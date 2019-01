WADA ekspertai įleisti į Maskvos antidopingo laboratoriją

„Komandos nariai įleisti į laboratoriją, dabar problemų dėl jų darbo nėra“, – naujienų agentūrai „Interfax“ nurodė WADA spaudos tarnyba.

Ketvirtadienį Rusijos sporto ministras Pavelas Kolobkovas pranešė, kad „prasidėjo įrangos montavimo darbas, įskaitant duomenų bazės kopijavimą“.

Jis pažymėjo, kad ekspertams prireiks „dviejų ar trijų dienų“ savo misijai užbaigti.

Pasak ministro, „nedidelis vėlavimas (įleisti WADA ekspertus) įvyko ne dėl Rusijos kaltės, tai vien organizacinė, techninė problema, kuri jau išspręsta“.

Pasirodžius informacijai apie sistemingą rusų sportininkų dopingo vartojimą per 2014 metų Sočio žiemos olimpiadą, Rusijos antidopingo agentūra (RUSADA) 2015 metų lapkritį buvo pripažinta neatitinkančia WADA kodekso.

2018 metų rugsėjo 20 dieną RUSADA suspendavimas buvo atšauktas, tačiau ji turi įvykdyti virtinę papildomų reikalavimų, tarp kurių yra reikalavimas per keturis mėnesius atlikti RUSADA auditą. Be to, iki 2018 metų gruodžio 31-osios WADA ekspertams turėjo būti perduoti Maskvos antidopingo laboratorijos duomenys.

Sausio 14–15 dienomis WADA Atitikties komiteto posėdyje bus sprendžiama dėl RUSADA.