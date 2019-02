Paskutinis jėgų išbandymas prieš Lietuvos ledo ritulio čempionato atkrintamąsias

Lietuvos ledo ritulio pirmenybėse jau paaiškėjo pusfinalių poros - „Hockey Punks“ varžovas pusfinalyje bus tas pats kaip ir pernai - „Kaunas Hockey“, o „Geležinis vilkas“ kovos su Elektrėnų „Energija“.

Šiemet sostinės komandų tarpusavio dvikovos klostėsi itin įdomiai ir permainingai. Kol kas per penkerias rungtynes tris pergales iškovojo „pankai“. Visų rungtynių nugalėtojai paaiškėdavo tik paskutinėje rungtynių dalyje, o kartą prireikė ir pratęsimo. Be to įdomu pamatyti, kaip komandos atrodo prieš lemiamas kovas.

„Šį sezoną, deja, dėl traumų praradome visą penketuką žaidėjų. Artūras Švedavičius ir Laisvydas Kudrevičius galėtų būti komandos lyderiais kažkokiame etape, tačiau yra kaip yra. Turime supratimą kaip norime žaisti atkrintamosiose rungtynėse, komandos treneris Mindaugas Kieras pastudijavęs varžovus pasiūlys dar naujovių. Žiūrėsime kaip pavyks visa tai išpildyti ant ledo. Manau, lemiamų rungtynių metu savo tikrąjį veidą parodys komandos lyderiai. Apie tai, kad šiemet reguliariojo sezono metu su Kauno komanda ne itin sekėsi žaisti niekas negalvoja. Visi supranta, kad kiekvienos rungtynės yra atskira istorija, o atkrintamųjų rungtynių metų ją rašo nebūtinai tie, kuriems geriau sekėsi anksčiau. Manau, šiandienos rungtynės - puiki repeticija prieš pirmadienį startuosiančias atkrintamųjų varžybų kovas“, - sakė „Hockey Punks“ vadovas Šarūnas Kuliešius.

„Hockey Punks“ pusfinalio serija iki trijų pergalių su „Kaunas Hockey“ startuos kovo 4 dieną Kaune. Kovo 6 dieną rungtynės vyks Vilniuje, o savaitės pabaigoje, kovo 8 dieną, komandos grįš į Kauną. Jeigu reikės, dar numatytos rungtynės kovo 10 dieną Vilniuje bei kovo 12-ąją Kaune.

Apie atkrintamųjų varžybų etapą galvojantis „Hockey Punks“ vartininkas Simas Baltrūnas, pažymėjo, kad ketvirtadienio rungtynėms nusiteikęs labai rimtai: „Paskutinį kartą prieš juos pralaimėjom, todėl šiandien bus maksimalus nusiteikimas ir noras atsirevanšuoti. Taip pat tai paskutinė repeticija prieš atkrintamąsias varžybas, tad stengsimės vykdyti visus trenerio nurodymus ir tinkamai joms pasiruošti“.

Komandos treneris Mindaugas Kieras kalbėjo apie nusiteikimo svarbą: „Šio vakaro varžovas jaunas, talentingas, energingas. Tačiau jei norėsime laimėti daugiau už juos, su mūsų meistriškumu pasiekti norimo rezultato bėdų nebus“.