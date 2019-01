„Kamikadzių“ dvidešimtuke finišavęs B. Bardauskas perdavė linkėjimus šeimai

Dakaro ralio ketvirtasis etapas sunkiausioje „Original by Motul“ vienišų herojų kategorijoje vilniečiui Baliui Bardauskui susiklostė itin sėkmingai – visus 405 kilometrus sportininkas važiavo stabiliai, kartkartėmis padidindamas tempą, etapo viduryje jį sumažinęs, o vėliau vėl „atsukęs rankeną“ iki galo.

B. Bardauskas pasiekė visus aštuonis kelio punktus (way point) ir bendroje „Original by Motul“ motociklininkų klasėje finišavo 15-oje pozicijoje iš dar likusių šioje kategorijoje 29 lenktynininkų, neretai vadinamų „kamikadzėmis“. Po keturių etapų jau iškrito trys šios klasės sportininkai arba 10 proc. dalyvių.

Ketvirtąjį etapą šioje klasėje laimėjo britas Max Hunt'as, bendroje motociklininkų įskaitoje finišą pasiekęs 43 vietoje.

Įdomu tai, kad B. Bardauskas prieš šį etapą miegojo tik dvi valandas. Po finišo jam dar lieka pasiekti bivaką bendrojo naudojimo keliais, tačiau sportininkas perduoda linkėjimus šeimai ir Lietuvai, kad viskas su juo tvarkoje.

„Deja, nepamatysime jo be rytdienos, nes prasidėjo maratonas. Tad su juo susisieksime tik po penktojo etapo“, – pranešė „Ąžuolas Team“ komandos narė Marija Dubickienė.

Po sėkmingo ketvirtojo etapo, kurio bendroje įskaitoje B. Bardauskas finišavo 94 pozicijoje, jis turėtų šiek tiek kilstelėti ne tik „Original by Motul“ klasėje, kur sportininkai viso Dakaro metu privalo išsiversti be jokios techninės pagalbos, bet ir bendrojoje įskaitoje. Tai pirmasis lietuvis, metęs iššūkį šioje kategorijoje. Visų šios klasės lenktynininkų turtas telpa tik viename sunkvežimyje, kuris po kiekvieno starto pirmasis išskuba į finišą. Būtent prie jo vienvietėse palapinėse įsikuria sportininkai ir nakvoja be jokių patogumų.