real"): "Žalgirio" finišas baigiant reguliarų sezoną – labai įspūdingas. Sveikinu Kauno komandą. Akivaizdu, kad šįkart "Žalgiris" buvo labiau motyvuotas. Nemėgstu pralaimėti, tačiau tai, kad per 30 rungtynių suklupome vos aštuonis kartus, daug pasako apie mūsų potencialą ir atliktą darbą."

Žaidėjai

Brandonas Daviesas ("Žalgiris"): "Pergalė Madride labiau ypatinga dėl to, kaip mes pasiekėme aštuntuką. Prie to prisidėjome visi. Žinojome, kad mums reikia laimėti šešerias rungtynes ir tikėjome, kad galime tai padaryti. Buvome ypač motyvuoti, kovai atidavėme širdis, pademonstravome charakterį ir stengsimės pratęsti tai.“

Felipe Reyesas ("Real"): "Antra Eurolygos sezono dalis mums buvo permaininga ir tai kelia nerimą. Juo labiau, kad atkrintamosios varžybos reikalauja dar daugiau fizinių ir psichologinių jėgų. Komanda turi būti maksimaliai susikaupusi, bet koks nestabilumas gali būti pražūtingas."

Statistika

"Real"–"Žalgiris" 86:93 (27:25, 10:21, 23:20, 26:27). Madrido "Wizink" arena, 8 437 žiūrovai.

"Real": W.Tavaresas 22 taškai (iš jų 10/10 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai), A.Randolphas 17 (5 atkovoti kamuoliai), J.Carrollas 11 (3 klaidos), G.Ayonas 8 (5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), F.Causeuras 7 (4 atkovoti kamuoliai), K.Prepeličius 6 (7 rezultatyvūs perdavimai), T.Thompkinsas 5, S.Yusta 4, F.Campazzo (4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), F.Reyesas ir J.Tayloras po 2, O.Kuzmičius 0.

"Žalgiris": B.Daviesas 27 taškai (10 atkovotų kamuolių, 3 klaidos), A.Kavaliauskas 10, L.Westermannas (4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai) ir A.White'as po 9, N.Woltersas 8, D.Thompsonas (5 atkovoti kamuoliai), A.Milaknis(3 rezultatyvūs perdavimai) ir E.Ulanovas po 7, M.Grigonis 5 (5 atkovoti kamuoliai), T.Walkupas 4 (5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai).

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 30/50 (60 proc.) ir 25/44 (56,8 proc.), tritaškių – 4/21 (19) ir 7/19 (36,8), baudų metimų – 14/18 (77,8) ir 22/26 (84,6). Atkovota kamuolių – 36 ir 35, perimta – 1 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 22. Klaidos – po 9.

Rezultatai

Maskvos CSKA–Vitorijos "Baskonia" 82:78 (17:21, 23:23, 15:22, 27:12). 5 437 žiūrovai. W.Clyburnas 16 taškų (iš jų 3/3 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / M.Huertas 17 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai).

Stambulo "Anadolu Efes"–Milano "Armani Olimpia" 101:95 (24:20, 18:33, 32:16, 27:26). 5 888 žiūrovai. V.Micičius 18 taškų (8 rezultatyvūs perdavimai) / M.Jamesas 17 taškų.

Atėnų "Panathinaikos"–Podgoricos "Budučnost" 87:67 (23:21, 26:15, 17:20, 21:11). 13 312 žiūrovų. J.Gistas 23 taškai (6 atkovoti kamuoliai) / G.Bitadzė 16 taškų (8 atkovoti kamuoliai).

Ketvirtfinalis

Stambulo "Fenerbahce" – Kauno "Žalgiris", Maskvos CSKA – Vitorijos "Baskonia", Madrido "Real" – Atėnų "Panathinaikos", Stambulo "Anadolu Efes" – "Barcelona".

"Žalgirio" lyderiai

Taškai. B.Daviesas 433 (30 rungtynių), M.Grigonis 266 (30), N.Woltersas 261 (24), A.White'as 256 (30), A.Milaknis 222 (30).

Atkovoti kamuoliai. B.Daviesas 170, A.White'as 126, E.Ulanovas 97, T.Walkupas 80, N.Woltersas 70.

Rezultatyvūs perdavimai. N.Woltersas 97, T.Walkupas 67, L.Westermannas 64, B.Daviesas 62, M.Grigonis 59.

Perimti kamuoliai. B.Daviesas 31, A.Milaknis 21, N.Woltersas 20, M.Grigonis 19, T.Walkupas 17.

Naudingumas. B.Daviesas 524 balai, A.White'as 317, M.Grigonis 283, N.Woltersas 269, E.Ulanovas 242.