Čempionai vėl apgynė titulą

Kauno krepšinio mėgėjų lygos (KKML) veteranų (per 35 metus) čempionatą trečiąkart paeiliui laimėjo "Basement" komanda.

"Basement" krepšininkai pusfinalyje 105:76 įveikė "Gismeteo-Yzi" ekipą, o finale 86:70 – Kauno technologijos universiteto (KTU) "Plieno-Spalvų salos" komandą.

Per lemiamą mačą nugalėtojams 22 taškus pelnė ir keturiolika kartų kamuolį atkovojo Paulius Počiuipa. Vicečempionų gretose pasižymėjo 22 taškus surinkęs ir devynis kartus kamuolį atkovojęs Justinas Leitanas.

"Pirmas ir antras kėliniai buvo apylygiai. Antrą mačo dalį geriau gynėmės, surengėme daugiau sėkmingų kontratakų ir sukaupėme apčiuopiamą persvarą", – po varžybų kalbėjo naudingiausias "Basement" ir finalo žaidėjas P.Počiuipa.

Šį sezoną "Basement" komandai taip pat atstovavo Nerijus Varnelis (13 rungtynių), Rimantas Lukoševičius (13), Darius Aklys (16), Donaldas Jankauskas (9), Mindaugas Burneika (10), Darius Petrauskas (4), Remigijus Kudzys (4), Tomas Ludavičius (2), Haroldas Lukša (13), Tomas Rakauskas (11), Ridas Globys (11), Arvydas Žėkas (8) ir Evaldas Krygeris (1).

"Mūsų varžovai buvo ne vien finalo, bet ir viso čempionato favoritai. Du kėlinius atsilaikėme, bet aktyvi "Basement" gynyba išmušė mus iš vėžių", – pripažino KTU "Plieno-Spalvų salos" vienas trenerių Lukas Narmontas.

Karolio Meiliūno įspūdingo žaidimo (32 taškai, 16 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyvūs perdavimai ir net 60 naudingumo balų) nepakako, kad "Gismeteo-Yzi" ekipa iškovotų medalius – ji mačą dėl 3-ios vietos 87:97 pralaimėjo "Omegos" krepšininkams, kuriuos į pergalę vedė 26 taškus surinkęs ir trylika kartų kamuolį atkovojęs Leonardas Ivanovas.

KKML veteranų (per 35 metus) čempionato naudingiausiu ir rezultatyviausiu žaidėju tapo būtent L.Ivanovas (vidutiniškai po 35,78 balo ir 24,22 taško). Be to, vienas "Omegos" lyderių sėkmingiausiai kovojo dėl kamuolio (vid. 14,11).

Daugiausia rezultatyvių perdavimų (vid. 7,91 per rungtynes) atliko T.Rakauskas ("Basement"), o varžovai dažniausiai prasižengdavo (vid. 6,08) stabdydami Andrių Budvytį ("Gismeteo-Yzi").