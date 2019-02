Iš Lietuvoje žaidžiančių į rinktinę daugiausia pretenduoja „Kaunas Hockey“ atstovų

Paskelbtas 35 žaidėjų, pretenduojančių į Lietuvos rinktinę, sąrašas, skelbia hockey.lt. Iš Lietuvoje rungtyniaujančių ledo ritulininkų daugiausia žaidėjų - keturi - pakviesta iš „Kaunas Hockey" klubo: Domantas Kumeliauskas, Vytautas Jagelavičius, Dovydas Streckis ir Arturas Pavliukovas.



Stabiliausia rinktinėje išlieka vartininkų grandis. Šį kartą išplėstiniame kandidatų sąraše atsidūrė pastaraisiais metais nacionalinės rinktinės vartus pasaulio čempionatuose gynę Mantas Armalis ir Artūras Pavliukovas bei jaunieji šalies vartininkai Laurynas Lubys ir Elvinas Karla.



Tuo tarpu gynyboje įvyko daugiausiai priverstinių pokyčių. Iš praėjusiais metais auksą Kaune laimėjusios rinktinės lieka vos trys gynėjai: Kontinentinėje ledo ritulio lygoje (KHL) rungtyniaujantis Nerijus Ališauskas, į 18-ąjį savo pasaulio čempionatą galintis išvykti veteranas Artūras Katulis bei Domantas Čypas. Pasaulio čempionatų patirties turi ir Edgaras Protčenka, kuriam pernai su rinktine teko atsisveikinti po pasiruošimo stovyklos.



Į savo pirmuosius čempionatus vykti pretenduos Vilniaus „Hockey Punks“ narys Valdas Pikčius bei pernai paskutinis rinktinės stovyklą palikęs Kostas Gusevas. Tuo tarpu Tomašas Krukovskis, Dominykas Motiejūnas ir Paulius Rumševičius į rinktinės kandidatų sąrašą pateko pirmąjį kartą.



Tarp puolėjų pastaraisiais metais didžiausią pasirinkimą turėję treneriai juo negalės skųstis ir šiemet - į išplėstinį kandidatų sąrašą pateko 22 šios pozicijos atstovai. Į kandidatų sąrašą įtrauktas ir Dainius Zubrus, kuris šiuo metu dar nėra pasakęs rinktinei „ne“. Savo sprendimą asociacijos „Hockey Lietuva“ prezidentas ir ilgametis NHL žaidėjas dėl galimybių padėti rinktinei priims kiek vėliau. Be D. Zubraus kandidatų sąraše bus ir visi kiti 12 auksą Kaune laimėjusių puolėjų.



Tarp sugrįžimų - dėl traumų dvejus pastaruosius metus į rinktinę negalėjęs atvykti Donatas Kumeliauskas, kuris tikimasi, kad šįkart galės prisijungti prie savo brolio Tado. Į rinktinę pretenduos ir dar vienas brolių duetas - pirmą kartą į rinktinės kandidatų sąrašą įtrauktas Danieliaus Bogdziulio brolis Dominykas. Be jo tarp pretendentų žaisti rinktinėje pirmą kartą pateko ir kitas JAV rungtyniaujantis puolėjas Lukas Žukauskas, o Baltijos Iššūkio taurės turnyre savo pirmąjį įvartį, žaisdamas rinktinėje, pelnęs Dovydas Streckis kartu su pernai tik išankstinėje stovykloje dalyvavusiu Patriku Misiuku taip pat bandys kovoti dėl pirmosios galimybės išvykti į pasaulio čempionatą.



Pasaulio čempionatui vyriausiojo trenerio Danielio Lacroix ir jo asistentų Arūno Aleinikovo, Šarūno Kuliešiaus bei Ty'aus Newberry vadovaujama rinktinė ruoštis planuoja susirinkti balandžio 1 dieną. Jau dabar numatytos ir ketverios kontrolinės rungtynės, kurios visos bus sužaistos Lietuvoje. Balandžio 17-18 dienomis į mūsų šalį dviem mačams atvyks Estijos rinktinė, o balandžio 23-24 dienomis bus sužaisti du kontroliniai susitikimai su Lenkijos komanda.



Šiemet Lietuvos rinktinė pirmą kartą per savo istoriją išbandys savo jėgas pasaulio čempionato I diviziono A grupėje. Kazachstane vyksiančiame turnyre lietuviai į savo pirmąją kovą balandžio 29 dieną stos su kaimyninės Baltarusijos rinktine. Po dviejų dienų mūsiškiams teks atlaikyti Kazachstano iššūkį, vėliau mūsų šalies atstovų lauks mūšis su Vengrija, o turnyrą užbaigs akistatos su Pietų Korėjos ir Slovėnijos rinktinėmis. Pirmąsias dvi vietas šiame divizione užimsiančios rinktinės pakils į elitinį pasaulio čempionato divizioną, kuriame rungtyniauja 16 stipriausių planetos ekipų, o paskutinę vietą užimsianti ekipa iškris į I diviziono B grupę.



Išplėstinis Lietuvos ledo ritulio rinktinės kandidatų sąrašas:



gynėjai - Artūras Katulis (Elektrėnų „Energija“), Nerijus Ališauskas (Rygos „Dinamo“, Latvija), Valdas Pikčius (Vilniaus „Hockey Punks“), Domantas Čypas („Bad Kissingen“, Vokietija), Edgaras Protčenka („Billingham Stars“, Didžioji Britanija), Tomašas Krukovskis (Vilniaus „Geležinis vilkas“), Kostas Gusevas („Riga“, Latvija), Dominykas Motiejūnas („Potomac Patriots“, JAV), Paulius Rumševičius („Liepaja“, Latvija);



puolėjai - Dainius Zubrus (be klubo), Donatas Kumeliauskas („Kaunas Hockey“), Vytautas Jagelavičius („Kaunas Hockey“), Povilas Verenis („Waldkraiburg“, Vokietija), Arnoldas Bosas („Hannover Indians“, Vokietija), Tadas Kumeliauskas („Memmingen“, Vokietija), Edgaras Rybakovas („Hockey Punks“), Dovydas Streckis („Kaunas Hockey“), Pijus Rulevičius („Peoria Rivermen“, JAV), Aivaras Bendžius („Sharks Mechelen“, Belgija), Danielis Bogdziulis („Nordhorn“, Vokietija), Mauras Baltrukonis („Energija“), Paulius Gintautas („IK Comet“, Norvegija), Ugnius Čižas („IK Comet“, Norvegija), Danielius Nomanovas („Nordhorn“, Vokietija), Arturas Laukaitis („Wisconsin-Stout“, JAV), Ilja Četvertakas („IK Comet“, Norvegija), Emilijus Krakauskas („Kloten“, Šveicarija), Lukas Žukauskas („Springfield“, JAV), Dominykas Bogdziulis („Syracuse Jr. Stars“, JAV), Markas Kaleinikovas („Kitzbuheler“, Austrija), Patrikas Misiukas („Boston Bandits“, JAV);



vartininkai - Mantas Armalis („Skelleftea“, Švedija), Arturas Pavliukovas („Kaunas Hockey“), Elvinas Karla („Potomac Patriots“, JAV), Laurynas Lubys („Saipa“, Suomija).