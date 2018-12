Pilno kontakto karatė kovotojai sezoną užbaigė triguba pergale Bulgarijoje

KWU - viena naujausių karatė organizacijų. Jos rengiamose varžybose šaliai skiriama po vieną vietą kiekvienoje svorio kategorijoje. Varžybose Varnoje dalyvavo stiprios Ispanijos, Bulgarijos, Rusijos, Gruzijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos rinktinės, iš viso - 162 dalyviai iš 25 šalių.

Sportininkai varžėsi 15-oje svorio kategorijų, kai kuriose vyrų kategorijose buvo iki 16 dalyvių, tačiau sunkaus svorio vyrų ir moterų kategorijose dalyvių buvo nedaug - 5-8 sportininkai.

Tituluočiausia Lietuvos rinktinės narė - pasaulio ir daugkartinė Europos čempionė I. Mikštaitė - svorio kategorijos iki 60 kg varžybose paeiliui nugalėjo ispanę Marią Pureliani, bulgarę Krasimirą Mirevą, rusę Jekateriną Šiminą ir tapo čempione.

Svorio kategorijoje iki 70 kg R. Lisinskaitė įveikė lenkę Pauliną Durkiewicz, norvegę Irene Skjelfjord ir rusę Svetlaną Tučkovą. R. Lisinskaitei tai buvo puiki gero sezono pabaiga - spalį vykusiame Didžiosios Britanijos atvirajame čempionate, kuriame dalyvavo ypač daug tituluotų kovotojų, Lietuvos atstovė iškovojo antrąją vietą.

Tuo metu D. Balsytė svorio kategorijos per 70 kg pusfinalyje pranoko pasaulio čempionę graikę Marią Papadopoulou, o finale - lenkę Aleksandrą Karpuk.

Vyrų varžybose penki lietuviai pasiekė pusfinalį, bet jame pralaimėjo ir tenkinosi galutinėmis trečiosiomis vietomis. Bronziniams prizininkams skirtus prizus namo parsivežė Romualdas Auga (iki 60 kg), Jevgenijus Jurutas (iki 70 kg), Domas Sutkus (iki 75 kg), Justinas Kvietka (iki 85 kg) ir Dominykas Juškevičius (iki 90 kg).

Deja, burtai buvo negailestingi tokio lygio varžybų debiutantui, Lietuvos karatė talentui, šių metų Europos jaunių (iki 18 metų) ir jaunimo (iki 22 metų) čempionui Pauliui Žimantui (virš 95 kg). 18-metis kovotojas jau pirmajame etape turėjo pripažinti būsimo čempiono gruzino Lašos Karauli (106 kg) pranašumą.

Europos čempionate Lietuva su 3 aukso ir 5 bronzos medaliais šalių įskaitoje buvo antra - aplenkė Gruziją (2), Bulgariją (1), Ispaniją (1), Armėniją (1), Prancūziją (1), D. Britaniją (1), Lenkiją (1), bet neprilygo Rusijai (6).

Šio čempionate metu buvo atlikta 15 dopingo testų, o antidopingo laboratorija Austrijoje jau patvirtino, kad sportininkai draudžiamų preparatų nevartojo.

Turnyras Bulgarijoje tapo vyšnia ant torto Lietuvos pilno kontakto karatė 2018-ųjų sezone. Pagrindinės Senojo žemyno kiokušin karatė organizacijos EKO Europos suaugusiųjų čempionate su svorio kategorijomis buvo pelnyti 11 medalių, 3 iš jų - auksiniai (Eventas Gužauskas, I. Mikštaitė, Skaistė Venckutė), o čempionate be svorio kategorijų buvo iškovotas 1 sidabro (I. Mikštaitė) bei trys bronzos (Rūta Brazdžionytė, Edgardas Sečinskis, Kęstutis Radvila) apdovanojimai. Be to, Lietuvos kiokušin karatė federacija Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose buvo išrinkta geriausia šalies metų federacija.