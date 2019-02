E. Žukauskas: žalgiriečiai patys subyrėjo ir palūžo psichologiškai

"Man nesvarbu, ką įveikti – CSKA ar "Žalgirį". Svarbiausia – pergalė", – triumfuodamas Mityščių arenoje kalbėjo Rimas Kurtinaitis.

58-erių specialistas, neseniai perėmęs "Chimki" vairą, užtruko vos gerą savaitę kol su auklėtiniais iškovojo pergalę Eurolygos turnyre: sau – pirmąją, komandai – aštuntąją.

Prieš akistatą su Eurolygos masteliais ne pačiu grėsmingiausiu klubu žalgiriečiai spinduliavo pasitikėjimu savo jėgomis. Juolab kad varžovai į mūšį stojo be dviejų savo lyderių – Aleksejaus Švedo ir Anthony Gillo.

Tačiau – nesėkmė. Ji žalgiriečius paliko 12-oje turnyro lentelės pozicijoje, tačiau, jei galutinėje rikiuotėje jie surinks tiek pat taškų, kiek ir Maskvos srities klubas, šis užims aukštesnę poziciją, nes laimėjo ir Kaune (84:83).

– Kas nutiko ketvirtą kėlinį, pražudžiusį žalgiriečius? – paprašėme E.Žukauską pasidalyti mintimis.

– Seniai neatsimenu tokio kėlinio. 10 min. atkarpą pralaimėjus net 19 taškų skirtumu, apie pergalę nėra ko svajoti.

– Bet į paskutinį ketvirtį mūsiškiai žengė turėdami 9 taškų persvarą ir kupini pasitikėjimo savo jėgomis. Kodėl "Žalgiriui" nepasisekė?

– Nepasakyčiau, kad "Chimki" krepšininkai ėmė rodyti stebuklus. Sakyčiau, kad žalgiriečiai patys subyrėjo. Neatlaikė varžovų atletiškumo, vėliau palūžo ir psichologiškai. Neatlaikė spaudimo.

Sakyčiau, kad žalgiriečiai patys subyrėjo. Neatlaikė varžovų atletiškumo, vėliau palūžo ir psichologiškai. Neatlaikė spaudimo.

– Tuo metu ypač žibėjęs "Chimki" 206 cm ūgio puolėjas Malcolmas Thomasas dvigubai viršijo savo rezultatyvumo ir naudingumo vidurkius, o 203 cm ūgio Jordanas Mickey tiesiog dominavo po abiem krepšiais. Kodėl žalgiriečių aukštaūgiai neatsilaikė?

– Antanas Kavaliauskas tik grįžęs po traumos, Brandonas Daviesas – taip pat. Sakyčiau, kad šį amerikietį, kuris yra naudingiausias Kauno komandos žaidėjas, mūsiškiai galėjo išnaudoti labiau (B.Daviesas pelnė tik 7 taškus – dvigubai mažiau nei jo vidurkis – aut. past.). Atsarginis puolėjas Deonas Thompsonas pasirodė visai neblogai.

– "Chimki" žaidė be savo lyderių A.Švedo ir A.Gillo. Kodėl Š.Jasikevičiaus vyrams tai nepadėjo?

– "Chimki" – ne dviejų žaidėjų klubas. Tai gerai sukomplektuotas kolektyvas, kuriame netrūksta atletiškų amerikiečių, galinčių žaisti greitą krepšinį. Tuo jie ir pasinaudojo. Be to, kai komanda išeina kautis be lyderių, mobilizuojasi visi krepšininkai. Kai aikštėje nebėra A.Švedo, nėra į ką dairytis, reikia viską imti į savo rankas. Atsiranda ir komandinis braižas, todėl ir ne vienas žaidėjas viršija savo statistikos vidurkius.

– Maskvos srities klubas iki šiol žengė netoli turnyro autsaiderių. Kiek pavyko R.Kurtinaičiui pakeisti komandą?

– Poveikis galėjo būti labiau psichologinis. Komanda tarsi persikrauna, gauna antrą šansą. Atsarginiai krepšininkai arba tie, kurie prie Georgio Bartzoko (buvusio trenerio – aut. past.) žaidė mažiau, stengiasi įgyti naujo stratego pasitikėjimą, todėl labiau stengiasi ir padaro gal net daugiau, nei normaliai sugeba.

– "Žalgiriui" liko dar devyni mačai, bet nuo 8-os vietos skiria jau dvi pergalės. Kitą ketvirtadienį laukia vizitas į Barseloną. Vėliau – mūšis Kaune su viena autsaiderių Podgoricos "Buducnost" ir dar dvi ispaniškos akistatos – išvykoje su Vitorijos "Baskonia" ir savo aikštėje su Las Palmaso "Gran Canaria". Kokios žalgiriečių perspektyvos?

– Bus labai sunku… "Barcelona" dabar tikrai gerai žaidžia (išvykoje 76:55 sutriuškino Pirėjo "Olympiakos" – aut. past.). Kiti ispaniški egzaminai – irgi sudėtingi. Ne veltui ispanų ACB lyga – stipriausia Europoje. Teks kibti į atlapus kažkuriam iš Eurolygos lyderių. Kito kelio nebėra.

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Skausmingas pralaimėjimas, kaip ir visi šiuo laiku. Vienu momentu atrodė, kad kontroliuojame padėtį, kad mūsų sprendimai geri, bet ketvirtą kėlinį absoliučiai sugriuvome prieš jų besikeičiančią gynybą, nesilaikėme žaidimo plano. Visas rungtynes turėjome didelių problemų įvedant kamuolį į baudos aikštelę. Reikia pripažinti, kad kai kuriais atvejais neveikė mūsų deriniai arba tiesiog trūko ambicijų. Norėčiau peržiūrėti rungtynes iš naujo. Manau, kad kai kurie dalykai – keisti. Iš kitos pusės, reikia pripažinti, kad varžovų atletiškumas, rankų ilgumas ir ūgis mus paveikė. Atsirado baimė ir dėl to toks blogas dvitaškių pataikymo procentas ir devyni blokai. Tai galbūt ir nėra blogai, nes rodo mūsų agresiją. Bet visa tai skausminga dėl to, kad trečią kėlinį tikrai buvome perėmę iniciatyvą."

Rimas Kurtinaitis ("Chimki"): "Labai džiaugiuosi šia pergale. Nepasitraukėme iš lenktynių – išsaugojome šansus patekti į atkrintamąsias varžybas. Mūsų komanda gindamasi atliko puikų darbą. Ketvirtas kėlinys, galima sakyti, buvo mūsų."

Statistika

"Chimki"–"Žalgiris" 74:64 (19:17, 17:20, 11:19, 27:8). Mityščių arena, 5 789 žiūrovai.

"Chimki": J.Mickey 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai), M.Thomasas 16 (8 atkovoti kamuoliai, 3 blokuoti metimai), T.Crockeris 14 (iš jų 4/5 tritaškių), D.Bostas (4 rezultatyvūs perdavimai) ir J.Vialcevas po 9, S.Markovičius 4 (6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), A.Zubkovas 2, S.Monia ir Ch.Jenkinsas po 0.

"Žalgiris": M.Grigonis 15 taškų (iš jų 0/4 dvitaškių), N.Woltersas 10, E.Ulanovas 9 (5 atkovoti kamuoliai), B.Daviesas 7 (6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai), D.Thompsonas (5 atkovoti kamuoliai) ir T.Walkupas po 6, A.Kavaliauskas 4, A.Milaknis 3, P.Jankūnas ir A.White'as po 2.

Komandų statistika. Taiklumas: dvitaškių – 15/29 (52 proc.) ir 14/38 (37 proc.), tritaškių – 11/24 (46) ir 9/21 (43), baudų metimų – 11/19 (58) ir 9/11 (82). Atkovota kamuolių – 35 ir 34, perimta – 5 ir 9. Klaidos – po 12. Rezultatyvūs perdavimai – 19 ir 17.