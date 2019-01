Neįgaliųjų sporto apdovanojimai: naujas formatas ir daugiau nominacijų

Be to, pirmą kartą įvertinimo sulauks dešimt Lietuvos neįgaliųjų sporto klubų, 2018 m. pasiekusių geriausius rezultatus. Laureatai bus pagerbti ir apdovanoti viešbutyje „Vilnius Grand Resort“, renginyje dalyvaus apie 250 kviestinių svečių.

„Naujas apdovanojimų formatas leis įvertinti visus, kurie prisideda prie sportininko sėkmės. Žinoma, medalis pirmiausiai yra atleto nuopelnas, bet turime neužmiršti ir trenerių, kurie matomi mažiau, bet dirba daug ir sunkiai. Dėl to atsirado ši „Metų trenerio“ nominacija. „Metų proveržio“ nominacija turi tapti paskata jauniems sportininkams. O klubai yra visko pagrindas. Klubuose prasideda kelias į didįjį sportą, čia karjerą pradėjau ir aš. Klubai – mūsų sporto piramidės pamatas“, – apie apdovanojimų naujoves pasakojo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Pasak M.Biliaus, konkurencijos netrūksta ne tik minėtose nominacijose, bet ir geriausių sportininkų penketuke.

„Penketuke ankštoka, konkurencija aiškiai juntama. Vien tik iš Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato mūsų sportininkai atvežė 8 medalius, o kur dar šaulės Raimedos Bučinskytės ir dziudo imtynininko Osvaldo Bareikio medaliai pasaulio taurės etapuose. Intriga yra, o viskas paaiškės jau labai greitai – sausio 17 dieną“, – sakė M. Bilius.

Į geriausiųjų penketuką pateksiantys sportininkai, „Metų proveržio“ ir „Metų trenerio“ nominacijų laureatai bus apdovanoti 1 tūkst. eurų piniginėmis premijomis. Dar 10 tūkst. eurų bus išdalinta geriausiems klubams. Be to, metų geriausiųjų per viešbutyje „Vilnius Grand Resort“ vyksiančią iškilmingą apdovanojimų ceremoniją lauks Lietuvos paralimpinio komiteto partnerių ir rėmėjų dovanos, kitos malonios staigmenos.

„Sunkus trenerių, sportininkų ir jų pagalbininkų darbas trunka visus metus, o džiaugsmo akimirkos prabėga labai greitai. Norime, kad šios akimirkos įsimintų ilgam, todėl planuojame smagią ir įdomią pramoginę renginio dalį. Baigiame derinti detales su atlikėjais. Kol kas dar negaliu atskleisti detalių, bet ant scenos pamatysime visiems puikiai žinomų veidų. Neabejoju, kad renginys patiks visiems – bus ir turiningas, ir smagus“, – pasakojo paralimpinio komiteto vadovas.

2018 m. geriausių Lietuvos neįgaliųjų sportininkų apdovanojimų renginį, kaip ir pastaruosius dvejus metus, ves žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė. Jai scenoje talkins aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis. Apdovanojimų renginį 2019 m. vasario 16 d. 18.20 val. rodys „Lietuvos ryto“ televizija.