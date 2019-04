Suformuota Lietuvos rinktinė Europos pilno kontakto karatė čempionatui Vilniuje

Lietuvos kiokušin karatė federacija baigia pasirengimą 2019 metų Europos pilno kontakto karatė čempionatui, kuris vyks balandžio 13-14 dienomis Vilniaus „Siemens“ arenoje.



Į sostinę elitinės kovos sugrįžta po šešerių metų pertraukos, 2013 metais „Siemens“ arenoje taip pat balandžio 13-14 dienomis vyko pilno kontakto karatė pasaulio čempionatas.



Mūsų šalis, kaip Europos čempionato šeimininkė, šiemet visose kategorijose gali turėti po tris dalyvius.



Lietuvos rinktinė sudėtis paaiškėjo po šalies čempionato per keletą atrankos etapų, paskutinis iš kurių buvo treniruočių stovykla Druskininkuose. Po jos nuspręsta, kad moterų kumitė rungties varžybose Lietuvai atstovaus Ivona Koreckaja, Raminta Makackaitė, Erika Žeburtovič (visos - iki 50 kg), Emilija Korotkovaitė, Gerda Pekarskaitė, Simona Urbutytė (50-55 kg), Evelina Bidžanova, Inga Mikštaitė, Erika Rukšėniatė (55-60 kg), Magdalena Gustaitytė, Vaiva Kairaitytė, Aneta Meškauskienė (60-65 kg), Diana Balsytė, Brigita Gustaitytė ir Nora Vaznelytė (virš 65 kg).



Vyrų varžybose kovos Romualdas Auga, Mantas Chrapačas, Jonas Eimontas (iki 65 kg), Jevgenijus Jurutas, Justinas Kvietka, Domas Sutkus (65-75 kg), Vytautas Cėpla, Kęstutis Radvila, Juras Sokolovas (75-85 kg), Orestas Abazorius, Dominykas Juškevičius, Edgardas Sečinskis (85-95 kg), Eventas Gužauskas, Antanas Klibavičius ir Paulius Žimantas (virš 95 kg).



Be to, katos rungties varžybose dalyvaus R. Makackaitė, S. Urbutytė, Diana Mačiūtė, Justina Zykutė, Ugnė Daukšaitė, Rima Lisinskaitė, Monika Tydikaitė, Matas Jonauskas, Edvinas Kolmogorovas, Artūras Zavalnas, Artūras Samulis ir Tomas Zienius.



Sportininkus Europos čempionatui rengia treneriai Paulius Klapatauskas (Vilniaus „Saulės ženklas“), Ričardas Poška (Kauno „Rifas“), Gediminas Varkala (Kauno „Kariai“), Vladimiras Slivaško (Akmenės „Energija“), Lukas Kubilius (Klaipėdos „Shodan“), Valius Rudys (Marijampolės „Tornadas“), Linas Jonika (Kauno „Osu“), Donatas Imbras (Vilniaus „Budora“), Eugenijus Šilaika (Anykščių „Takas“), Remigijus Olšauskas (Panevėžio „Argus“), Alfredas Jakštas (Jonavos „Kumite“), Dmitrijus Aleksandrovas (Vilniaus „Shin“), D. Mačiūtė (Klaipėdos „Okinava“), Valerijus Jarovojus (Vilniaus „Atemi“) ir T. Zienius (Kauno „Shori“).



Balandžio 13 dieną vyks katos, moterų svorio kategorijų iki 50 kg, 50-55 kg ir 55-60 kg bei vyrų svorio kategorijų iki 65 kg ir 65-75 kg varžybos. Čempionato atidarymo ceremonija, parodomosios kovos, pusfinaliai bei finalai prasidės 16.30 val.



Balandžio 14 dieną rungsis moterų 60-65 kg ir virš 65 kg bei vyrų 75-85 kg, 85-95 kg ir virš 95 kg svorio kategorijų dalyviai. Čempionato atidarymo ceremonija, parodomosios kovos, pusfinaliai bei finalai prasidės 15 val.