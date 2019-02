Pasaulio čempionės vėl vienoje valtyje

Pasak irkluotojų, po pertraukos sėdus į valtis iki kraujo nutrinti plaštakas – tradicinė realybė.

"Nuospaudos – it šarvai iki paskutinio metų starto", – mėgino juokauti I.Adomavičiūtė.

Iš Kauno rajono kilusi sportininkė kartu su vilniete M.Valčiukaite dvejus metus paeiliui – 2017-aisiais ir 2018-aisiais – pripažintos geriausia Lietuvos moterų sporto komanda.

Pernai Ieva ir Milda pasaulio irklavimo čempionate Bulgarijoje iškovojo aukso medalius – laimėjo porinių dviviečių valčių 2 000 m varžybas.

Šiemet lietuvės titulą gins Austrijoje ir sieks kelialapio į Tokijo vasaros olimpines žaidynes.

Posakis, kad pasiekti viršūnę lengviau, nei joje išsilaikyti, – teisingas.

"Posakis, kad pasiekti viršūnę lengviau, nei joje išsilaikyti, – teisingas. Tuo jau įsitikinau ir aš viena, ir kartu su Milda, – sakė I.Adomavičiūtė. – 2011-aisiais mes laimėjome pasaulio jaunių čempionatą, 2012-aisiais – vėl, bet tai padaryti buvo gerokai sunkiau. 2015-aisiais tapau pasaulio jaunimo čempione, 2016-aisiais apgyniau titulą, tačiau tebeprisimenu, koks tąkart buvo psichologinis spaudimas: slėgė tai, kad visi tikėjosi, jog privalau laimėti, tartum kitoks variantas – tiesiog neįmanomas. Net ir konkurencija atrodė padidėjusi keleriopai."

– Ieva, ar po praeito sezono atradote laiko pailsėti visiškai be sporto? – pradėjome pokalbį su pasaulio čempione.

– Taip, pirmą kartą po ilgokos pertraukos – gal penkerių ar šešerių metų. Rudeninė savaitė Turkijoje buvo fantastiška, atsigavau. Tokio poilsio labai reikėjo. Dar pernai, kai iki pasaulio čempionato buvo likęs mėnuo, visiems kartojau: noriu atostogų!

– Tačiau jau gruodį dalyvavote Lietuvos žiemos uždarų patalpų čempionate, po to treniravotės Graikijoje. Kaip persiorientavote?

– Į varžybas Trakuose atvykau beveik iškart po kelionės į Austriją, kur su Milda viešėjome kompanijos "Red Bull" kvietimu. Tad nepailsėjusi startavau be ūpo, be to, ir treneris sakė: pamėgink pagal galimybes. Savo rungtį laimėjau, tačiau svarbiausia, kad žinau – rezultatas galėjo būti geresnis, jeigu būčiau atidavusi visas jėgas.

– Kur pradėsite šį sezoną?

– Pirmas startas bus balandį Italijoje – tradicinė "Paolo d'Aloja" regata. Gegužę lauks pasaulio taurės varžybų 1-as etapas Bulgarijoje. Pagrindinis renginys – rugpjūtį, pasaulio čempionatas Austrijoje, kur bus dalijami kelialapiai į olimpiadą.

– Jūs su grupe Lietuvos sportininkų jau lankėtės būsimųjų žaidynių šalyje. Kokį įspūdį susidarėte apie olimpinę irklavimo bazę Tokijuje?

– Japonijoje viešėjome 2017-aisiais. Deja, nei irklavome, nei po patį sporto centrą pasižvalgėme – tik pro autobuso langą pamatėme vandens kanalą, kuriame varžysis olimpiečiai. Jokių konstrukcijų, įrangos. Dabar vaizdas tikriausiai visiškai kitoks. Įsidėmėjome tik tai, kad tąkart, lapkritį, oro sąlygos buvo normalios, bet žaidynės vyks vasarą, kai karšta ir labai drėgna.

– Jūs su Milda – geriausia Lietuvos moterų sporto komanda. Kas lemia, kad bet kuris vieno tikslo siekiantis duetas ar didesnis kolektyvas būtų stabilus, tvarus, motyvuotas?

– Pirmiausia – pasitikėjimas vienas kitu, pagarba, bendravimas, tolerancija. Prireikus būtina išsikalbėti, išklausyti, pasitarti. Kita vertus, jeigu nuomonės nesutampa, svarbu nesikarščiuoti, neįžeisti. Skirtingus charakterius geriausiai suvienija abipusės teigiamos emocijos.

Trofėjai

I.Adomavičiūtė:

2011 m. pasaulio jaunių čempionatas – auksas (su M.Valčiukaite), 2012 m. pasaulio jaunių čempionatas – auksas (su M.Valčiukaite), 2015 m. pasaulio jaunimo čempionatas – auksas, 2016 m. pasaulio jaunimo čempionatas – auksas, 2018 m. pasaulio taurės varžybų 1-as etapas – bronza (su M.Valčiukaite), 2018 m. Europos čempionatas – bronza (su M.Valčiukaite), 2018 m. pasaulio čempionatas – auksas (su M.Valčiukaite).

M.Valčiukaitė:

2011 m. pasaulio jaunių čempionatas – auksas (su I.Adomavičiūte), 2012 m. pasaulio jaunių čempionatas – auksas (su I.Adomavičiūte), 2013 m. Europos čempionatas – auksas (su D.Vištartaite), 2013 m. pasaulio taurės varžybų 3-ias etapas – auksas (su D.Vištartaite), 2013 m. pasaulio čempionatas – auksas (su D.Vištartaite), 2014 m. pasaulio taurės varžybų 1-as etapas – sidabras (su D.Vištartaite), 2014 m. Europos čempionatas – sidabras (su D.Vištartaite), 2014 m. pasaulio taurės varžybų 3-ias etapas – sidabras (su D.Vištartaite), 2014 m. pasaulio jaunimo čempionatas – auksas, 2015 m. Europos čempionatas – sidabras (su D.Vištartaite), 2016 m. pasaulio taurės varžybų 2-as etapas – auksas (su D.Vištartaite), 2016 m. olimpinės žaidynės – bronza (su D.Vištartaite), 2018 m. pasaulio taurės varžybų 1-as etapas – bronza (su I.Adomavičiūte), 2018 m. Europos čempionatas – bronza (su I.Adomavičiūte), 2018 m. pasaulio čempionatas – auksas (su I.Adomavičiūte).

Startai

Pagrindinės 2019 m. irklavimo varžybos:

balandžio 13–14 d. – tarptautinė regata "Memorial Paolo D'Aloja" (Pjedilukas, Italija), 20–21 d. Birštono pavasario regata, 26–28 d. tarptautinė sezono atidarymo regata (Trakai);

gegužės 4 d. – Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) taurės varžybų 1-as etapas, Karaliaus Vilhelmo regata (Dreverna), 11–12 d. pasaulio taurės varžybų 1-as etapas (Plovdivas, Bulgarija), 18–19 d. Europos jaunių čempionatas (Esenas, Vokietija), 25 d. L.Kaminskaitės taurės varžybos (Kaunas);

birželio 1–2 d. – Europos čempionatas (Liucerna, Šveicarija), 8–9 d. LIF taurės varžybų 2-as etapas, Lietuvos jaunučių čempionatas, tarptautinė "Salduvės" regata (Šiauliai), 22–23 d. pasaulio taurės varžybų 2-as etapas (Poznanė, Lenkija), 28–30 d. tarptautinė 57-oji regata "Gintariniai irklai", tarptautinės varžybos "Rowing Masters Sprint" (Trakai);

liepos 6–7 d. – Karališkoji Henliejaus regata (Londonas, Anglija), 13–14 d. pasaulio taurės varžybų 3-ias etapas (Roterdamas, Nyderlandai), 27–28 d. pasaulio jaunimo (iki 23 metų) čempionatas (Sarasota, JAV);

rugpjūčio 10–11 d. – Atviras Baltijos šalių čempionatas (Jūrmala, Latvija), 10–11 d. pasaulio jaunių čempionatas (Tokijas, Japonija), 16–18 d. atviras Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas (Trakai, Lietuva), 24 d. – rugsėjo 1 d. pasaulio čempionatas (Lincas, Austrija);

rugsėjo 7–8 d. – Europos jaunimo (iki 23 metų) čempionatas (Ioanina, Graikija), 14 d. Kupiškio ilgo nuotolio regata, LIF taurės varžybų 3-ias etapas (Kupiškis), 14–15 d. pasaulio meistrų regata (Vengrija), 28–29 d. tarptautinė regata "Wielka Wioslaska, Puchar Brdy" (Bydgoščius, Lenkija), 28–29 d. tarptautinė regata "Baltic Cup" (Viljandis, Estija);

spalio 11–13 d. – Tarptautinė Danės regata (Klaipėda, Lietuva);

gruodžio 7 d. – LIF žiemos uždarų patalpų čempionatas (Trakai).

Šaltinis: Lietuvos irklavimo federacija (LIF).